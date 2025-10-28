DAS INVESTMENT: Frau Haller, Sie sind seit über 16 Jahren bei Ares. Sie haben den europäischen Direct-Lending-Markt praktisch von Anfang an miterlebt. Wie war das damals 2009?



Aileen Haller: Als ich hier anfing in 2009, gab es schlicht keinen Direct-Lending-Markt in Europa. Die Mittelstandsfinanzierung war fast zu 100 Prozent von Banken dominiert. Wir mussten erstmal alle erklären, was Direct Lending überhaupt ist und warum es Sinn ergibt. Die ersten Jahre waren definitiv zäh, bis wir den ersten Kunden überzeugt hatten, dass wir eine bessere Lösung anbieten können als die Banken.

Mitten in der Finanzkrise zu einem noch unbekannten Player zu wechseln – das war ein Risiko, oder?



Haller: Absolut. Ich kam von der klassischen Leverage Finance bei einer Großbank. Ares war als Marke in Europa kaum bekannt, und Direct Lending als Begriff existierte noch nicht einmal. Aber die Vision war überzeugend: Ares hatte in den USA bereits Anfang der 2000er Jahre erkannt, dass Banken sich zunehmend schwertun, Mittelständler zu finanzieren, und unser US-Direct-Lending-Geschäft war stark am wachsen. Die Unternehmensführung war überzeugt, dass sich diese Entwicklung auch in Europa durchsetzen würde – insbesondere angesichts der risikoaversen Haltung der Banken während der globalen Finanzkrise.

Und diese Prognose hat sich bewahrheitet.



Haller: Mehr als das. Ich würde sagen, ab 2012 war Direct Lending ein Begriff und der Markt ist seitdem stetig gewachsen. Heute sind in Deutschland etwa 60 Prozent der Mittelstandsfinanzierung für Private Equity geführten Unternehmen von Direct Lendern finanziert. Das ist eine enorme Entwicklung.

Was unterscheidet denn Ares von den vielen anderen Direct-Lending-Anbietern, die mittlerweile am Markt sind?



Haller: Wir haben in Europa knapp 100 Investment Professionals im Direct Lending und setzen auf lokale Teams in lokalen Märkten. Wenn Sie in Deutschland sitzen, glaube ich, verstehen Sie die Marktdynamiken, Kultur sowie das rechtliche und regulatorische Umfeld besser als Wettbewerber, die nicht vor Ort sitzen. Außerdem ist man näher an den Kreditnehmer, Private-Equity-Sponsoren und Beratern. Dadurch ist man besser positioniert, um früher an die Deals zu kommen und kann sie effizienter und effektiver prüfen.

Welche Rolle spielt Deutschland für Ares?



Haller: Eine sehr große. Deutschland ist einer der größten Private-Equity- und Leverage-Loan-Märkte in Europa, meistens zusammen mit Frankreich der zweit- oder drittgrößte Markt, je nach Jahr. Wir haben seit 2009 ein Büro hier, aktuell 11 Investment Professionals allein im Direct Lending und insgesamt rund 20 Mitarbeiter aus verschiedenen Teams. Das zeigt, wie wichtig uns dieser Markt ist.





Ares verwaltet insgesamt 572 Milliarden US-Dollar. Wie verteilt sich das auf die verschiedenen Bereiche?



Haller: Im European Direct Lending haben wir 77 Milliarden US-Dollar Assets under Management und über 377 Milliarden Dollar insgesamt in Credit. Real Assets – bestehend aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur – machen rund 130 Milliarden US-Dollar aus. Im Bereich Private Equity, den wir weiterhin als Wachstumsfeld sehen, verwalten wir nahezu 24 Milliarden US-Dollar. Unser Secondaries-Geschäft umfasst weltweit 34 Milliarden US-Dollar.



Der verbleibende Teil unserer AuM entfällt auf weitere Geschäftsbereiche, darunter Ares Insurance Solutions, unser unternehmensinternes Versicherungsangebot. Im Wealth-Kanal, den wir 2021 eingeführt haben, belaufen sich unsere AuM auf rund 50 Milliarden US-Dollar.

Private Markets werden oft mit institutionellen Investoren gleichgesetzt. Warum dieser Fokus auf Wealth Management?



Haller: Wir haben unseren Wealth-Kanal im Jahr 2021 gestartet, weil wir festgestellt haben, dass Privatanleger ähnlich wie unsere institutionellen Kunden sehr daran interessiert waren – und immer noch sind – ihr Engagement in alternativen Anlagestrategien auszubauen. Die Strategie ist schnell gewachsen, und heute beschäftigen wir rund 150 Fachleute in den USA, Europa und Asien und verwalten weltweit etwa 50 Milliarden US-Dollar.



