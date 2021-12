Arzt über Selbstmord von William Broeksmit Ex-Deutsche-Bank-Manager „ängstlich“ wegen Ermittlung

Broeksmit sei bei einem Psychologen in Behandlung gewesen und habe in den Monaten vor dem Suizid unter Schlaflosigkeit gelitten, sagte Gerichtsmedizinerin Fiona Wilcox unter Berufung auf Angaben seines Hausarztes bei einer Anhörung. Er hinterließ Abschiedsbriefe an Freunde und Familie, die eine “klare Selbstmordabsicht” zeigten, so Wilcox.

Die Deutsche Bank ist wie viele andere Kreditinstitute auch Gegenstand von Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Reihe von Skandalen in der Finanzbranche. Die Europäische Union belegte die größte Bank Deutschlands mit einer Strafzahlung von 725 Millionen Euro für die Manipulation von Zinssätzen mit Verbindung zur London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Broeksmit sei “sehr ängstlich darüber gewesen, dass die Behörden Bereiche bei der Bank untersuchen, in denen er gearbeitet hatte”, erklärte sein klinischer Psychologe William Mitchell in einem Bericht zu seiner geistigen Verfassung. Aufgrund seiner “großen Angst und Schlaflosigkeit” habe Mitchell ihm den Angstlöser “Xanax” verschrieben.

Broeksmit arbeitete bei der Deutschen Bank, Europas größte Investmentbank nach Erlösen, erstmals von 1996 bis 2001 und ein zweites Mal von 2008 bis zu seinem Ruhestand im Februar 2013. In der Zwischenzeit war er als unabhängiger Berater tätig.

“Bill stand niemals im Verdacht von Verfehlungen in irgendwelchen Angelegenheiten”, sagte Kathryn Hanes, eine Sprecherin der Deutschen Bank, nach den Ergebnissen der gerichtlichen Untersuchungen.

Seinen Hausarzt Simon Moore besuchte Broeksmit zuletzt im Dezember, der ihm eine bessere Verfassung attestierte. Ende Januar wurde Broeksmit erhängt in seiner Wohnung in London aufgefunden.