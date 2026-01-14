Neuer Anlagechef, neue Strategie: Arete Ethik Invest passt seinen Investmentansatz an, setzt aber weiterhin auf die Kontrolle durch ein Ethik-Komitee.

Arete Ethik Invest ernennt Lars Konrad zum Chief Investment Officer (CIO). Der bisherige Head of Sustainable & Impact Strategies bei Feri übernimmt ab Januar die Leitung des Portfoliomanagements und tritt in die Geschäftsleitung ein. Mit der Personalie verbindet das Unternehmen auch Änderungen in der Anlagestrategie.

Konrad war acht Jahre bei Feri in Zürich tätig und verantwortet nun die Prime Values-Fonds sowie die weiteren Publikumsfonds von Arete. Das Unternehmen begründet die Neubesetzung mit Konrads Erfahrung im Management ethisch-nachhaltiger Anlagestrategien.

Breiteres Anlageuniversum, flexibleres Risikomanagement

Parallel zur Personalentscheidung passt Arete seinen Investmentansatz an mehreren Stellen an. Das Zürcher Unternehmen erweitert sein Anlageuniversum auf globale Unternehmen und richtet den Anlagestil eigenen Angaben zufolge stärker am Prinzip „Quality-Growth at a Reasonable Price“ aus. Dabei kombiniert Arete Qualitätskriterien mit Wachstumspotenzialen und Bewertungskennzahlen. Das aktuelle Arete-Aktienportfolio zeigt eine operative Marge von 21,8 Prozent, ein Gewinnwachstum von 14,2 Prozent und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,7.

Künftig will Arete Aktienquoten stärker ausschöpfen und Risiken über Sektor-Rotationen steuern. Die Portfolios sollen zudem Anlagen mit geringerer Korrelation enthalten. Das Unternehmen plant, seine Positionierung flexibler an Marktentwicklungen anzupassen und dabei die Verzahnung von Sektorentrends mit Unternehmensbewertungen zu nutzen.

Das bisherige Konzept mit einem Ethik-Komitee bleibt bestehen. Das Gremium aus Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche prüft weiterhin alle Anlagen nach fünf ethischen Perspektiven.