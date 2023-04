Von Allianz Global Investors Arne Tölsner wechselt in leitende Position bei der Capital Group

Capital Group, eine der größten Investmentgesellschaften der Welt mit einem verwalteten Vermögen von gut 2,2 Billionen Euro, hat Arne Tölsner mit sofortiger Wirkung zum Leiter der Kundenbeziehungen (Head of Client Group) für Deutschland, Schweiz und Österreich ernannt. Er wird an Grant Leon, Leiter Kundenbeziehungen Europa (Head of European Client Group), berichten und zudem Mitglied der European Management Group werden.

In dieser neu geschaffenen Position wird Tölsner unter anderem für den Ausbau und die Vertiefung von Beziehungen zu institutionellen Anlegern und zu intermediären Kunden in der Dach-Region verantwortlich sein. Er wird die lokalen Client Group Teams in Frankfurt, Zürich und Genf leiten und seinen Fokus darauf legen, Anlagelösungen Investoren zugänglich zu machen.

Tölsner hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er kommt von Allianz Global Investors (AGI). Bei dem Asset Manager der Allianz war er zuletzt als Leiter des Vertriebs (Head of Distribution) für Deutschland, die Schweiz und Österreich verantwortlich. Er war insgesamt fast 22 Jahre bei AGI in verschiedenen leitenden Positionen aktiv. Im Laufe seiner Karriere, die 1992 bei der Dresdner Bank in Hamburg begann, sammelte er mehrjährige internationale Erfahrungen in Dubai und Hongkong. Zudem war er von 1999 bis 2001 in verantwortungsvoller Position bei ABN Amro.

Über die Capital Group

Capital Group ist einer der ältesten und größten Investmentmanager der Welt und feierte 2021 sein 90-jähriges Bestehen. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihestrategien für unterschiedliche Investoren. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten zusammen und managt rund 2,2 Billionen US-Dollar in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.