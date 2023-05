Artemis-Manager Alex Stanić Surfen auf der Inflationswelle

Offenbar sind die Zentralbanken entschlossen, die Leitzinsen noch weiter anzuheben, und die Inflationssignale sind derzeit widersprüchlich. Also ist es zumindest in den kommenden zwölf Monaten unwahrscheinlich, dass die Zinsen deutlich unter das aktuelle Niveau sinken. Sollten die Zinsen aber übermäßig steigen, könnte sich dies auf eine Welt, die am Tropf der quantitativen Lockerung, der Nullinflation und der Niedrigzinsen hängt, so gravierend auswirken, dass die Volkswirtschaften in einen Abwärtssog geraten und die Zinsen sehr schnell wieder nach unten getrieben werden.

Doch selbst wenn es dazu kommt, ist die Rückkehr zu einer Welt mit niedriger Inflation noch nicht das Ende der Geschichte. Für die Anleger kommt es wohl eher darauf an, sich von einfachen linearen Verläufen zu verabschieden und sich auf ein Umfeld einzustellen, das dem von Mitte der 1960er bis Anfang der 1980er Jahre vorherrschenden Muster ähnelt, als sich die Inflation wie in der folgenden Grafik dargestellt wellenförmig auf und ab bewegte.

Grafik: Inflation des US-Verbraucherpreisindex 1965-1985

Quelle: Bloomberg

Für die Notenbanker ist dies eine enorme Herausforderung, denn sie können bei solchen Ausschlägen durchaus falsch liegen und wollen extreme Achterbahnfahrten tunlichst vermeiden. Sie stehen also vor der schwierigen Aufgabe, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Maß an Druck auszuüben.

Resilienz gegenüber dem Zyklus

Der Erfolg oder das Scheitern langfristig orientierter Anleger sollte nicht von ihrer Fähigkeit abhängig sein, Konjunkturzyklen und Notenbankentscheidungen zu antizipieren. Entscheidend ist vielmehr, in widerstandsfähige Unternehmen zu investieren, die praktisch immun gegen diese schnelllebigen und unvorhersehbaren Trends sind. Anleger sollten also ein Portfolio aufbauen, mit dem sie auf der jeweiligen Welle surfen können.

Höhere Zinsen haben durchaus auch ihre Vorteile. Was nach der globalen Finanzkrise geschah, war nicht normal. Die Ära der quantitativen Lockerung mit Nullinflation und Niedrigzinsen förderte einen ineffizienten Kapitaleinsatz. Die Folge war ein breites Spektrum an spekulativen Investitionen – von Immobiliendeals bis hin zu Unternehmen in immer früheren Entwicklungsphasen – mit geringen Erfolgsaussichten. Eine für die Kapitalmärkte alles andere als gesunde Entwicklung.

Doch diese Zeit ist definitiv vorbei. Billiges Kapital gibt es praktisch nicht mehr. Die damit verbundenen Exzesse und Verhaltensweisen müssen allerdings noch aus dem System gespült werden. Das gesamte Ausmaß der Konsequenzen für den Immobiliensektor und die Schattenbanken wird sich erst noch zeigen.

Die Bereinigung könnte für etablierte Unternehmen und Firmen, die aus dieser Phase als Marktführer hervorgegangen sind, von Nutzen sein, da sich die Konkurrenz verringern dürfte.

Es wird jedoch auch noch einige Bereiche geben, in die über lange Zeit zu wenig investiert wurde und die weiterhin Kapital benötigen. Hierzu zählt beispielsweise die Kupfergewinnung: Das Metall wird noch erheblich an Bedeutung gewinnen, wenn wir die Infrastruktur für erneuerbare Energien ausbauen und im Wärme- und Verkehrssektor eine stärkere Abhängigkeit vom Strom entsteht. Doch sollten die verfügbaren Gewinne ausreichen, um die gestiegenen Kapitalkosten zu decken.

