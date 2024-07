Die von Cathie Wood gegründete Ark Investment Management erlebte turbulente Monate. Der Flaggschiff-Fonds Ark Innovation ETF (ARKK) verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten Nettoabflüsse von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar, wie Daten des Analyseunternehmens Vettafi belegen. In einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Investoren verteidigt Wood vehement die Strategie ihres Unternehmens trotz dieser Entwicklung.

„Ich möchte unseren Kunden danken, deren Engagement für Arks Strategien in den letzten Jahren stark geblieben ist“, beginnt Wood ihren Brief. Sie fährt fort: „Als Investorin in unsere Fonds verstehe ich, dass Volatilität frustrierend und beunruhigend sein kann.“

Die Performance des ARKK-Fonds glich in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt. Nach einem beeindruckenden Gewinn von 67,6 Prozent im Jahr 2023 verzeichnet der ETF in diesem Jahr bisher einen Rückgang von mehr als 12 Prozent. Im Vergleich dazu steht der S&P-500-Index mit einem Gewinn von 16,9 Prozent deutlich besser da und schloss kürzlich erstmals über der Marke von 5.600 Punkten.