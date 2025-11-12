Ascore hat drei Tarife in den Sparten Leben, Kranken und Komposit als Jahressieger ausgezeichnet. Doch es mangelt an Transparenz über die Auswahlentscheidung.

Das Beratungsunternehmen Ascore Analyse aus Hamburg hat drei Versicherungsprodukte zum „Tarif des Jahres 2025“ ernannt. Die Auszeichnung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Anlegermagazin „Mein Geld“. Die Tarife kommen aus den Kategorien Leben, Kranken und Komposit.

Keine Infos, keine Antworten

Im Mittelpunkt stehen laut Ascore Lösungen, Kundennähe, Flexibilität und zeitgemäße Ansätze. Konkrete Angaben zur Methodik und vor allem den Auswahlkriterien finden sich jedoch nicht.

DAS INVESTMENT hat Ascore dazu mehrere Fragen gestellt. Neben Informationen zu Auswahlkriterien und Methodik wollten wir wissen, ob es sich bei der Auszeichnung um eine eigenständige Untersuchung handelt oder diese auf den wiederkehrenden Ascore-Scorings basiert? Bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages antwortete Ascore unserer Redaktion nicht.

Im Bereich der Lebensversicherung zeichnet Ascore die Standard Life im Tarifbereich Tarifbereich: Anlage & Vererbung für das Produkt „Weitblick mit Familien-Option“ aus.

Highlights dieser Fondspolice sind laut der Autoren mögliche Teilauszahlungen, Todesfallschutz und die Familien-Option. Sie erlaubt es, Verträge mit bis zu zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten Personen zu gestalten. Während der Laufzeit können Versicherungsnehmer ein- oder ausgeschlossen oder gewechselt werden. In der Kapitalanlage können Fondsanteile einmal pro Monat kostenfrei umgeschichtet werden, und zusätzliche Einzahlungen sind jederzeit möglich.

Das Ascore-Fazit: „Mit diesem durchdachten Konzept vereint Weitblick zentrale Bausteine moderner Ruhestandsplanung und bietet eine starke Antwort auf die Herausforderungen einer immer längeren Lebensphase.“

Sieger-Tarif Krankenversicherung

In der Krankenversicherung gewinnt die Landeskrankenhilfe (LKH) im Tarifbereich: Budget bKV (Ambulant, Zahn) mit dem Tarif „Teamupgrade Complete“. Das Produkt ermöglicht fünf mögliche Budgethöhen pro Kalenderjahr, wobei auch bei unterjährigem Beginn das volle Budget zur Verfügung steht. Der Tarif ist ab fünf Mitarbeitenden abschließbar, eine Gesundheitsprüfung – auch für Familienangehörige – entfällt.

Neben Heil- und Hilfsmitteln, Sehhilfen und operativen Korrekturen der Sehschärfe werden auch alternative Heilmethoden durch Ärzte oder Heilpraktiker erstattet. Für besonders gesundheitsbewusste Mitarbeitende stehen Leistungen zur Vorsorge und Prävention zur Verfügung.

Ein Highlight ist laut Ascore der Zuschuss zu Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Im ersten Jahr organisiert die LKH zusammen mit Kooperationspartnern einmalig ein Gesundheitsevent, beispielsweise einen Gesundheits-Check-up, direkt am Arbeitsplatz und übernimmt dabei bis zu 5 Prozent der Jahresprämie.

Das Ascore-Fazit: „Mit Teamupgrade Complete stellt die LKH unter Beweis, dass moderne betriebliche Krankenversicherung weit mehr sein kann als ein Zusatzbaustein. Der Tarif vereint Flexibilität, Innovationskraft und Gesundheitsförderung.“

Sieger-Tarif Kompositversicherung

Das Insurtech Adam Riese, einer Tochter der W&W-Gruppe erhält für seinen Privathaftpflichttarif „Riesig Plus“ in der Kategorie Komposit die Auszeichnung.

Als Highlights nennen die Analysten tägliche Kündbarkeit, automatische Leistungsupdates, Besitzstandsgarantie, Best-Leistungs-Garantie und Einschluss von im Haushalt lebenden Partnern, Eltern, Großeltern und Kindern (auch nach der Ausbildung). Ebenfalls enthalten sind Schäden durch deliktunfähige Personen, Gefälligkeitsschäden, ehrenamtliche Tätigkeiten und Ausfalldeckung ohne Mindestschadenhöhe.

Der „Plus“-Baustein sichert zudem weitere Alltagsrisiken ab, etwa Glasschäden an gemieteten Wohnräumen sowie Beschädigung oder Verlust gemieteter E‑Scooter.Das Produkt schließe praxisrelevante Deckungslücken, die in Standardtarifen häufig nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt seien.

Das Ascore-Fazit: „Mit der Privathaftpflicht Riesig inklusive Plus-Baustein bietet Adam Riese eine umfassende, zeitgemäße Privathaftpflichtlösung, die fachlich konsistent, leistungsstark und vertriebsorientiert strukturiert ist. Sie sichert private Haftungsrisiken in ihrer Breite wirksam ab, im Alltag, auf Reisen sowie in modernen Lebens- und Arbeitswelten.“

Was können die Produkte wirklich?

Doch was ist von den Auszeichnungen zu halten? Eine inhaltliche Bewertung ist schwierig. DAS INVESTMENT lässt in seiner Rubrik „Experten-Produktcheck“ neue Versicherungstarife von unabhängigen Experten, zumeist Maklern, durchleuchten, doch liegt bei den drei Jahressiegern von Ascore nur eine Bewertung vor. Diese fällt aber im Kern positiv aus.

Makler Florian D. Schulz schreibt über den Privathaftpflichttarif für den Maklermarkt: „Am Ende bleibt ein leistungsstarker Tarif, der im Gegensatz zu anderen Produkten des Hauses im Premium-Segment angekommen ist, aber tief im Kleingedruckten eben noch nicht durchgehend auf Spitzenniveau ist.“

Geht es nur um Vermarktungsinteressen?

Ascore hat auch eine monatliche Tarif-Auszeichnung. Doch auffällig ist hier, dass im Archiv auf der Unternehmenswebsite sich beim „Tarif des Monats“ bis einschließlich November keines der drei nun fürs Gesamtjahr ausgezeichneten Produkte findet. Offenbar geht es darum, eine Vielzahl von Auszeichnungen zu produzieren. Dafür spricht das Geschäftsmodell von Ascore. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Ascore macht daraus auch keinen Hehl. Zur Auszeichnung des „Tarif des Monats“ schreibt das Unternehmen: „Neben einem neutralen Produkt-Statement, in dem die Highlights des Tarifes beleuchtet werden, erhalten Sie Siegel und Urkunde. Optional kann noch ein Interview hinzugebucht werden.“ Solche Interviews mit Verantwortlichen der Produktgeber finden sich auch bei den drei Einzelveröffentlichungen zu den Jahressiegern.

Die Landeskrankenhilfe scheint sich derweil an alldem nicht zu stören. Das Unternehmen veröffentlichte vergangene Woche eine Pressemitteilung, präsentierte dabei das Siegel zur erhaltenen Auszeichnung und schrieb: „Glänzender Start auf der DKM: Die Landeskrankenhilfe (LKH) erhielt zu Beginn der Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche Ende Oktober von Ascore die Auszeichnung ‚Tarif des Jahres‘.“