Welche Konsequenzen haben diese Entwicklungen für die Anleger? Es wird zu einer Neubewertung von Aktien kommen. Viele Qualitätstitel sind in den letzten Jahren von den Anlegern ignoriert worden. Die Märkte waren zu sehr von Technologieunternehmen besessen, die zwar unrentabel wirtschaften, aber monumentales Wachstumspotenzial verheißen. So war der Fintech-Liebling Affirm – ein „Buy-Now-Pay-Later“-Dienstleister – vor nicht allzu langer Zeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 40 bewertet, bevor die Aktie um mehr als 90 Prozent einbrach.

Aktien mit Rückenwind

Das Unternehmen hat die Gewinnschwelle noch immer nicht erreicht. Dieses Geschäftsmodell könnte nun mit einem ungünstigen Kreditzyklus konfrontiert werden. Qualitätsaktien, also der sprichwörtliche „Spatz in der Hand“, erscheinen jetzt wesentlich attraktiver. Viele von ihnen bieten auch Wachstumspotenzial, das vielleicht keine monumentalen Ausmaße annehmen wird, dafür aber deutlich realistischer erscheint.

Aus meiner Sicht lassen sich diese widerstandsfähigen Gewinner in dem neuen Umfeld besonders gut ausfindig machen, wenn man in langfristig wachsenden Marktsegmenten auf die Suche geht. Daher ist unser Aktienfonds Artemis Funds Global Select auf Wachstumsthemen wie Automatisierung, nachhaltigen Konsum, Online-Dienste, CO2-Vermeidung und Gesundheitskosten ausgerichtet. Dieses von mir bereits in der Vergangenheit angewandte Modell ist auch aus aktueller Sicht sinnvoll.

Greifen wir einige Themen heraus: Fast 20 Prozent des Portfolios entfallen auf Aktien aus dem Bereich der Automatisierung. Ein Beispiel ist das japanische Unternehmen Keyence, ein weltweit führender Hersteller von Sensoren, die für die Automatisierung unverzichtbar sind. Die Lohninflation kann sehr hartnäckig sein, doch fördern hohe Personalkosten auch Investitionen in die Steigerung der Produktivität, die in den letzten zehn Jahren zu kurz gekommen sind.

Im Zuge der Globalisierung konnten die Unternehmen ihre Produktion in Niedriglohnländer verlagern. Die Deglobalisierung wird diesen Prozess umkehren. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Rentabilität aufrechtzuerhalten: Preiserhöhungen oder Automatisierung. Die zweite Option ist nachhaltiger.

Auch der Gesundheitssektor dürfte nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels langfristiges Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen wird weiter steigen, wenngleich diese Angebote nicht zwangsläufig rentabel sind. Unternehmen erwirtschaften in diesem Bereich am ehesten hohe, nachhaltige Gewinne, wenn sie zur Kostenoptimierung beitragen können.

Inflationssicheres Portfolio

Beispielsweise dadurch, dass die von ihnen angebotenen innovativen Technologien und Produkte oder Arzneimittel die Verweildauer der Patienten in kostenintensiven Kliniken verkürzen oder eine kostengünstigere Behandlung und einfachere, schnellere Tests ermöglichen. In diesem Bereich sehen wir Thermo Fisher als wichtigen Partner bei der Bereitstellung technischer Lösungen, mit denen Unternehmen innovative diagnostische Tests und Medikamente entwickeln können.

Anleger, die ein Surf-Portfolio aus gut geführten, rentablen Unternehmen in robusten Wachstumsbereichen aufbauen (und diese Aktien zu einem angemessenen Preis kaufen), sollten langfristig erfolgreich sein, unabhängig davon, ob die Inflation stark oder schwach ist und ob die Zinsen steigen oder fallen.

Dabei kommt ihnen zugute, dass viele dieser Unternehmen in den letzten Jahren eher vernachlässigt wurden. Sie galten als profitabel, aber langweilig, oder waren in unbeliebten Regionen tätig. Für global orientierte Anleger gibt es also zahlreiche Optionen, und wir sind im Hinblick auf die sich am Markt bietenden Chancen sehr optimistisch.

Über den Autor:

Alex Stanić ist Leiter des Bereichs Globale Aktien (Head of Global Equities) bei Artemis und zugleich Co-Manager des Artemis Funds Global Select.