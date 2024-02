Gründe für eine Auszeit gibt es viele. Manche davon sind privater Natur, andere dienen der beruflichen Weiterentwicklung oder Neuausrichtung. Gemeinsam haben alle Gründe, dass sie umso attraktiver werden, je weniger attraktiv sich der aktuelle Aufgabenbereich gerade darstellt. Die meisten Unternehmen im Bereich Asset Management sind derzeit in einer wenig beneidenswerten Lage. Die Zeit der üppigen Netto-Zuflüsse ist fürs Erste vorbei, viele Unternehmen müssen sparen. Das Stressniveau steigt: Frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt; Teams müssen mit weniger Mitgliedern dieselben Aufgaben wie vorher bewältigen. Die Kombination aus Mehrarbeit und verstärktem Druck zieht sich in vielen...

Gründe für eine Auszeit gibt es viele. Manche davon sind privater Natur, andere dienen der beruflichen Weiterentwicklung oder Neuausrichtung. Gemeinsam haben alle Gründe, dass sie umso attraktiver werden, je weniger attraktiv sich der aktuelle Aufgabenbereich gerade darstellt.

Die meisten Unternehmen im Bereich Asset Management sind derzeit in einer wenig beneidenswerten Lage. Die Zeit der üppigen Netto-Zuflüsse ist fürs Erste vorbei, viele Unternehmen müssen sparen. Das Stressniveau steigt: Frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt; Teams müssen mit weniger Mitgliedern dieselben Aufgaben wie vorher bewältigen. Die Kombination aus Mehrarbeit und verstärktem Druck zieht sich in vielen Fällen durch das gesamte Unternehmen und ist auch in der Führungsetage zu spüren.

Die Folge: Boni werden gekappt, und im Einzelfall werden Stellen gestrichen. Wer sich vielleicht schon länger mit dem Gedanken trägt, noch mal etwas ganz Anderes zu tun, eine Auszeit zu nehmen, der oder die sieht jetzt vielleicht den richtigen Zeitpunkt gekommen.

Dies aber dann doch gerne mit Rückfahrkarte: Wenn ich den Schritt ins Ungewisse bereue, kann ich dann wieder zurück in mein altes Berufsleben? Damit stellt sich die Frage, wie lange eine Auszeit maximal sein darf. Oder, anders gesagt: Ab wann werden die Türen zur früheren Tätigkeit verschlossen bleiben?

Sabbatical oder Ausstieg?

Wer eine Auszeit im Rahmen seiner aktuellen Position organisiert, der braucht sich in der Regel keine Sorgen zu machen. Vereinbare ich mit meinem Arbeitgeber ein Sabbatical, so beinhaltet diese Abmachung regelmäßig die Möglichkeit, nach der vereinbarten Zeit wieder an meine alte Stelle zurückzukehren.

Spannend wird es, wenn ich meine aktuelle Position aufgebe, um mich einer anderen Aufgabe zu widmen, mir die Tür zur Rückkehr aber gerne einen Spalt breit offen halten möchte. Wie viel Zeit bleibt mir, bis die Tür sich schließt?

Ein Beispiel: Der Vorstand einer Fondsboutique hat die Möglichkeit, mehrere Aufsichtsratsmandate wahrzunehmen. Neben seiner Vollzeittätigkeit kann (oder will) er diese Aufgaben nicht zufriedenstellend erledigen. Er muss sich also entscheiden, ob er eine neue Karriere als (hauptberuflicher) Aufsichtsrat antreten oder lieber seine Tätigkeit als Geschäftsführer weiter ausüben möchte. Wird ihn die neue Tätigkeit ausfüllen? Wird ihm das vielleicht deutlich niedrigere Gehalt ausreichen? Was ist mit meiner betrieblichen Altersvorsorge? Oder wird er sich nach seiner alten Stelle zurücksehnen?

Kriterien für die Rückkehrfrist

Eine allgemeingültige Regel für die Rückkehrfrist in die alte Berufswelt gibt es natürlich nicht. Dafür hängt die Frage von zu vielen Variablen ab. Es lassen sich aber eine Reihe von Kriterien definieren, an denen Wechselwillige sich orientieren können.

Zweck

Wozu nehme ich eine Auszeit? Wer wie im Beispiel eine alternative Tätigkeit aufnimmt, die in einem gewissen Zusammenhang mit seiner bisherigen Stelle steht, der hat bessere Karten für den Wiedereintritt als jemand, der sich einer völlig anderen Aufgabe widmet. Neben der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten kann hier auch ein Nachhaltigkeitselement ins Spiel kommen. Wer seine Zeit für soziale Zwecke nutzt, wird im Zweifel einen Arbeitgeber eher für einen Wiedereintritt gewinnen können, als wer „nur“ persönliche Ziele verfolgt. Zumal Offenheit und Flexibilität Pluspunkte auf dem Bewerbermarkt bringen.

