13 Gesellschaften bekommen im aktualisierten Komposit-Unternehmensscoring von Ascore die Höchstnote. Schwache Ergebnisse gibt es auch wegen der Methodik einmal mehr nicht.

Ascore-Scoring Das sind die 13 Kompositversicherer mit den besten Kennzahlen

Ascore Analyse setzt für sein Bewertungsschema auf Kompasse, ähnlich einem Sterne-Rating.

Das Beratungsunternehmen Ascore Analyse hat sein diesjähriges Unternehmens-Scoring in der Kompositversicherung veröffentlicht. 85 Unternehmen wurden berücksichtigt, immerhin acht mehr als im vergangenen Jahr.

Die Methodik

Bestehend aus den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit“, „Erfolg“ und „Bestand“, umfasst die Bewertung zehn bewertungsrelevante Kriterien. Zusätzlich fließen neun nicht-bewertungsrelevante Kennzahlen in die Analyse ein. Die Daten stammen aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten der Jahre 2022 bis 2024. Um Schwankungen auszugleichen, werden hierbei die meisten Kennzahlen über die letzten drei Jahre gemittelt, heißt es von Analysten.

Die zehn Kriterien:

Verdiente Bruttobeiträge in Euro

Modifizierte Eigenkapitalquote

Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung

Versicherungstechnische Ergebnisquote vor Schwankungsrückstellung

Kostenquote brutto

Schadenquote brutto

Combined Ratio (netto)

Kapitalanlageergebnisquote

Veränderung des gebuchten Bruttobeitrags im Bestand

Veränderung der Anzahl der Verträge

Das Unternehmens-Scoring stützt sich auf ein relatives Bewertungsverfahren, bei dem jede Kennzahl im Verhältnis zum Markt analysiert wird. Die Benchmarks hierfür würden jährlich überprüft und der Marktentwicklung entsprechend aktualisiert.

Die einzelnen Kennzahlen werden bei positiver Entwicklung mit einem halben oder ganzen Punkt bewertet. Das Unterschreiten einer Benchmark kann nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden. Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Ebenso werden die Kriterien nicht gewichtet. Aus der erzielten Gesamtpunktzahl erfolgt anschließend die Zuordnung zu einer von sechs Wertungsklassen, die in Kompassen dargestellt wird.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Einteilung der Kompasse („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen.

Diese Vorgehensweise ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Anpassungen am Verfahren

Die diesjährig bewerteten Gesellschaften werden den Klassen „Privat & Gewerbe“ und „Rechtsschutz“ zugeordnet. Hierbei umfasst die Klasse „Rechtsschutz“ diejenigen Versicherer, die ausschließlich ein entsprechendes Produkt anbieten.

Die Unterscheidung der beiden Klassen erfolgt in der Bewertung der Erfolgskennzahlen zur Schaden- und Kostenquote sowie der Combined Ratio, indem die Ermittlung der Benchmarks für diese Kennzahlen sowie die Bewertung dieser Kennzahlen in Relation zur jeweiligen Benchmark nur für die Gesellschaften erfolgt, welche einer Klasse angehören, so die Analysten.

Für die übrigen bewertungsrelevanten Kriterien werden, wie bereits im Vorjahr, alle Unternehmen anhand einer gemeinsamen Benchmark bewertet. Insgesamt werden elf Gesellschaften der Kategorie Rechtsschutz und 74 Gesellschaften der Kategorie „Privat & Gewerbe“ zugeordnet. Die aktuellen Ergebnisse sind laut Ascore somit mit den Vorjahresergebnissen nur bedingt vergleichbar.

Das sind die Ergebnisse

13 Versicherer erhalten die Höchstnote und damit sechs Kompasse. Hierzu gehört aus der Riege der nun separat bewerteten Rechtsschutzversicherer nur die Auxilia. Die Höchstnote „herausragend“ schaffen in der Kategorie „Privat & Gewerbe“ folgende Anbieter:

Continentale

Debeka

Generali

Hansemerkur

Interrisk

LVM

Mecklenburgische

Münchener Verein

MVK

Oberösterreichische

VHV

Volkswohl Bund

Ascore äußert sich in seiner Studienveröffentlichung zu den Einzelergebnissen überhaupt nicht. Sie müssen mühsam aus der Ergebnisübersicht zusammengetragen werden. Der Überblick zeigt, dass fast alle Gesellschaften mindestens „sehr gut“ abschneiden und die beiden unteren Wertungsklassen überhaupt nicht besetzt sind, ein für Ascore-Untersuchungen typisches Ergebnis.

Quelle: ASCORE Analyse, eigene Darstellung

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar.