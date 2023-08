Es ist eine gute Nachricht: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ging trotz der konjunkturell schwierigen Bedingungen leicht zurück. Nach Angaben der Agentur für Arbeit lag die Quote im Juli bei 5,6 Prozent. Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz sank leicht um 4.000. Und: Der Anteil an offenen Stellen ist nach wie vor recht hoch.



Unternehmen wollen Fachkräfte halten Offenbar haben die Unternehmen aus der Zeit nach der Pandemie gelernt und geben sich große Mühe, ihre Fachkräfte zu halten. Deshalb schlägt die Verlangsamung des Wachstums bisher auf den Arbeitsmarkt auch nicht so durch wie in früheren Konjunkturzyklen. Die Wahrscheinlichkeit, entlassen zu werden, ist vor...