Unser erstes Produkt für den europäischen und asiatisch-pazifischen Markt, das wir im Januar 2024 aufgelegt haben, überschritt im ersten vollen Jahr ein Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Wir sind ermutigt durch die starke Nachfrage und Akzeptanz in Europa, einem Markt, der in Bezug auf alternative Anlagen historisch hinter den USA zurückgeblieben ist, und wir haben Beziehungen zu wichtigen Vertriebspartnern – wie Privatbanken – in wichtigen Ländern aufgebaut. In unseren Gesprächen mit diesen Beratern stellen wir fest, dass ihre Kunden in der Regel Zugang zu langlebigen, einkommensgenerierenden Anlagen wünschen, die attraktive risikobereinigte Renditen und Diversifizierungsvorteile bieten. Private Credit bietet diese Vorteile.

Wenn Sie mit Family Offices oder Privatbanken über Private Credit sprechen – welches Missverständnis begegnet Ihnen da am häufigsten?



Haller: Grundsätzlich befinden sich europäische Privatanleger auf einem Entwicklungsweg im Hinblick auf ihr Verständnis von Private Markets, weshalb wir erhebliche Ressourcen einsetzen, um Wissenslücken bei deren Beratern zu schließen. Obwohl die Anlageklasse stark gewachsen ist und institutionelle Investoren sie in der Regel gut verstehen, ist Private Credit noch nicht so bekannt wie beispielsweise Immobilien – ein Bereich, mit dem viele vertraut sind – oder auch Private Equity.



Dabei ist Direct Lending im Kern eigentlich recht einfach: Wir geben Darlehen an Unternehmen, die zahlen mit Zinsen zurück. Das Grundprinzip ist nicht kompliziert. Unsere Aufgabe – und die der Berater – ist es, die potenziellen Vorteile zu erläutern und zu zeigen, wie das Produkt funktioniert.

Was sind denn die Hauptargumente für Private Credit im Portfolio?



Haller: Natürlich bin ich nicht hier, um Anlageberatung zu geben – Investoren sollten sich an qualifizierte Berater wenden. Aber grundsätzlich ist Diversifikation für viele ein entscheidender Faktor bei der Allokation in Private Credit. Direct Lending hat in der Regal wenig Korrelation mit herkömmlichen Anlageklassen. Dazu kommt die laufende Rendite. Kreditgeber bekommen typischerweise quartalsweise Zinszahlungen von den Kreditnehmer,. Das bedeutet laufende Cashflows für Investoren - institutionelle wie private.



Darüber hinaus historisch gesehen sind die Ausfallraten relativ niedrig. Viele denken, Private Credit sei eine neue Asset-Klasse. Aber Ares ist atkiv in Private Credit seit 25 Jahren, in Europa haben wir einen Track Record von über 18 Jahren durch verschiedene Marktzyklen hindurch. Nach unserer Erfahrung hat sich Private Credit als widerstandsfähige Anlageklasse erwiesen – mit Wachstum während der globalen Finanzkrise, der europäischen Staatsschuldenkrise, Brexit und den verschiedenen geopolitischen Herausforderungen, die bis heute andauern. Das ist ein Aspekt, den viele Investoren als besonders attraktiv empfinden.

Apropos Marktzyklen – 2022 und 2023 hatten wir hohe Inflation und steigende Zinsen. Wie hat sich das auf Private Credit ausgewirkt?



Haller: Das war tatsächlich eine wichtige Bewährungsprobe für unsere Industrie. Die Unternehmen, die wir finanzieren, sind insgesamt sehr gut damit umgegangen – sowohl mit höheren Zinsen als auch mit höherer Kosteninflation. Die Portfolios haben eine robuste Performance gezeigt. Diese Periode gehört zu den Marktzyklen die gezeigt haben, wie resilient die Asset-Klasse ist.

Direct Lending wird oft als Gewinner der Bankenregulierung bezeichnet. Wie sehen Sie die Rolle der Banken heute?



Haller: Als ich 2009 bei Ares anfing, war die Finanzierung für Mid-Market Private Equity geführte Unternehmen in Deutschland noch von Banken dominiert. Heute sind etwa 60 Prozent von Direct Lenders finanziert. Das hat mehrere Gründe: Banken haben bestimmte regulatorische Anforderungen und haben daher nicht mehr die Teams oder Kapazitäten wie früher. Das bedeutet auch, sie sind oft langsamer als ein Direct Lender. Wenn ein Private-Equity-Kunde ein Unternehmen kaufen möchte, hat er eine relativ kurze Zeitspanne um die Transaktion abzuwickeln. Wir können schneller agieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Dazu können wir sehr viel Kapital zur Verfügung stellen – auch über die Zeit, wenn das Unternehmen wächst.

Sie haben im Juni den European Strategic Income Eltif aufgelegt. Wie wichtig ist dieses Vehikel für die Zukunft?



