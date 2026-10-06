ARK Invest Europe: Berberich über den Cathie-Wood-Effekt
DAS INVESTMENT: Im September 2025 hat ARK Invest Europe die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten und sein verwaltetes Vermögen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Wie eigenständig ist die europäische Plattform inzwischen – und wie viel der Zuflüsse geht noch auf die Marke Cathie Wood zurück?
Florian Berberich: ARK Invest Europe ist schnell erwachsen geworden. ARK Investment Management hat Rize ETF im September 2023 übernommen, und im April 2024 haben wir unsere ersten ARK-Strategien in Europa aufgelegt. Heute haben wir in London ein Team, das Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing und Kundenbetreuung in einer ganzen Reihe europäischer Märkte steuert. Wir bieten zehn Ucits-ETFs an, aktiv gemanagte und selbst indexierte, dazu unsere Private-Markets-Strategie.