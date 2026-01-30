Die Arktis taut auf – und wird dadurch strategisch interessanter. Daraus ergeben sich aber auch Drohpotenziale gegen den Westen. Heinz-Werner Rapp analysiert die Situation.

Schon vor seiner zweiten Amtseinführung als US-Präsident erhob Donald Trump unmissverständlich Anspruch auf Grönland, die größte Insel der Welt. Diese Forderung wurde zuletzt mehrfach wiederholt – immer vehementer und mit der Bekräftigung „We must have it“.

Um jeden Zweifel auszuschließen, ernannte Trump kurz vor Weihnachten noch den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zu seinem Sondergesandten für Grönland. Dessen Auftrag: Grönland möglichst rasch „zu einem Teil der USA zu machen“. Praktischerweise ist auch der US-Botschafter in Dänemark, Kenneth Howery, ein Mitglied der „Tech-Bros“ um Peter Thiel, der bekanntlich den Aufstieg von J.D. Vance zum US-Vizepräsidenten stark gefördert hat.

Damit sind wichtige Würfel gefallen, die dem globalen Machtpoker um die Arktis eine neue Wendung geben. Denn auch Russland und China zeigen in der Nordpolarregion verstärkte Ambitionen, die nicht immer nur friedlicher Natur sind. So bildet sich in der Arktis ein explosives Gemisch aus kommerziellen Interessen und geopolitischen Kraftlinien, das den weltweiten Konfliktherden einen weiteren Brennpunkt hinzufügen dürfte.

Um die Hintergründe sowie die globale Dimension dieses Kampfs um die Arktis zu verstehen, hilft ein kurzer Blick auf die aktuelle geopolitische Großwetterlage: Zwischen den drei Großmächten USA, China und Russland läuft seit geraumer Zeit ein Wettstreit um strategische Dominanz. Die beiden Mächte im Osten erweitern gezielt ihre Einflusszonen und verstärken ihre globale Reichweite.

Während Russland und China dabei als strategische Partner agieren und sich zunehmend koordinieren, wenden sich die USA als verbleibende Supermacht derzeit vor allem nach innen. Der bisherige enge Zusammenhalt westlicher Länder unter Führung der USA löst sich auf und weicht einem transaktional ausgerichteten Powerplay. Der frühere Westen erodiert – und insbesondere Europa gerät dabei immer stärker unter Druck.

Globaler „Power Struggle“ – Gefährliche machtpolitische Dynamik

Der strategische Großmachtkonflikt wird inzwischen auf vielen Feldern ausgetragen und gewinnt laufend an Intensität. In rasantem Tempo erodieren alte Allianzen, während neue globale Konfliktlinien hervortreten. Russlands völkerrechtswidriger Griff nach der Ukraine ist nur ein einzelner (wenn auch sehr trauriger) Puzzlestein im neuen geopolitischen Mosaik. Weitere Brennpunkte der geostrategischen Rivalität verlaufen in Taiwan, am Panamakanal und neuerdings auch in Lateinamerika. Alle treten aktuell scharf hervor – gut erkennbar zuletzt in Form der (äußerst umstrittenen) US-Militärintervention in Venezuela.

Die Spielsteine in diesem weltweiten Machtpoker sind vielfältig, konzentrieren sich aber vor allem auf strategische Schlüsselbereiche. Dazu zählen Hochtechnologie (Hochleistungschips/künstliche Intelligenz), kritische Metalle (Kupfer/Silber/Seltene Erden) sowie Energie (Erdöl/Erdgas). Genau diese Sektoren gelten als entscheidend für zukünftige wirtschaftliche Stärke und technologische Vorherrschaft – sie werden deshalb speziell von China seit längerem gezielt ausgebaut, stehen aber zuletzt auch für die USA unter Donald Trump im Zentrum politischer Prioritäten.