Haller: Das aktualisierte Eltif-Regime steht im Einklang mit unserer Mission, Investitionen in Private Markets zu demokratisieren. Unser Produkt ermöglicht es uns, qualifizierten Privatanlegern dieselbe hochwertige, lokal ausgerichtete Origination und starkes Portfoliomanagement zu bieten, wie wir es institutionellen Investoren anbieten. Mit niedrigeren Mindestanlageanforderungen, im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben, glauben wir, dass wir eine breitere Basis qualifizierter Anleger in Europa erreichen können.

Neben Direct Lending haben Sie bei Ares auch einen großen Secondaries-Bereich. Wie passt das zusammen?



Haller: Letztlich verfolgt Ares die Vision, marktführende, sich ergänzende Primär- und Sekundärinvestmentlösungen in vier Kernanlageklassen im Bereich der Alternativen anzubieten – Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. In diesem Zusammenhang stellt unser Secondaries-Geschäft, das in allen vier Bereichen aktiv ist, eine natürliche Erweiterung unserer primären Investmentaktivitäten dar. Wir sind seit etwa 30 Jahren in Secondaries aktiv, angefangen mit Private-Equity-Secondaries. Im Laufe der Zeit kamen Real-Estate- und Infrastructure-Secondaries dazu. Und jetzt entwickeln sich gerade Credit-Secondaries als relativ neuer Anlagekasse. Natürlich braucht man einen großen Primärmarkt, damit ein Secondary-Markt Sinn ergibt. Unser Secondaries-Team war in diesem Jahr sehr aktiv und hat kürzlich einen Infrastruktur-Secondaries-Fonds in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar geschlossen.

Was ist der Vorteil von Credit Secondaries?



Haller: Viele erfahrene Investoren auf den globalen Märkten sehen Sekundärverkäufe mittlerweile als Teil eines strukturierten Ansatzes im Portfoliomanagement. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass die Portfolios bereits aufgebaut sind, wodurch das Risiko eines J-Curve-Effekts wie im Primärmarkt auftreten kann – deutlich reduziert wird. Käufer erwerben ein Portfolio von Assets, das bereits investiert ist und Cashflow generiert. Dazu sind Limited Partners (LPs) typischerweise über verschiedene Vintages und verschiedene Manager diversifiziert. Tatsächlich nutzen viele Investoren, die bereits in Direct Lending investiert sind, Secondaries als zusätzliche Diversifikation.

Schauen wir mal in die Zukunft: Glauben Sie, dass in zehn Jahren Private Credit so selbstverständlich sein wird wie heute ein Aktienfonds?



Haller: Ich glaube, in zehn Jahren sind wir viel, viel weiter als heute. Ares gehört zu den Unternehmen, die führend daran arbeiten, Private Credit für qualifizierte Anleger zugänglicher zu machen sei es durch hochwertige Aufklärung, die Erweiterung der Teilnahmemöglichkeiten über unseren Wealth-Kanal und vieles mehr. Ich kann keine Einschätzung zur Größenordnung im Vergleich zu anderen Anlageklassen abgeben, aber ich glaube es wird definitiv ein bekannteres, etablierteres Produkt sein als heute.

Europa hinkt den USA bei Private Credit noch hinterher. Wo könnte Europa in fünf bis zehn Jahren vorne liegen?



Haller: Die USA und Europa befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, was Private Credit betrifft. Diese Anlageklasse ist in den USA deutlich stärker verwurzelt, nicht zuletzt aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktgegebenheiten, die ursprünglich das Wachstum von Business Development Companies (BDCs) begünstigt haben, die es in Europa so nicht gibt. Hinzu kommt die größere Dimension des US-Mittelstands im Vergleich zu Europa. Weitere Faktoren sind unter anderem, dass Private-Equity-Investitionen – die eng mit dem Wachstum von Private Credit verbunden sind – in den USA anteilig höher sind als in Europa und dass sich der Rückzug der Banken in Europa fragmentierter vollzieht. Ich denke, Europa wird die Lücke in Bezug auf die Marktdurchdringung weiter schließen, muss die USA aber nicht zwangsläufig überholen. Es ist einfach eine andere Marktentwicklung mit eigenem Tempo.

Zum Abschluss: Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich 2009 einen Ratschlag geben könnten – welcher wäre das?



Haller (lacht): Wahrscheinlich: Don't worry, this is going to be a big market! Die ersten Jahre waren nicht einfach, bis die Aufklärungsarbeit Früchte trug. Es war sicherlich ein Risiko, von der etablierten Leverage Finance Bank zu einer unbekannten Marke und einem Markt zu wechseln, den es noch gar nicht gab. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Die Entwicklung hat meine Erwartungen übertroffen.