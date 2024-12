Eine neue Kraft entsteht am deutschen Versicherungsmarkt: Der Private-Equity-Investor HG Capital hat den Vertriebsverbund Ascendia-Gruppe gegründet – und übernimmt als erstes Ankermitglied den Maklerpool PMA (Eigenschreibweise: [pma:]).

Die Transaktion sieht vor, dass sämtliche Anteile der hinter PMA stehenden Gesellschaft „Dr. Maasjost & Collegen AG“ an HG Capital gehen. Die bisherigen Eigentümer, Bernward Maasjost und sein Sohn Felix Maasjost, wollen sich ihrerseits an der neu geschaffenen Ascendia-Gruppe beteiligen. Sie bleiben auch weiterhin operativ für PMA beziehungsweise die Ascendia-Gruppe tätig. PMA soll als Marke innerhalb der Gruppe weiterexistieren.

Ascendia-Gruppe: Weitere Übernahmen geplant

Der neu gegründete Vertriebsverbund Ascendia-Gruppe soll zukünftig auch noch wachsen. Neben PMA plant HG Capital, perspektivisch weitere Versicherungsmakler, Versicherungsvertriebe und Assekuradeure mit Fokus auf Privatkunden und kleine Gewerbetreibende aufzukaufen und unter das Dach von Ascendia zu bringen.

Aus Sicht von PMA verschaffen die Übernahme und Eingliederung in eine größere Vertriebsstruktur dem Pool neue Möglichkeiten: „Dieser Weg eröffnet uns erhebliche Potentiale zur Weiterentwicklung mit mehr Investitionsmöglichkeiten in IT, Prozesse und Betreuungskapazität", lässt sich PMA-Geschäftsführer Bernward Maasjost zitieren. „Als starker Kern der Ascendia-Gruppe können wir die PMA-Gruppe weiter ausbauen und Arbeitsplätze am Standort Münster sichern.“

CEO von Acendia wird der ehemalige Thinksurance-Chef

An der Spitze der jetzt gestarteten Ascendia-Gruppe soll Florian Brokamp stehen, ein erfahrener Branchenkenner, der auch schon das Insurtec Thinksurance geleitet hat. Brokamp soll sich um die strategische Ausrichtung der Gruppe kümmern.

Florian Brokamp sagt: „Die Strategie der Ascendia-Gruppe besteht darin, die regionale Präsenz der Makler vor Ort zu stärken, damit diese ihre Kunden weiterhin persönlich und so gut wie möglich betreuen können." Ascendia werde eigene Services anbieten, die Ascendia-Mitglieder sollen jedoch unter eigenem Namen weiterarbeiten können.

O-Ton Brokamp: „Die Identität der Makler soll bestmöglich beibehalten werden, wobei verschiedene Gruppenservices nach Bedarf ergänzt werden.“ Als Basis für zentrale Services soll die Plattform von PMA dienen.

HG Capital setzt Expansionskurs fort

Für HG Capital ist dies nicht der erste Schritt im deutschen Versicherungsmarkt. Der Londoner Investor hat zuvor bereits den Maklerpool Fonds Finanz übernommen und sich mehrheitlich am Deutschen Maklerverbund (DEMV) beteiligt. Beide Unternehmen hat HG unter das gemeinsame Holding-Dach Infitech gebracht.

Mit der Übernahme von PMA und Gründung der Ascendia-Gruppe setzt HG Capital seinen Expansionskurs als bedeutender Player im deutschen Versicherungsvertrieb fort.