Deutlich weniger im Blickfeld sind andere Elemente im globalen Machtkampf, wozu neuerdings insbesondere die Arktis zählt. Diese bislang abgeschottete Region durchläuft derzeit enorme Veränderungen, die aber oft übersehen oder ausgeblendet werden. In der Wahrnehmung vieler Marktteilnehmer ist die Arktis (wie bis vor kurzem auch Venezuela) noch ein typischer Blindspot – ein blinder Fleck, dessen Bedeutung zu spät erkannt wird. Was steckt dahinter?

Geopolitischer Brennpunkt – Strategische Bedeutung der Arktis

Die Arktis entwickelt sich derzeit in hohem Tempo zu einem neuen Brennpunkt globaler Machtpolitik. Dort kreuzen sich wichtige globale Kraftlinien und geostrategische Interessensphären, die im globalen Power Struggle eine oftmals entscheidende Rolle spielen können. Im Fall der Arktis wirkt vor allem der Klimawandel als entscheidender Katalysator: Das rasche Abtauen des Polareises – die Nordpolarregion erwärmt sich viermal schneller als der globale Durchschnitt! – eröffnet ganz neue Spielräume, die von Staaten wie China und Russland bereits gezielt genutzt werden.

Russland profitiert vom Abtauen der Arktis vor allem militärisch: Die russische Nordmeerflotte gewinnt Bewegungsfreiheit und kann künftig im Nordatlantik nahezu ungehindert operieren. Im Fokus steht dabei die sogenannte Giuk-Lücke: Dieses Akronym bezeichnet die Passagen zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich, die künftig aus dem Nordpolarmeer sehr leicht erreichbar sind. Im Konfliktfall könnte eine russische (oder russisch-chinesische) Flotte dort enorme Machtprojektion ausüben – mit gravierenden Bedrohungsszenarien für Europa und Nordamerika.

Abbildung 1: Die Giuk-Lücke im Nordatlantik und ihre geostrategische Bedeutung

Zielstrebig verstärkt Russland seine militärische Präsenz und Positionierung in der arktischen Region und agiert dabei ähnlich dominant wie China im Südchinesischen Meer. Umstrittene Grenzlinien oder territoriale Ansprüche anderer Länder werden immer weniger respektiert. Stattdessen schafft Russland, ähnlich wie China in Südostasien, machtvoll Fakten – etwa durch Setzen der russischen Flagge am Nordpol in über 4.000 Metern Tiefe.

Für China bedeutet die Öffnung arktischer Seewege vor allem eine signifikante Verkürzung der Handelsrouten nach Europa und Nordamerika, verbunden mit hohen Einsparpotentialen. Erst vor kurzem hat ein chinesisches Containerschiff in Rekordzeit eine Fahrt von China nach England absolviert – über die sogenannte Nordostpassage, die quer durch die Arktis verläuft. Die übliche Transportzeit von 40 bis 50 Tagen wurde dabei mehr als halbiert.

Für China liegt darin ein handelspolitischer Vorteil mit globaler Tragweite. Als polare Seidenstraße soll der neue Transportweg im Norden vor allem Chinas Warenverkehr beschleunigen und strategisch absichern. Zentraler Vorteil dabei: Routen durch die Arktis bieten auch die Möglichkeit, eventuelle Blockaden oder andere Störungen an wichtigen Passagen wie Suez- oder Panamakanal zu umgehen. Solche maritimen Engpässe prägen den Welthandel als Global Choke Points schon heute, könnten aber im Kontext geopolitischer Spannungen stark an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 2: Von China in Rekordzeit durch die Arktis nach Europa

Die chinesische Staatsführung nutzt den Prozess fortschreitender Erderwärmung äußerst pragmatisch. Der Blick richtet sich dabei vorrangig auf die Arktis, deren Abschmelzen den Weg zu einer Vielzahl bislang noch unerschlossener Rohstoffvorkommen freimacht. Im Fokus stehen vor allem Öl- und Gasquellen, aber auch Seltene Erden und reiche Fischgründe. China und Russland arbeiten bei der Ausbeutung dieser Ressourcen Hand in Hand, ebenso beim Ausbau ihrer wirtschaftlichen und militärischen Präsenz. Beide Großmächte sehen sich deshalb in der arktischen Region als strategische Gewinner.

