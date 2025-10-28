ARK Invest Europe startet ersten aktiven Verteidigungs-ETF mit ESG-Label
ARK Invest Europe, die europäische Tochter der von Cathie Wood gegründeten US-Investmentgesellschaft, hat mit dem ARK Space & Defence Innovation ETF (ISIN: IE000AON7ET1) ein neues Produkt aufgelegt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den ersten aktiv verwalteten, verteidigungsorientierten Artikel-8-ETF in Europa. Der ETF wird ab dem 29. Oktober 2025 an der Deutschen Börse Xetra gehandelt, weitere Notierungen an der Londoner Börse, der Mailänder Börse und der Schweizer Börse folgen.
Der aktiv verwaltete ETF investiert in Unternehmen aus den Bereichen Weltrauminfrastruktur und moderne Verteidigungstechnologien. Der Schwerpunkt liegt auf Technologien mit doppeltem Verwendungszweck wie Trägersysteme, Kleinsatelliten, autonome Plattformen und KI-gestützte Systeme. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,75 Prozent.
Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlüsse
Der ETF ist als Artikel-8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und wendet Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an. Der Fonds schließt unter anderem umstrittene Waffen sowie Unternehmen aus, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen, Tabak oder Glücksspiel erzielen.
ARK Invest Europe verwaltet nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar und bietet insgesamt zehn ETFs an. Der Fonds ist in elf europäischen Ländern registriert, darunter Deutschland, Österreich, Italien und die Niederlande.