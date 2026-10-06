Florian Berberich: ARK Invest Europe ist schnell erwachsen geworden. ARK Investment Management hat Rize ETF im September 2023 übernommen, und im April 2024 haben wir unsere ersten ARK-Strategien in Europa aufgelegt. Heute haben wir in London ein Team, das Vertrieb , Produktentwicklung, Marketing und Kundenbetreuung in einer ganzen Reihe europäischer Märkte steuert. Wir bieten zehn Ucits-ETFs an, aktiv gemanagte und selbst indexierte, dazu unsere Private-Markets-Strategie.

DAS INVESTMENT: Im September 2025 hat ARK Invest Europe die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten und sein verwaltetes Vermögen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Wie eigenständig ist die europäische Plattform inzwischen – und wie viel der Zuflüsse geht noch auf die Marke Cathie Wood zurück?

Cathie Wood, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer von ARK Investment Management, öffnet Türen, und es wäre gelogen, etwas anderes zu behaupten. Wenn sie nach Europa kommt, sind die Räume voll. Aber ein berühmter Name verschafft Ihnen nur das erste Treffen. Damit gewinnt er keine Allokation von einer deutschen Privatbank oder einem Schweizer Vermögensverwalter – und er hält sie erst recht nicht. Kunden allokieren und bleiben wegen der Research-Arbeit hinter unseren Portfolios – und weil diese Portfolios ganz anders aussehen als die Indizes, die sie sowieso schon im Depot haben.

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Ich würde die Annahme hinter Ihrer Frage aber auch behutsam infrage stellen. Die Fonds von ARK Invest Europe stützen sich auf ein einziges, globales Research-Team bei ARK Investment Management, das nicht nach Sektoren, sondern nach Technologien organisiert ist – über fünf Innovationsplattformen hinweg: künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, öffentliche Blockchains und Multiomic Sequencing. Europäische Anleger bekommen dasselbe Research und dieselben Portfolioentscheidungen wie die US-Kunden von ARK Investment Management – nur in einem Ucits-Mantel, der für diesen Markt gebaut ist. Für ARK Invest Europe bedeutet Eigenständigkeit ein Vertriebsgeschäft, das auf eigenen Beinen steht – getragen von einem Research-Team, von dem wir uns niemals trennen wollen würden.

Mit dem Xetra-Listing ist Deutschland einer Ihrer wichtigsten Märkte. Deutsche Anleger sind stark ETF-orientiert, aber tendenziell vorsichtiger, wenn es um aktiv gemanagte Themenfonds geht. Ist die DACH-Region der schwierigste oder der lohnendste Markt für ARK in Europa?

Berberich: Beides, und genau deshalb ist er der lohnendste. Deutsche Anleger gehören zu den versiertesten ETF-Nutzern überhaupt. Sie sind kostenbewusst, sie lesen das KID, sie vergleichen Produkte Zeile für Zeile, und viele bauen ihre Portfolios über langfristige Sparpläne auf. Niemand in Frankfurt oder München kauft einen Themenfonds allein aus Begeisterung, deshalb ist das erste Gespräch schwieriger.

Diese Zurückhaltung gilt aus meiner Erfahrung aber einer ganz bestimmten Art von Produkt: Fonds, die eine aktive Gebühr verlangen und dann etwas liefern, das dem MSCI World oder dem Nasdaq 100 sehr nahekommt. Dass deutsche Anleger da skeptisch sind, ist völlig richtig. Wir bieten das Gegenteil. Sie behalten Ihren kostengünstigen Kern und ergänzen ihn um einen wirklich differenzierten Satelliten – mit der Transparenz, Liquidität und Kosteneffizienz eines ETFs.

Wir haben einiges investiert, damit das einfach geht. Unsere Fonds sind seit April 2024 in Euro an der Xetra gelistet, haben deutschsprachige KIDs und gelten in Deutschland steuerlich als Aktienfonds. Schweizer Kunden können sie in Franken an der SIX kaufen, und diesen Sommer haben wir einen eigenen PR-Partner für Deutschland und Österreich an Bord geholt. Wer nach so viel Hausaufgaben zu uns kommt, bleibt in der Regel langfristig dabei – und genau diesen Kundenstamm wollen wir aufbauen.

