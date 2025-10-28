ARK Invest Europe legt den ersten aktiv verwalteten Verteidigungs-ETF mit Artikel-8-Klassifizierung auf. Der Fonds investiert in Weltraum- und Rüstungstechnologien.

ARK Invest Europe, die europäische Tochter der von Cathie Wood gegründeten US-Investmentgesellschaft, hat mit dem ARK Space & Defence Innovation ETF (ISIN: IE000AON7ET1) ein neues Produkt aufgelegt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den ersten aktiv verwalteten, verteidigungsorientierten Artikel-8-ETF in Europa. Der ETF wird ab dem 29. Oktober 2025 an der Deutschen Börse Xetra gehandelt, weitere Notierungen an der Londoner Börse, der Mailänder Börse und der Schweizer Börse folgen.

Der aktiv verwaltete ETF investiert in Unternehmen aus den Bereichen Weltrauminfrastruktur und moderne Verteidigungstechnologien. Der Schwerpunkt liegt auf Technologien mit doppeltem Verwendungszweck wie Trägersysteme, Kleinsatelliten, autonome Plattformen und KI-gestützte Systeme. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,75 Prozent.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlüsse

Der ETF ist als Artikel-8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und wendet Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an. Der Fonds schließt unter anderem umstrittene Waffen sowie Unternehmen aus, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen, Tabak oder Glücksspiel erzielen.

ARK Invest Europe verwaltet nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar und bietet insgesamt zehn ETFs an. Der Fonds ist in elf europäischen Ländern registriert, darunter Deutschland, Österreich, Italien und die Niederlande.