Dazu passt, dass China sich selbstbewusst zum „arktisnahen Staat“ erklärt hat, obwohl das Reich der Mitte vom Polarkreis weiter entfernt ist als Deutschland. Die Summe dieser Entwicklungen fügt sich nahtlos in die strategische Logik von Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein, der den Klimawandel als Teil der „great changes unseen in a century“ deutet – tiefgreifende globale Umbrüche, die China völlig neue Handlungsspielräume eröffnen und im Streben nach weltweiter Dominanz voranbringen.

Arktische Perspektive – Was macht „der Westen“?

Während Russland und China in der Arktis bereits sehr klare Strategien verfolgen und ihre Ziele massiv vorantreiben, scheint der Westen von der neuen Dynamik überfordert. Insbesondere Europa befindet sich mit Blick auf die Arktis einmal mehr in einer Position strategischer Schwäche, gepaart mit eklatanter Ignoranz und Realitätsverweigerung. Durch den russisch-chinesischen Zangengriff in der Arktis gerät Europa zunehmend unter Druck, ohne die Tragweite dieser Verwerfungen und die daraus resultierenden Risiken vollständig zu erfassen – oder gar erfolgreich abwehren zu können.

Schon heute beginnt Russland damit, territoriale Absprachen und Grenzziehungen in der Arktis in Frage zu stellen. Zunehmend gerät dabei die internationale Kooperation unter Druck – Institutionen wie der Arktische Rat verlieren an Einfluss. Gleichzeitig erzeugt die unklare Auslegung arktischer Seegrenzen und Festlandsockel juristische Grauzonen, die geopolitische Konflikte provozieren oder begünstigen. Da die europäischen Arktis-Anrainerländer Norwegen, Schweden und Finnland nunmehr Teil der Nato sind, hat jede Veränderung des Status quo in der Region unmittelbare Relevanz für das gesamte Militärbündnis.

Hingegen haben die USA das Problem erkannt und reagieren auf die veränderte Dynamik. Dies zeigt nicht zuletzt das von US-Präsident Donald Trump wiederholt formulierte Ziel einer „Übernahme“ von Grönland. Da Grönland reiche Vorkommen an Seltenen Erden und anderen strategischen Rohstoffen aufweist, geht es hier für die USA vor allem um das Ziel, die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern.

Hinzu kommt aber auch die wachsende Sorge der USA vor strategischer Verwundbarkeit an ihrer Nordflanke: Grönland ist für die USA wichtig, um als „vorgeschobene Militärbasis“ mögliche Attacken aus der Polarregion früher erkennen und besser abwehren zu können. Allerdings bleibt die erst kürzlich von der Trump-Regierung vorgelegte „Nationale Sicherheitsstrategie“ beim Thema Arktis ambivalent: Während die „Arctic Strategy“ des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2024 die Bedeutung der Arktis explizit hervorhebt, verfolgt die neue Agenda der US-Regierung einen anderen Ansatz.

Dort wird namentlich die EU scharf attackiert, zugleich aber Grönland als wichtiges Element der US-Sicherheitspolitik hervorgehoben. Dieses Kalkül erklärt den aggressiven Kurs, den die US-Regierung aktuell beim Thema Grönland gegenüber dem Nato-Partner Dänemark einschlägt. Die USA folgen damit auch in der Arktis ihrer neuen Machtpolitik, die sich von der Idee „des Westens“ abwendet und stattdessen am Prinzip neoimperialer Hemisphären ausrichtet.

