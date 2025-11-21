Mileis radikale Politik bietet Investmentchancen, doch es ist Vorsicht geboten. Warum günstige Bewertungen allein noch keine Kaufempfehlung sind – und worauf es jetzt ankommt.

Besser als der Platzhirsch: Diese ETFs hängen den MSCI World deutlich ab

Bei den Zwischenwahlen am 26. Oktober 2025 erzielte Präsident Javier Mileis Partei La Libertad Avanza mit 40,67 Prozent der Stimmen einen überraschenden Sieg. Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der peronistischen Opposition vorhergesagt. Die Partei erreichte damit eine Sperrminorität im Kongress, die Milei mehr Handlungsspielraum für seine Reformagenda verschafft.

„Der Markt reagiert derzeit tatsächlich stark auf politische Schlagzeilen, was man beispielsweise Anfang September bei der heftigen Korrektur im Anschluss an die Wahlen in der Provinz Buenos Aires und jetzt im Oktober nach der Zwischenwahl beobachten konnte“, erklärt Claus Born, Portfolio Manager bei Templeton Global Investments. „Für die Investoren besteht also eine direkte Verbindung zwischen dem politischen Erfolg Mileis und den wirtschaftlichen Perspektiven der argentinischen Unternehmen.“ Argentinische Aktien stiegen im Nachthandel an der Wall Street um 10 bis 15 Prozent.

Die Investoren setzen darauf, dass Milei seinen radikalen Reformkurs fortsetzen kann. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 hat der Präsident die Hälfte der Ministerien aufgelöst, 40.000 Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen und Subventionen gekappt. Der Staatshaushalt weist seit Januar 2024 erstmals seit Jahrzehnten ein Plus auf.

Inflation sinkt, aber bleibt herausfordernd

Die monatlichen Inflationsraten sanken von 25,5 Prozent Ende 2023 auf derzeit rund 2 Prozent. Born betont: „wohlgemerkt monatlich“. „Bei den meisten Zentralbankern weltweit würde dieses Niveau immer noch große Sorgen auslösen, sodass ein weiterer Rückgang ein positiver Indikator wäre, hin zu einstelligen Inflationsraten auf Jahresbasis.“

Der argentinische Peso stabilisierte sich. Die Differenz zwischen offiziellem Wechselkurs und dem Parallelmarkt Dollar Blue verschwand weitgehend, nachdem bei Mileis Amtsantritt noch über 150 Prozent dazwischen lagen. Der Peso bewegt sich derzeit flexibel in einer Spanne zwischen 1.000 und 1.400 Peso pro US-Dollar. „Wenn man sich die Aussagen von Milei und seinem Wirtschaftsminister in den letzten Wochen anschaut, sieht es nicht nach einer Änderung dieses Wechselkurssystems in der nahen Zukunft aus“, sagt Born. Anfang November habe Milei dieses System sogar bis zum Ende seiner Amtszeit 2027 in Aussicht gestellt. „Allerdings sollte man bis dahin schrittweise Erhöhungen der Bandbreite erwarten.“

Die Devisenreserven stiegen von 19 Milliarden Dollar bei Mileis Amtsantritt auf 31,5 Milliarden Dollar. „Eine positive Leistungsbilanz und der Aufbau von Reserven würden einen Beitrag zum Vertrauen in die Währungsstabilität leisten, insbesondere bei ausländischen Investoren“, erläutert Born. Argentinien muss in den kommenden zwei Jahren jeweils 25 Milliarden Dollar an Auslandsschulden refinanzieren.

Ausländische Investoren kehren zurück

Die liberale Wirtschaftspolitik macht Argentinien als Investitionsstandort attraktiver. Das kanadische Unternehmen Southern Energy traf seine Investitionsentscheidung für ein LNG-Exportprojekt mit einem Volumen von 6 Milliarden Dollar über zehn Jahre. Ein Gemeinschaftsunternehmen aus Australien und Kanada plant den Aufbau einer Kupfermine mit 15 Milliarden Dollar – es wäre das größte Investitionsprojekt in der Geschichte Argentiniens.

