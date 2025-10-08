Der aktiv gemanagte ARK Innovation ETF setzt auf disruptive Technologien wie KI, Robotik und Genomik. Seit Auflage im April 2024 erzielte der Fonds einen beachtlichen Wertzuwachs.

Der ETF mit Fokus auf disruptive Innovationen konnte über ein Jahr einen deutlichen Mehrwert gegenüber klassischen MSCI World ETFs erzielen.

In einer Ära rasanter technologischer Umbrüche gewinnen disruptive Innovationen zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die neue Technologien entwickeln oder bestehende Geschäftsmodelle revolutionieren, stehen im Zentrum wirtschaftlicher Transformation. Der Ark Innovation ETF (ISIN: IE000GA3D489) zielt darauf ab, an dieser Entwicklung teilzuhaben – mit einem aktiv gemanagten Portfolio, das gezielt auf die Gewinner der nächsten industriellen Revolution setzt. Im Fokus stehen Unternehmen, die sich mit zukunftsweisenden Themen beschäftigen, darunter:

Künstliche Intelligenz (KI)

Robotik und Automatisierung

Genomik und Multi-omische Sequenzierung

Blockchain-Technologie

Energiespeicherung und Elektromobilität

Dabei geht es nicht nur um technologische Neuerungen, sondern um tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Aktiv gemanagte Innovationskraft

Der erst seit April 2024 auch in Europa zugelassene Ark Innovation ETF wird aktiv verwaltet und unterscheidet sich damit von klassischen Themen-ETFs, die einen Index passiv abbilden. Das Fondsmanagement von Ark Invest, angeführt von der bekannten US-Investorin Cathie Wood, kombiniert Top-down-Analysen globaler Technologietrends mit Bottom-up-Research einzelner Unternehmen, um die aussichtsreichsten Innovatoren zu identifizieren. Dabei werden auch ökologische, soziale und Governance Kriterien berücksichtigt.

Das Portfolio umfasst derzeit 42 Unternehmen, darunter bekannte Namen wie:

Tesla

Robinhood Markets

Coinbase

Roblox

Roku

Crispr Therapeutics

AMD, Shopify, Tempus AI und Palantir

Die Top 10 Positionen machen rund 56 Prozent des Fondsvolumens aus.

Regionale und sektorale Ausrichtung

Mit einem klaren Fokus auf den nordamerikanischen Aktienmarkt, der über 90 Prozent der Allokation ausmacht, setzt der ETF vor allem auf die Innovationskraft der Unternehmen aus den Vereinigten Staaten. Sektorenseitig dominieren Gesundheitstechnologie mit einem Anteil von 25 Prozent, gefolgt von Technologie, Finanzdienstleistungen und Kommunikationsdiensten.

Performance und Kosten

Seit seiner Auflage im April 2024 konnte der Ark Innovation ETF bereits eine Wertsteigerung von rund 70 Prozent erzielen. Über den Zeitraum von einem Jahr erzielte der thesaurierende Aktien-ETF sogar einen Wertzuwachs von knapp 80 Prozent. Damit konnte ein deutlicher Mehrwert gegenüber klassischen MSCI World ETFs erzielt werden.

Besonders stark entwickelten sich Unternehmen aus den Bereichen Fintech, KI und Biotechnologie. Die Gesamtkostenquote (TER) des aktiv gemanagten ETF liegt bei nicht gerade kostengünstigen 0,75 Prozent pro Jahr. Zwar werden die Kosten bei aktiv gemanagten ETFs grundsätzlich höher angesetzt als bei rein passiven Indextrackern, dennoch positioniert sich Ark Invest mit der Kostenstruktur des rund 280 Millionen Euro schweren Flaggschiffs eher am oberen Ende.

Ein ETF für Visionäre

Der ARK Innovation ETF eignet sich vor allem für Anleger, die an das langfristige Potenzial disruptiver Technologien glauben und gezielt in Unternehmen investieren möchten, die an der Spitze des technologischen Wandels stehen. Durch die aktive Auswahl und das thematische Portfolio bietet der Aktien-ETF eine attraktive Ergänzung zu klassischen, rein passiven Indexinvestments – mit dem Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Trotz der hohen Volatilität und der mittlerweile sehr ambitionierten Bewertungen vieler enthaltenen Titel könnte sich ein langfristiger Anlagehorizont lohnen. Denn die Experten von Ark Invest prognostizieren, dass der Anteil innovationsgetriebener Unternehmen an der globalen Marktkapitalisierung in den kommenden Jahren bis 2030 von 16 Prozent auf über 60 Prozent steigen könnte.