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Aktive ETFs sind derzeit das am schnellsten wachsende Segment in Europa. Wie rechtfertigen Sie bei einer Gebühr von 0,75 Prozent den aktiven Ansatz gegenüber einem kostengünstigen passiven Technologieindex – und welche Kennzahlen können Anleger tatsächlich nutzen, um den Mehrwert zu beurteilen?

Berberich: Die günstigere Option ist oft teurer, als sie aussieht. Nehmen Sie einen Themenindexfonds, der weitgehend dieselben Unternehmen hält wie der Kernindex, den Sie sowieso schon im Depot haben. Dann zahlen Sie ein zweites Mal für etwas, das Sie längst haben. Die richtige Frage lautet: Was bekommen Sie für jeden Basispunkt?

Bei 0,75 Prozent bekommen Sie echtes aktives Management: ein konzentriertes Portfolio, das auf eigenständigem Research beruht, ohne den Zwang, ein Unternehmen nur wegen seiner Indexgewichtung halten zu müssen. Das ist es, was aktive ETFs bieten sollten, und deshalb halte ich das Wachstum des Segments für gesund. Anleger wollen aktive Entscheidungen – und zwar in einem transparenten, liquiden und kosteneffizienten Mantel.

Bei den Kennzahlen würde ich mit dem Active Share beginnen, der misst, wie stark ein Portfolio von seiner Benchmark abweicht. Ein wirklich aktiver Fonds sollte hier hoch abschneiden, und Anleger sollten vorsichtig werden, wenn sie eine aktive Gebühr für ein Portfolio zahlen, das am Ende doch nur den Index nachbildet. Als Nächstes schauen Sie, wie stark sich ein Fonds mit dem überschneidet, was Sie schon im Depot haben. Und am wichtigsten: Beurteilen Sie einen Fonds danach, was er über einen vollständigen Marktzyklus hinweg mit Ihrem gesamten Portfolio macht – nicht nach der isolierten Rendite eines einzelnen Quartals. Ein Satellit mit niedrigem Active Share verändert das Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios kaum, so attraktiv sein Etikett auch sein mag. Ein Satellit mit hohem Active Share kann es deutlich verändern, bringt aber auch höhere Volatilität mit sich, die man einplanen sollte, wenn man festlegt, wie groß die Position sein darf.

Genomics galt mehrere Jahre lang als das enttäuschendste Ihrer zentralen Anlagethemen, bevor sich der Sektor 2025 wieder erholte. Worauf stützt sich Ihre Überzeugung, dass sich daraus ein nachhaltiger, langfristiger Trend entwickelt – und was preist der Markt aus Ihrer Sicht noch immer nicht ein?

Berberich: Es war eine schmerzhafte Phase, und ich werde das nicht beschönigen. Nach 2021 trafen höhere Zinsen und ein Einbruch bei der Biotech-Finanzierung den Sektor hart, und der Markt war nicht mehr bereit, für irgendetwas zu zahlen, das mehr als ein paar Jahre in der Zukunft lag. Unsere Überzeugung beruhte allerdings nie auf Stimmung. Sie beruhte auf Kostenkurven, und die bewegten sich die ganze Zeit über in die richtige Richtung.

Die Sequenzierung eines gesamten menschlichen Genoms kostete 2003 rund 2,7 Milliarden Dollar und kostet heute weniger als 100 Dollar. Unser Research legt nahe, dass der Preis bis 2030 noch einmal um etwa das Zehnfache fallen könnte, auf rund 10 Dollar. Molekulare Diagnosetests erzeugen bereits mehr Daten, als für das Training der heutigen führenden Sprachmodelle verwendet wurden. Neu ist, dass künstliche Intelligenz diese Daten jetzt sinnvoll auswerten kann. Wir nennen das den „Flywheel“-Effekt aus Multiomics und KI: Günstigere Daten trainieren bessere Modelle, bessere Modelle bringen bessere Tests und Therapien hervor, und diese Tests und Therapien erzeugen wiederum mehr Daten. Mit anderen Worten: Biologie wird zur Informationswissenschaft.

