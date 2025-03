Kürzere Arbeitszeit = gesündere Mitarbeiter? Nein – das sagt zumindest eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Demnach ist nicht allein die Arbeitszeitlänge entscheidend dafür, wie erschöpft sich Beschäftigte am Ende eines Arbeitstages fühlen. Wichtiger seien vielmehr der persönliche Handlungsspielraum und das soziale Miteinander. Solche Arbeitsplatzmerkmale könnten helfen, emotionale Erschöpfungszustände zu reduzieren. Körperliche Erschöpfung hänge hingegen deutlich stärker von der Länge der Arbeitszeit selbst ab.

Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Basis für die Analyse war die BAuA-Arbeitszeiterhebung, also der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Fast 38 Prozent der Vollzeitbeschäftigten geben demnach an, sich häufig körperlich erschöpft zu fühlen – bei Teilzeitbeschäftigten seien es sogar 42 Prozent. Auch die Arbeitszufriedenheit sei mit 93 Prozent bei Teilzeitkräften und 91 Prozent bei Vollzeitbeschäftigten auf einem ähnlich hohen Niveau.

Deutlich häufiger seien Menschen erschöpft, die mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten. Wobei mehr als jeder Dritte mit überlangen Arbeitszeiten persönliche Motive als Hauptgrund für die Überstunden angebe, insbesondere Spaß an der Arbeit und Karriereambitionen. Denn vor allem Führungskräfte und Experten arbeiten mehr als 48 Stunden pro Woche, die dann auf der anderen Seite auch wieder größere Handlungsspielräume bei ihrer Arbeitsgestaltung haben – oder bestimmten Berufsgruppen mit Bereitschaftsdiensten angehören.

Von den Befragten arbeiten dabei 37 Prozent in „normaler Vollzeit“ (35 bis 40 Wochenstunden), 26,7 Prozent in „langer Vollzeit“ (40 bis 48 Stunden), 11,7 Prozent haben „überlange Arbeitszeiten“ (mehr als 48 Stunden) und 20,3 Prozent arbeiten in Teilzeit.

Teilzeit: Erhöhte Erschöpfung durch Haushaltstätigkeiten

Allerdings: Dass Teilzeitkräfte häufiger erschöpft sind, kann laut Untersuchung mit dem „Haushaltskontext“ zusammenhängen. Denn natürlich ist es ein Unterschied, ob Teilzeitkräfte nach der Erwerbstätigkeit wirklich Freizeit haben, oder ob diese danach einen „Zweitjob“ wie Kindererziehung oder Betreuung von anderen pflegebedürftigen Angehörigen antreten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In der Untersuchung wird angemerkt, dass die erhöhte Erschöpfung bei Teilzeitkräften wahrscheinlich mit genau diesem Haushaltskontext zusammenhänge: „Frauen arbeiten häufig in Teilzeit, um unentgeltliche Sorgearbeit zu leisten. Die erlebten Erschöpfungszustände im Arbeitskontext sind damit vermutlich zum Teil auch Ausdruck der zusätzlichen Belastung abseits der Erwerbsarbeit“, heißt es daher in der Studie.

Diese Faktoren seien in die Untersuchung mit eingeflossen und hätten keine besondere Auswirkung auf das Ergebnis gehabt – allerdings wird bei Durchsicht der Untersuchung nicht klar, wie genau jeweils die privaten Umstände eingeflossen sind beziehungsweise bewertet wurden, sodass fraglich ist, ob dies tatsächlich keine Auswirkung auf die Erwerbstätigkeit hat. Und ob sich demnach Arbeitskräfte, die freiwillig Teilzeit arbeiten, dadurch nicht doch weniger erschöpft fühlen.

Außerdem sollte bei der Untersuchung beachtet werden, dass das IW Köln ein privates Wirtschaftsforschungsinstitut ist, das eher den Arbeitgebern nahesteht – und diese haben mitunter ein größeres Interesse daran, dass ihre Arbeitnehmer Vollzeit arbeiten. Das legt auch das Statement von Andrea Hammermann nahe, Senior Economist für Arbeitsbedingungen und Personalpolitik beim IW Köln, die die Untersuchung durchgeführt hat:

„Die Verkürzung der Arbeitszeit ist kein wirksames Mittel zur Gesundheitsförderung von Mitarbeitern – angesichts des demografischen Wandels ist es sogar das falsche Signal. Um unseren Wohlstand zu sichern, müssen wir längere Arbeitszeiten wieder attraktiver machen.“

Die gesamte Studie gibt es hier: >>> zur Studie.