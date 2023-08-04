Volkswirt Jörg Zeuner
Stabiler Arbeitsmarkt stützt Konjunktur
In Deutschland sank die Zahl der Arbeitslosen zuletzt leicht. Aus Sicht von Jörg Zeuner von Union Investment ist dadurch die Gefahr eines konjunkturellen Absturzes begrenzt.
Es ist eine gute Nachricht: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ging trotz der konjunkturell schwierigen Bedingungen leicht zurück. Nach Angaben der Agentur für Arbeit lag die Quote im Juli bei 5,6 Prozent. Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz sank leicht um 4.000. Und: Der Anteil an offenen Stellen ist nach wie vor recht hoch.