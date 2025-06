Ascore Analyse hat sein sogenanntes Scoring für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung überarbeitet. 176 Tarife von 52 Gesellschaften kamen dabei auf den Prüfstand, 99 in der Hundehalter-Haftpflicht und 77 in der Pferdehalter-Haftpflicht

Dabei erreichen lediglich 15 Offerten für Hunde und 14 für Pferde die höchste Auszeichnung von sechs Kompassen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der bestbewerteten Tarife halbiert. Im vergangenen Jahr erreichten noch 58 Tarife die Top-Note: 33 davon in der Hundehalter- und 25 in der Pferdehalter-Haftpflichtversicherung.

Deutlich verschärfte Benchmarks

Ascore zufolge werden für die neue Bewertung verschärfte Kriterien angelegt. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Mindestanforderungen für Deckungssummen. So hebt Ascore die Benchmark für Personen-, Sach- und Vermögensschäden von zehn Millionen Euro auf über 20 Millionen Euro an. Bei Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen in gemieteten Räumen steigt die Mindestanforderung von fünf Millionen Euro auf über 15 Millionen Euro.

Zusätzlich integriert das Analysehaus neue Bewertungskriterien. Dazu gehören die Tierarztnotfalldeckung, Schäden an gemieteten Tiertransportanhängern sowie Unterbringungskosten im Notfall bei Hunden. Auch der Verzicht auf Mithaftungsanrechnung nach § 254 BGB fließt nun in die Bewertung ein.

Bewertungsmethodik bleibt intransparent

Für das Scoring der Hundehalterhaftpflicht berücksichtigt Ascore 59 Kriterien, wovon 22 direkt in die Bewertung einfließen. Bei der Pferdehalter-Haftpflicht werden 65 Kriterien analysiert, 26 davon sind laut der Autoren bewertungsrelevant.

Die Bewertungsmethodik folgt dem üblichen Ascore-Schema: Die Datengrundlage bilden ausschließlich die Versicherungsbedingungen. Pro erfülltes Kriterium wird ein Punkt vergeben, die Gesamtpunktzahl anschließend auf sechs Kompasse übertragen. Ascore verzichtet dabei auf Gewichtungsfaktoren.

Anbieterfreundliche Kompass-Einteilung

Wie bei anderen Ascore-Untersuchungen muss auch hier die Kompass-Einteilung („Herausragend", „Ausgezeichnet", „Sehr Gut", „Gut", „Ausreichend", „Schwach") als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Sie entspricht nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen.

Diese Bewertungslogik dürfte den Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet sein. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Elf Tarife fallen komplett durch

In der Folge erreichen deutlich mehr Tarife die Ascore-Benchmarks nicht. So steigt die Zahl „schwach“ bewerteter Tarife von null im Jahr 2024 auf elf in diesem Ratingjahrgang. Dies entspricht einer Durchfallquote von etwa 6 Prozent. Woran die Produkte konkret kranken, verraten die Untersucher allerdings nicht.

Nur soviel: „Selbst gut erzogene Tiere können unvorhersehbar reagieren – ein kurzer Moment reicht“, sagt Christina Frese, Versicherungsanalystin im Bereich Komposit von Ascore Analyse. Während für Hunde in vielen Bundesländern bereits eine Versicherungspflicht bestehe, sei der Abschluss für Pferde gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Das sind die 15 Tarife der Haftpflichtversicherung für Hundehalter, die mit der Bestnote von sechs Kompassen ausgezeichnet wurden (in alphabetischer Reihenfolge):

Und das sind die laut Ascore 14 besten Tarife der Pferdehalter-Haftpflichtversicherung (in alphabetischer Reihenfolge):