Zeitpunkt

An welcher Stelle einer Karriere wird die Auszeit angetreten? Wer mit Ende 50 ausschert und später den Wiedereinstieg sucht, der vermittelt damit vielleicht den Eindruck, dass er es ruhiger angehen lassen wollte, dass der frühe Ruhestand am Ende aber einfach zu langweilig war. Die Kollegin, die denselben Schritt mit Anfang 50 macht, wird ihren Wiedereintritt wesentlich leichter als planmäßigen und dynamischen Schritt darstellen können. Ausstiegwillige sollten sich die Frage stellen, ob ihr Schritt von anderen als unfreiwillig aufgefasst werden kann – denn das kann ihren Chancen auf einen Wiedereinstieg deutlich verschlechtern.

Kompetenz

Wie lange traue ich mir selbst den Wiedereinstieg ohne weiteres zu? Wie lange traut mein bisheriger Arbeitgeber mir das zu? Wie lange die alten Kollegen? Wie schnell veralten Erfahrung und Netzwerke? Neue Geschäftspartner, neue Produkte oder Dienstleistungen, neue Abläufe, neue IT-Systeme… Je mehr Änderungen mein altes Unternehmen oder meine alte Funktion über die Zeit erleben, desto weniger sind meine Erfahrung und mein Wissen noch für das Unternehmen wert.

Wissen

Auch außerhalb des Unternehmens dreht sich die Welt weiter. Wann veraltet mein Wissen etwa im Bereich Regulatorik? Ab wann bin ich für mein Unternehmen oder für ein vergleichbares Unternehmen nicht mehr „plug and play“? Wir leben in einem Zeitalter der Transformation – noch nie veraltete Wissen so schnell wie heute. Doch je länger eine mögliche neue Einarbeitungsphase ausfällt, desto weniger attraktiv wird ein Wiedereinstieg aus Sicht des Arbeitgebers.

Vermittler

Auf welchem Wege möchte ich meinen möglichen Wiedereintritt in die alte Tätigkeit einleiten? Werde ich zu meinem alten Arbeitgeber und anderen Entscheidern Kontakt halten können und auf diesem Wege meine Möglichkeiten eruieren? Kann ich vielleicht meine Auszeit sogar zum Netzwerken nutzen und so die Perspektive für den Wiedereinstieg länger erhalten? Oder werde ich versuchen, über einen Personalberater eine entsprechende Stelle zu finden? Der Wiedereinstieg über mein persönliches Netzwerk sollt ein der Regel länger möglich bleiben als derjenige über einen Berater.

Risiko oder Nummer sicher?

Zwei weitere Faktoren für die Entscheidung erscheinen nicht unwesentlich. Sie verlängern oder verkürzen zwar nicht die Frist zum Wiedereinstieg, aber sie sind ausschlaggebend für das eigene Sicherheitsbedürfnis, also für die Frage, wie sehr ich diese Frist ausreizen möchte. Es geht um einen Plan B sowie um eine Abwägung von Vor- und Nachteilen.

Plan B

Was mache ich, wenn der Wiedereintritt sich als nicht möglich herausstellt? Kann ich die Tätigkeit meiner Auszeit dauerhaft ausüben? Bin ich dazu bereit? Habe ich weitere Alternativen, die ich verfolgen kann? Oder bin ich darauf angewiesen, dass der Wiedereinstieg klappt, und muss in dieser Hinsicht auf Nummer Sicher gehen?

Vor- und Nachteile

Wie wichtig sind mir die Charakteristika meiner bisherigen Position, namentlich Vergütung und Status? Eckbüro, Dienstwagen und Einladungen zu hochkarätigen Veranstaltungen? Werden diese Faktoren für mich durch andere Vorteile ausgeglichen, etwa durch eine freiere Zeiteinteilung, durch Sinnhaftigkeit, durch Freude an der neuen Aufgabe?

Arbeitswelt im Wandel

Nach all diesen Kriterien ergibt sich in vielen Fällen eine Frist von ein bis drei Jahren, innerhalb derer ein Wiedereinstieg aller Voraussicht nach möglich sein wird – im Einzelfall aber auch mal eine kürzere oder längere Frist. Im eingangs erwähnten Beispiel müsste sich der Vorstand der Fondsboutique die Frage stellen, ob die prognostizierte Frist für sein Ziel ausreichen wird, sich zwischen einer Tätigkeit als Aufsichtsrat und Geschäftsführer zu entscheiden.

Fällt die Entscheidung negativ aus, so sollte er auf seiner aktuellen Position bleiben. Fällt sie positiv aus, so sollte er den Sprung ins kalte Wasser wagen und kündigen. Bleiben am Ende Zweifel, so lässt das aktuelle Umfeld eine Veränderung trotzdem ratsam erscheinen, denn der Arbeitsmarkt für Führungskräfte ist in Bewegung: Wir erleben heute schon eine Knappheit von Führungskräften in vielen Branchen und Funktionen. Diese Situation wird sich noch verschärfen, wenn nach und nach die geburtenstarken Jahre in den Ruhestand gehen.

Es ist also gut möglich, dass jemandem zwar in zwei oder drei Jahren der gewünschte Wiedereinstieg nicht gelingt – dass er oder sie aber trotzdem in der Zukunft wieder zurückwechseln kann, weil die Nachfrage nach seinem Profil inzwischen so groß geworden ist, dass Arbeitgeber gerne Kompromisse eingehen. Darauf gibt es keine Garantie, aber für Unentschiedene kann diese Aussicht vielleicht das Zünglein an der Waage sein.