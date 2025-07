Arnaud Tesson wird Senior Advisor bei der auf Asset Management spezialisierten Personalberatung Eleway. Der Branchenexperte leitete in den vergangenen 15 Jahren die US Asset Management Practice bei Egon Zehnder und soll nun den Bereich Board Advisory bei seinem neuen Arbeitgeber vorantreiben.

Bei Egon Zehnder war Tesson als aktives Mitglied der globalen Board Advisory Practice tätig und unterstützte Unternehmen bei CEO-Nachfolgen sowie der Besetzung von Vorständen und Gremien. Zuvor sammelte er Erfahrungen in der Entwicklung von Führungsteams und maßgeschneiderten Organisationslösungen.

Tesson besitzt Abschlüsse in Betriebswirtschaft von der Universität Paris-Dauphine sowie in Volkswirtschaft und Finanzen vom Institut d'Études Politiques de Paris. Zusätzlich erwarb er einen MBA an der Tuck School of Business des Dartmouth College.

Eleway entstand 2021 durch den Zusammenschluss der Executive-Search-Beratungen Haas Associates und Volkmann & Cie. Das Unternehmen hat Standorte in Zürich, Frankfurt und London und berät ausschließlich die Asset-Management-Branche bei der Suche nach Führungskräften und Vorstandsmitgliedern.