Am Kindertisch – Europa im „geopolitischen Schraubstock“

Aus Sicht Europas sind diese Entwicklungen äußerst beunruhigend. Während Russland insbesondere mit dem Krieg in der Ukraine die Europäer stark unter Druck setzt, arbeiten inzwischen auch die USA gegen die EU und wecken zudem Zweifel an der Beständigkeit und Wehrhaftigkeit der Nato. Damit verliert der Westen seine klare Haltung gegenüber Akteuren wie Russland und China. Dieser Aspekt spielt auch in der Arktis eine zunehmend zentrale Rolle.

Insgesamt läuft Europa Gefahr, Opfer einer geopolitischen Triangulation zu werden und – als Spielball zwischen drei neoimperialen Großmächten – seine essenziellen Sicherheitsinteressen immer weniger durchsetzen zu können. Europa gerät damit in einen geopolitischen Schraubstock, der zunehmend fester angezogen wird.

In der Arktis – einer abgelegenen und bislang oft vernachlässigten Region – dürfte sich dieses Problem schon in sehr naher Zukunft materialisieren. Dabei zeigt sich immer deutlicher: Europa hat im neuen Konzert der Großmächte keinen Logenplatz mehr, sondern sitzt am Kindertisch und muss für sich selbst sorgen.

Abbildung 3: Arktis im Zentrum globaler Machtpolitik – Europa im geopolitischen Schraubstock

Neue Herausforderungen für Unternehmer und professionelle Investoren

Die globalen Finanzmärkte sind gefordert, die veränderte Dimension dieses geostrategischen „Power Struggle“ richtig einzuordnen – aber auch dessen Auswirkungen in der Zukunft zu verstehen. Das gilt nicht nur für das veränderte System von Weltwirtschaft und Geopolitik, sondern vor allem auch für neue – und sich rasch zuspitzende – geoökonomische Brennpunkte wie die Arktis.

Klar ist: Die arktische Region entwickelt sich rasant vom entlegenen Randgebiet zur neuen Frontlinie im Wettlauf der drei Großmächte USA, Russland und China. Die Arktis wird so vom unterschätzten „Blindspot“ zum geopolitischen „Hotspot“. Welche möglichen Konsequenzen folgen daraus?

Für Unternehmer und professionelle Investoren ergeben sich zum einen völlig neue Chancen, etwa durch Erschließung bislang unzugänglicher Rohstoffvorkommen und andere Entwicklungsprojekte. Diese können im Einzelfall sehr attraktiv sein und bieten unter anderem Akteuren im Bereich der Tieftemperaturtechnologie interessante Geschäftsmöglichkeiten. Relative Gewinner sind dabei aber voraussichtlich nicht die Europäer, sondern einmal mehr die USA.

Weitaus stärker wiegen jedoch die Erschütterung und Neuausrichtung geopolitischer Kraftlinien, die in der Arktis hochkonzentriert zusammenprallen. Die geopolitischen Risiken rund um die Arktis sind schon jetzt hoch und werden weiter zunehmen. Die wichtigsten Treiber sind dabei die komplexen Wechselwirkungen zwischen fortschreitendem Klimawandel, geostrategischen Rivalitäten und fundamentalen sicherheitspolitischen Veränderungen.

Aus Sicht professioneller Investoren impliziert dies selektiv erhöhte geopolitische Risikoprämien, zugleich resultieren aber auch positive Impulse in Sektoren wie Technologie, Rohstoffförderung und Verteidigung. Vordringlich müssen Finanzmarktteilnehmer verstehen, dass die Arktis nicht länger als entlegenes Randgebiet betrachtet werden darf, sondern schnell zum zentralen Schauplatz einer sich rapide verändernden Weltordnung aufsteigt. Die globalen Auswirkungen und Rückkopplungen – auch für die Finanzmärkte – sind dabei weitaus umfassender und komplexer, als die bizarren „Übernahme“-Forderungen der USA für Grönland suggerieren.

Der Autor hat kürzlich zusammen mit Iris Réthy-Jensen beim Feri Cognitive Finance Institute eine ausführliche Analyse zu diesem Thema veröffentlicht: „Kampf um die Arktis – Globaler Wettlauf um Rohstoffe, Macht und strategische Dominanz“.