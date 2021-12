Argentos-Aufsichtsrat tritt zurück

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung von Argentos traten die amtierenden Aufsichtsräte der Argentos Verwaltungs-AG und der Argentos AG & Co. KGaA Carsten Fischer, Dieter Fischer und Klaus Michel geschlossen zurück. Ihre Nachfolger sind Finanzberaterin Susanne Kazemieh, Finanzberater Artur Wunderle und Wirtschaftsprüfer Peter Haller.Zum Grund für den Rücktritt der Aufsichtsräte machte Argentos auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com keine Angaben.Des Weiteren verteilte Argentos die Ressortzuständigkeiten im Vorstand neu. Gunther Will verantwortet nun als Vorstandsvorsitzender die Aufgaben Vertrieb, Marketing, Presse und Personal. Achim Kochsiek leitet als Vorstand die Ressorts Operations, Kundenservice, IT und Compliance.