Aus unserer Sicht unterschätzt der Markt noch immer, was das für die Ökonomie der Medikamentenentwicklung bedeutet. Unser Research legt nahe, dass KI die Zeit bis zur Marktreife um rund 40 Prozent verkürzen könnte, von 13 Jahren auf acht, und die Gesamtkosten der Entwicklung eines Medikaments um etwa das Vierfache senken könnte, von rund 2,4 Milliarden Dollar auf rund 0,7 Milliarden Dollar. Trotzdem schreiben Biotech-Bewertungen präklinischen und frühen Projekten noch immer kaum Wert zu. Viele der Unternehmen, die wir halten, werden zudem immer noch als reine Werkzeuganbieter oder Ein-Produkt-Biotechs bewertet, während wir sie als Datenplattformen sehen.

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Bei seinem Start war ARKI Europas einziger aktiv gemanagter KI-ETF. Seit Anfang 2025 ist auch Blackrock mit seinem aktiven KI-ETF in den Markt eingetreten. Wie grenzen Sie ARKI ab – Ihre größte Position ist bemerkenswerterweise Tesla und nicht Nvidia – und wie widerstandsfähig wäre der Fonds, wenn die KI-Begeisterung kippen sollte?

Berberich: Wettbewerb ist gut für die Kategorie, und er bestätigt, was wir 2024 aufbauen wollten. Aber „aktiver KI-ETF“ kann sehr Unterschiedliches bedeuten, deshalb würde ich Anlegern raten, genau hinzusehen, was sie da kaufen.

Unser Ansatz bei KI ist darauf ausgelegt, die gesamte Wertschöpfungskette zu erfassen und nicht nur die Halbleiterschicht – und sich so wenig wie möglich mit den Indizes zu überschneiden, die die meisten Anleger sowieso schon im Depot haben. Viele Produkte mit KI-Etikett sehen am Ende dem Nasdaq 100 sehr ähnlich – und bringen dem Portfolio entsprechend wenig Zusätzliches. Die Infrastruktur besitzen wir sehr wohl. ARK Investment Management hat Nvidia 2014 zum ersten Mal gekauft, gestützt auf das eigene Research, als die meisten Anleger darin noch einen Hersteller von Grafikchips fürs PC-Gaming sahen. Wir glauben allerdings, dass die nächste und größere Welle der Wertschöpfung von Unternehmen ausgehen wird, die KI in der physischen Welt einsetzen.

Genau deshalb spielt Tesla in unserem Denken so eine große Rolle. Wir sehen Tesla nicht als Autohersteller. Wir sehen es als eines der weltweit führenden Unternehmen für verkörperte KI (Embodied AI), das Robotik und Autonomie mit einem der größten Datensätze aus der realen Welt überhaupt verbindet. Aus unserer Sicht sind autonome Mobilität, wiederverwendbare Raketen, fortschrittliche Batterien und spezialisierte Roboter allesamt Teil derselben Chance.

Zur Widerstandsfähigkeit will ich offen sein. Ein konzentriertes KI-Portfolio ist gegen einen abrupten Stimmungsumschwung nicht immun, und Anleger sollten mit Schwankungen rechnen. Aber Stimmung und tatsächliche Verbreitung sind zwei verschiedene Dinge. Unser Research legt nahe, dass die Kosten der KI-Inferenz um mehr als 99 Prozent pro Jahr fallen, und sinkende Kosten treiben die Verbreitung voran, egal wie die Stimmung an den Märkten gerade ist. Weil wir nicht an einen Index gebunden sind, können wir Gewinne dort mitnehmen, wo die Kurse den Fundamentaldaten vorausgeeilt sind, und bei unseren Ideen mit der höchsten Überzeugung zukaufen, wenn die Kurse fallen. Ein passiver Fonds hat diese Möglichkeit nicht: Eine Korrektur passiert ihm einfach.

Neben KI, Robotik und Genomics verfolgen Sie Bereiche wie Energiespeicherung, autonome Mobilität und Blockchain. Welches dieser Themen wird von den Märkten derzeit am stärksten unterschätzt – und wo soll ARK Invest Europe in drei bis fünf Jahren stehen?