Im Vaca-Muerta-Becken im Nordwesten Patagoniens lagern die zweitgrößten Schiefergas- und viertgrößten Schieferölvorkommen der Welt. Die geplanten Projekte könnten die Kupferexporte bis 2030 auf über 15 Milliarden Dollar bringen.

Bewertung und Sektorstruktur

Der S&P Merval war nach Mileis Wahl zum Staatspräsidenten bis Anfang 2025 um 180 Prozent in Pesos gestiegen. Der MSCI Argentina Index verzeichnete im Oktober ein Plus von mehr als 60 Prozent in US-Dollar, lag zum 31. Oktober aber seit Jahresbeginn noch mit mehr als 5 Prozent im negativen Bereich.

„Eine Konsolidierung des Aufwärtstrends hängt nun maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung der Reformagenda ab“, sagt Born. Per 31. Oktober lag das durchschnittliche KGV des MSCI Argentina Index bei 10,5x – gut 25 Prozent unter dem MSCI Emerging Markets Index und fast 50 Prozent unter dem MSCI ACWI.

„Aufwärtspotenzial oder Wertfalle? Das ist im Falle Argentiniens derzeit wahrscheinlich nicht die richtige Frage“, erklärt Born. „Sollte das Reformprogramm von Milei sich als langfristig erfolgreich erweisen und über mehrere Jahre zu überdurchschnittlichem Wachstum von Wirtschaft und Unternehmensgewinnen führen, dann haben die relativ niedrigen Bewertungen sicher Aufwärtspotenzial. Sollte das nicht geschehen, könnten selbst günstige Bewertungen noch günstiger werden.“

Der Markt zeigt eine hohe Konzentration: 86,5 Prozent entfallen auf Energie (36,4 Prozent), Finanzen (34,2 Prozent) und Versorger (15,9 Prozent). „In einem wie derzeit stark von politischen Schlagzeilen getriebenen Markt profitieren (oder verlieren) kurzfristig generell alle Sektoren ähnlich“, erklärt Born.

Langfristig sollten der Finanz- und Energiesektor profitieren. „Im Energiesektor gibt es ein sehr großes Potenzial, international wettbewerbsfähige Öl- und Gasreserven zu erschließen“, sagt Born. Der argentinische Bankensektor hat „ebenfalls ein sehr großes Wachstumspotenzial“. Die Penetration von Bankkrediten im Privatsektor betrug zum 31. März 2025 lediglich 12,3 Prozent. „Zum Vergleich, im benachbarten Brasilien beträgt sie 73,8 Prozent, ähnlich wie in Deutschland mit 74,1 Prozent.“

Hohe Volatilität bleibt Risikofaktor

Die Reformen fordern ihren Tribut. Die Wirtschaft verlor rund 240.000 Arbeitsplätze, Firmenpleiten und verarmende Rentner prägen das Bild. Die Proteste gegen die Regierung nehmen zu.

„Letzendlich kommt es aber darauf an, dass die Wirtschaft die in 2025 gewonnene Dynamik aufrechterhält und die wirtschaftlichen Erfolge für die Bevölkerung spürbar werden“, betont Born. „Ansonsten könnte sich die Unterstützung für den harten Reformkurs bei den argentinischen Wählern abschwächen.“

Die annualisierte Standardabweichung des MSCI Argentina lag in den letzten drei Jahren bei 55,6 Prozent. Der MSCI Emerging Markets verzeichnete 15,6 Prozent, der MSCI ACWI 12,3 Prozent. „Argentinien bleibt sicher weiter ein spekulatives Investment, auch innerhalb der Schwellenländer“, sagt der Portfoliomanager.

Die nun erreichte Sperrminorität im Kongress gibt Milei mehr Handlungsspielraum. Ob sich daraus ein nachhaltiger Turnaround entwickelt oder Argentinien eine weitere „Value Trap“ bleibt, hängt davon ab, ob die Reformen langfristig greifen und die wirtschaftlichen Erfolge die breite Bevölkerung erreichen.

Zur Person