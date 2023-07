bkV-Rating Tarife der Süddeutschen Krankenversicherung dominieren Ascore-Scoring

Das Ratinghaus Ascore hat mehr als 250 Tarife aus 14 Bereichen der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) untersucht. Im Vorjahr lag die Anzahl der bewerteten Tarife noch bei 222. Beim aktuellen Scoring wurden 23 Gesellschaften berücksichtigt, erstmalig auch die Continentale Krankenversicherung. Einen vollständigen Marktüberblick liefen die Hamburger Analysten damit nicht.

Folgende Kategorien enthält das Rating:

Ambulante Vorsorge

Auslandsreise

Heilpraktiker

Krankentagegeld

Sehhilfen

Stationär Topschutz

Stationär Unfallfolgen

Zahnbehandlung/ Prophylaxe

Zahnersatz

Kompakt Ergänzung (Sehhilfe, Hilfsmittel, Zahnersatz, Ausland)

Kompakt Zahn (Prophylaxe, Ersatz, KFO)

Pflegegeld Topschutz (PG 1-5)

Budget (Ambulant, Zahn)

Budget (Zahn)

Laut Anbieter wurden die Kriterienkataloge wie in den Vorjahren für jede Produktkategorie auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst. Neue Kriterien erhielten im diesjährigen Update alle Bereiche, in denen die Zahnleistungen bewertet werden. Diese enthalten nun – analog zur Zahnzusatzversicherung – eine detailliertere Darstellung der Zahnstaffel sowie eine zusätzliche Abfrage zur Erstattung für zahnaufhellende Maßnahmen (Bleaching).

Die restlichen Kriterienkataloge für die Baustein- und Kompakttarife enthalten laut Ascore dieselben Kriterien wie im Vorjahr. Nur für die bKV-Pflegegeldtarife wurden einige der schon bestehenden Kriterien noch etwas präzisiert.

Deutliche Ausweitung bei den Budgettarifen

Deutlich verändert hat sich die Situation bei den sogenannten Budgettarifen. Im Vergleich zu den ersten Angeboten in diesem Marktsegment bieten die jüngeren Tarife in der Regel auch mehr Leistungen, so die Ascore-Experten. Aus diesem Grund habe das Unternehmen den Vergleich in dieser Sparte im aktuellen Jahrgang überarbeitet und durch weitere Kriterien ergänzt.

So beinhaltet der Kriterienkatalog „bKV Budget“ (Ambulant, Zahn) nun auch den Leistungsbereich „Ambulante Vorsorge“, welcher einen Vergleich der Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Präventionskurse darstellt.

Da sich zudem die Anzahl der am Markt angebotenen Budgettarife in der bKV seit dem vergangenen Produkt-Scoring von Ascore im Mai 2022 deutlich erhöht hat, finden sich in der Untersuchung 2023 auch fast doppelt so viel Tarife wieder. „Wir erwarten auch weiterhin eine zunehmende Bedeutung der Budgettarife, welche aufgrund ihrer Flexibilität, Transparenz und Leistungsvielfalt eine attraktive Lösung für Absicherung der Kollektive darstellen“, sagt Maryna Bibik, Teamleiterin Krankenversicherung bei Ascore Analyse.

Top-Performance der Süddeutschen Krankenversicherung

Insgesamt wurde über alle Kategorien hinweg 69-mal die Höchstnote „Herausragend“ vergeben. Am besten schnitt dabei der Tarifbereich „bKV Ambulante Vorsorge“ ab. Hier erhielten 15 von insgesamt 29 Produkten die Höchstnote von sechs Kompassen.

Beim auf die Anbieter bezogenen Vergleich ragt die Süddeutsche Krankenversicherung mit über 20 Spitzenplatzierungen heraus. Allerdings wich die Anzahl der je Anbieter einbezogenen Tarife in das Scoring stark voneinander ab. Hier können die Ergebnisse eingesehen werden.

So bewertet Ascore

Die Bewertung im Scoring erfolgt laut Asore mittels eines Punktbewertungsverfahrens. Jedem Kriterium ist ein Score, also Punkt, zugewiesen. Um einen Score zu erhalten, muss das Kriterium mindestens so gut wie die Benchmark (zum Beispiel Marktdurchschnitt) sein. Das Gesamtergebnis der Scores wird addiert und in Kompasse umgerechnet. Es können maximal sechs Kompasse erreicht werden.

Anzumerken ist dabei, dass die Skalierung der Hamburger sehr anbieterfreundlich gestaltet ist. Selbst drei Kompasse bedeuten noch ein „Gut“ im Rating. Untersucht werden schriftlich festgelegte Produktdetails von der Antragstellung über Versicherungsbedingungen und Flexibilitäten bis zur Leistungsbearbeitung. Wichtig sei bei der Festlegung eines Kriteriums, dass es auch eine Bedeutung für das Produkt hat.