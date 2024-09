Das Analysehaus Ascore hat sein jährliches Produkt-Scoring in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) veröffentlicht. Dabei erhöhte sich die Anzahl der untersuchten Tarife von 271 im Jahrgang 2023 auf 300, aufgeteilt auf 15 Produktkategorien. Wie viele Gesellschaften dabei berücksichtigt wurden, teilt das Hamburger Unternehmen nicht mit. Im Vorjahr waren es 23. Der Produktbereich gilt als Wachstumsmarkt.

So funktioniert die Scoring-Bewertung

Die Angaben zur Methodik sind dünn: So erfolgt laut der Autoren die Bewertung der Tarife nach dem „relativen Scoring-Verfahren“. Hierbei fließen ausschließlich bewertungsrelevante Kriterien in die Ergebnisse ein. Dabei wurden die Kriterienkataloge für jede der Produktkategorien auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst, so Ascore. Für jedes numerische Kriterium wird eine Benchmark festgelegt, die jährlich überprüft und bei Bedarf aktualisiert werde. Eine positive Wertung eines Kriteriums erfolgt mit einem ganzen Punkt, sonst wird kein Punkt vergeben. Die erreichte Gesamtpunktzahl wird auf sechs Wertungsklassen umgelegt und in Kompassen ausgegeben. Eine direkte Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt nicht.

Anbieterfreundliche Benotung

Die dabei vorgenommene Einteilung („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik. In der Folge gehören bei der Vielzahl von vermeintlich „herausragenden“ und „ausgezeichneten“ Tarifen „sehr gute“ und „gute“ Produkte bei Ascore regelmäßig schon zu den vergleichsweise schwächeren im Markt. Das aktuelle Rating bildet hier keine Ausnahme.

Diese Vorgehensweise ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben. Die Objektivität der Untersuchung bleibt dabei auf der Strecke.

Neuer Kriterienkatalog für die Budget-Tarife

Im Bereich der Budget-Tarife wurde nach Angaben der Studienmacher ein neuer Kriterienkatalog speziell für ambulante Leistungen eingeführt. Bisher wurden Budget-Tarife mit ambulanten Leistungen, unabhängig davon, ob sie in ihrem Leistungsumfang noch Leistungen für zahnärztliche Maßnahmen umfassen, gegebenenfalls in Kombination mit Budget-Zahntarifen in dem Kriterienkatalog „bKV Budget (Ambulant, Zahn)“ bewertet.

Dazu heißt es: „Sind die Zahnersatzleistungen in einem Budget-Tarif versichert, so können die Kosten für einen Zahnersatz die versicherte Budgethöhe schnell überschreiten. So vermarkten immer mehr Versicherer ihre Budget-Tarife in Kombination mit den Baustein-Tarifen für Zahnersatzleistungen.“ Ein neuer Kriterienkatalog „bKV Budget (Ambulant)“ ermögliche somit eine Bewertung der Budget-Tarife beschränkt auf die ambulanten Leistungen.

Continentale bei ambulanten Budget-Tarifen am besten vertreten

Exemplarisch für die verschiedenen Tarifbereiche und Tariftypen des Scorings zeigt diese neue Kategorie die typischerweise exzellenten Ergebnisse des Ascore-Scorings. Unter den acht Top-Tarifen finden sich zwei Offerten der Continentale, dazu noch Produkte von Barmenia, Münchener Verein, Nürnberger, R-V, Signal Iduna und Süddeutsche Krankenversicherung. Der vermeintlich schlechteste Tarif dieser Kategorie mit drei Kompassen und der Bewertung „Gut“ erhält ein Angebot der Gothaer.

Quelle: Ascore Analyse

Aktualisierung der Baustein- und Kompakt-Tarife

Im Bereich der Baustein- und Kompakt-Tarife wurden laut Ascore unter anderem an dem Kriterienkatalog „bKV Auslandsreise“ die umfangreichsten Änderungen vorgenommen. Die Aktualisierung spiegele die positive Entwicklung in der Tourismusbranche nach dem Ende der Corona-Krise wider. Die Produktkategorie „bKV Ambulante Vorsorge“ wurde um neue Kriterien erweitert. Dabei seien einzelne Vorsorgeuntersuchungen, wie zum Beispiel Gefäß-Check, gynäkologische Untersuchungen, Urologische Vorsorge, detailliert analysiert worden, um einen noch präziseren Tarifvergleich zu erreichen.

Insgesamt unterteilt das Analysehaus die Tariflandschaft in der bKV in folgende Kategorien:

Baustein-Tarife

bKV Ambulante Vorsorge

bKV Auslandsreise

bKV Heilpraktiker

bKV Krankentagegeld

bKV Sehhilfen

bKV Stationär Topschutz

bKV Stationär Unfallfolgen

bKV Zahnbehandlung / -Prophylaxe

bKV Zahnersatz

bKV Pflegegeld Topschutz (PG 1-5)

Kompakt-Tarife

bKV Kompakt Ergänzung (Sehhilfe, Hilfsmittel, Zahnersatz, Ausland)

bKV Kompakt Zahn (Prophylaxe, Ersatz, KFO)

Budget-Tarife

bKV Budget (Ambulant, Zahn)

bKV Budget (Zahn)

bKV Budget (Ambulant)

Die Scoring-Ergebnisse für die bKV-Tarife sind im Ergebnis-Rechner von Ascore zu finden. Das Unternehmen weist in einer Pressemitteilung zu seinem Scoring kein Gesamtergebnis über die verschiedenen Tarifkategorien hinweg aus.