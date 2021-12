Argentos' Fonds-Lieblinge: Ethna-Aktiv stößt Carmignac Patrimoine vom Thron

DER FONDS

Platz 3 im Ranking der beliebtesten Fonds im Monat August belegt, wie schon im Vormonat, der Ethna-Global Defensiv – ebenfalls ein Fonds aus dem Hause Ethna Capital Partners.



Gleich fünf Fonds schafften den Neueinstieg in die Top-10: DWS Deutschland (849096), Sauren Global Defensiv A (214466), Templeton Asian Growth € (A0F6WM), AGI Emerging Markets Bond € (986790) und Pimco Unconstrained Bond €-Hedged (A0YELX). Dazu kommt die deutlich lebhaftere Entwicklung des Patrimoine, der im Juni und Juli mit einem zwischenzeitlichen Rückschlag von fast 7,5 Prozent ungewohnte Schwächen zeigte.

In der aktuellen Liste der meistverkauften Fonds des Maklerpools Argentos gab es an der Spitze eine Wachablösung: Der Ethna-Aktiv E (764930) ist der neue Berater-Liebling Nummer eins.Ethna-Aktiv vor Patrimoine – zumindest im August hätte sich dieser Wechsel im Depot nicht gelohnt. In diesem Zeitraum lief das Carmignac-Produkt um 1,5 Prozent besser als der Schweizer Mischfonds.Nachvollziehbar wird der Rollentausch jedoch wenn man sich die Entwicklung seit Jahresbeginn ansieht. Hier hat der Ethna-Aktiv mit einem Gewinn von rund acht Prozent die Nase deutlich vorn. Der Carmignac Patrimoine brachte es in diesem Zeitraum auf einen Zuwachs von rund fünf Prozent.