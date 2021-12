Archie Beeching Muzinich holt Nachhaltigkeits-Experten an Bord

Asset Manager Muzinich & Co. hat jetzt einen Director of Responsible Investment. In die neu geschaffene Position tritt Archie Beeching. Mit der Ernennung will Muzinich sein Engagement im Bereich ESG-Investments (ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung) ausbauen.

Beeching bringt eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit mit: Er war sieben Jahre lang für das internationale Investorennetzwerk Principles for Responsible Investment (PRI) tätig. Das von den Vereinten Nationen gestützte Netzwerk hat Prinzipien für verantwortungsvolle Investments herausgegeben. Beeching war hier zunächst für den Anleihebereich zuständig und wurde in der Folge Leiter Private Markets. Zu seinen Aufgaben gehörte die Folgenanalyse von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen sowie die Förderung von Best-Practice-Ansätzen.