Berberich: Für mich ist es der Punkt, an dem KI, Robotik und autonome Mobilität zusammentreffen. Die meisten Anleger denken bei KI immer noch an Software: Chatbots, Coding-Assistenten, Suche. Wir glauben, dass der größere wirtschaftliche Gewinn in KI mit physischer Präsenz liegt – also Robotaxis, autonome Logistik sowie humanoide und spezialisierte Roboter, die KI aus dem Rechenzentrum heraus in die reale Wirtschaft bringen. Robotaxis dürften der erste massentaugliche Beweis sein.

Dieselbe Logik gilt für die Energiespeicherung, die der Markt noch weitgehend für eine reine Elektroauto-Geschichte hält. Während Rechenzentren und elektrifizierter Verkehr um Strom konkurrieren, werden Batterien zu einer kritischen Infrastruktur für das Netz. Viele Anleger haben diese Verbindung aus meiner Sicht noch nicht gezogen.

Was ARK Invest Europe angeht, möchte ich, dass wir die erste Anlaufstelle für europäische Anleger sind, die über öffentliche und private Märkte hinweg in Innovation investieren wollen. Das bedeutet eine breitere, auf europäische Bedürfnisse zugeschnittene Produktpalette, tiefere Partnerschaften mit Privatbanken, Vermögensverwaltern und Plattformen sowie eine deutlich größere lokale Präsenz in der DACH-Region, wo ich die größte ungenutzte Chance sehe. Auch private Märkte werden wichtiger werden, und über unser Private-Markets-Programm wollen wir qualifizierten europäischen Anlegern Zugang zu privaten Unternehmen an der Spitze der Innovation verschaffen. Vor allem aber möchte ich, dass ARK Invest Europe für sein Research, seinen Service und seine Kundenbeziehungen bekannt ist – ebenso sehr wie für den Namen über der Tür.

Was sind aus Ihrer Erfahrung die wichtigsten Unterschiede zwischen europäischen und US-amerikanischen Anlegern – in Bezug auf Risikobereitschaft, Anlagehorizont oder Vertrauen in aktives Management? Und welche Konsequenzen hat das für Ihre Produktpalette und für die Art, wie Sie mit Anlegern kommunizieren?

Berberich: Die Unterschiede sind real, auch wenn sie kleiner werden. US-Anleger, gerade die, die selbst entscheiden, gehen tendenziell gelassener mit Schwankungen um und steigen eher früh bei einer konzentrierten Idee ein. Europäische Anleger kommen in der Regel über einen Berater, eine Privatbank oder einen diskretionären Verwalter zu uns. Ihre Entscheidungen sind überlegter, stärker auf den Prozess ausgerichtet und kostensensibler. Haben sie sich aber einmal entschieden, ist ihr Anlagehorizont oft länger. Ein deutscher oder Schweizer Kunde, der nach gründlicher Due Diligence allokiert, verkauft weit seltener nach einem einzigen schlechten Quartal.

Das Vertrauen in aktives Management ist der größte Unterschied. Viele europäische Anleger haben jahrelang aktive Gebühren für Portfolios gezahlt, die dem Index stark ähnelten, deshalb sind sie zu Recht skeptisch. Wir versuchen, ihr Vertrauen durch Transparenz zu verdienen: durch Portfolios, die sich wirklich von der Benchmark unterscheiden, durch das Research, das ARK Investment Management offen über seinen jährlichen „Big Ideas“-Report veröffentlicht, und durch regelmäßige Updates seines Portfoliomanagement-Teams.

Für unsere Produktpalette heißt das, für Europa zu bauen, statt einfach US-Fonds zu exportieren. Wir konzipieren Strategien mit Blick auf europäische Anleger, erfüllen die europäischen Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit und listen in lokalen Währungen an den großen Börsen Europas. In der Kommunikation kommt die Aufklärung zuerst, in der jeweiligen Landessprache, mit einer klaren Botschaft zum Portfolioaufbau: Unsere Strategien sind als Satelliten neben einem diversifizierten Kern konzipiert. Die Resonanz bei unseren Roadshows, Webinaren und Kundenterminen ist stark gewachsen, und das zeigt mir: Der europäische Appetit auf Innovation steigt – und wir sind auf dem richtigen Weg.