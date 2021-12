Bloomberg 11.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Argentinien gewinnt die Gunst der Wall Street wieder Diese Ämter bekleiden Ex-Banker von J.P. Morgan, Deutsche Bank und Goldman Sachs in Argentinien

Wieder hoch im Kurs an der New Yorker Börse: Argentinien. Das ist dem neuen Präsident Mauricio Macri zu verdanken. Dieser hat ein versiertes Wirtschaftsteam in die Regierung geholt und will die extrem interventionistischen Maßnahmen seiner Vorgängerin rückgängig machen.