Das Beratungsunternehmen Ascore hat zum zweiten Mal den Markt für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen untersucht. 37 Tarife von 20 Versicherungsgesellschaften kamen dabei auf den Prüfstand.

Wenig Informationen zur Methodik

Die Angaben zur Methodik der Untersuchung sind wie üblich dünn: Die Datengrundlage bilden ausschließlich die Versicherungsbedingungen. Laut Ascore erfolgt die Bewertung der Tarife anhand „klar definierter Kriterien und Benchmarks“. Letztere orientieren sich am Durchschnitt der analysierten Tarife. Die Kriterien werden dabei laut Ascore in 20 bewertungsrelevante Score-Kriterien und 18 zusätzliche, nicht-bewertungsrelevante Kriterien, die den Katalog um weiterführende, spezifische Themen ergänzen, unterteilt. Dabei verzichtet Ascore auf Gewichtungsfaktoren. Neu hinzugekommen sind als Kriterien in diesem Jahr Schäden sowie Unfälle durch Teilnahme an Sportveranstaltungen und psychologische Ersthilfe nach Verkehrsunfällen.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Ergebnisse werden in Kompasse umgerechnet. Die Einteilung dabei („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen. Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Produktangebot deutlich gewachsen

Zur Marktentwicklung sagt Christina Frese, Versicherungsanalystin im Bereich Komposit bei Ascore Analyse: „Im Vergleich zum Vorjahr erkennen wir ein deutliches Wachstum im Markt für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Die Zahl der untersuchten Tarife ist um rund ein Viertel gestiegen, was nicht nur auf neue Marktteilnehmer, sondern auch auf die Erweiterung bestehender Angebote hinweist. Mit unserem erweiterten Kriterienkatalog, der auch Elemente wie den Schutzbrief integriert, stellen wir sicher, dass wir alle relevanten Aspekte berücksichtigen.“

Allianz hat einen der beiden schwächsten Tarife

Was die Ergebnisse angeht, hat sich das Angebot im Vorjahresvergleich nur geringfügig verändert. Die Zahl der Offerten in der zweithöchsten Bewertungskategorie nahm deutlich zu. Erstmal gibt es aber auch zwei Tarife, die nur zwei Kompasse erhalten (Allianz und Domcura). Die höchste Bewertung von sechs Kompassen konnten 2024 folgende Gesellschaften erzielen (in alphabetischer Reihenfolge):



• Ammerländer Versicherung (2 Tarife)

• GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg

• Janitos Versicherung

• MVK Versicherung

• NV-Versicherungen (2 Tarife)



Die Ergebnisliste kann über den Online-Rechner von Ascore abgerufen werden.