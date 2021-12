Argentos befürchtet eine Abwicklung des Axa Immoselect

Die geplanten Regeln des neuen Anlegerschutzgesetzes werden nicht reichen, um den Axa Immoselect vor weiteren Abflüssen zu bewahren, so die Argentos-Fondsspezialisten. Sie rechnen mit massiven Mittelabflüssen, die eine Abwicklung des Fonds nach sich ziehen werden. „Aus unserer Sicht ist die einzige Möglichkeit für den Fonds, in Zusammenarbeit mit der BaFin, eine Lösung für die Investoren zu finden, die auch weiterhin investiert bleiben wollen“, zitiert Börse Online eine von Argentos an die Partner verschickten E-Mail.Derzeit wird das Produkt an der Börse rund 20 Prozent unter dem offiziellen Preis gehandelt.