Das Beratungsunternehmen Ascore Analyse hat die Ergebnisse des diesjährigen PKV-Unternehmens-Scorings vorgestellt. Insgesamt wurden 32 private Krankenversicherungsunternehmen analysiert, von denen nur vier die höchste Bewertung erhielten.

So funktioniert die Methodik

Analysiert werden in der Untersuchung zentrale Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen der PKV-Anbieter. Die Bewertung basiert laut Ascore auf den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit“, „Erfolg“ und „Bestand“. Betrachtet werden hierbei 17 bewertungsrelevante Kennzahlen, 20 nicht-bewertungsrelevante Kennzahlen und sechs ergänzende Info-Kennzahlen. Die Kennzahlen werden dabei über einen Zeitraum von drei Jahren gemittelt, um Schwankungen auszugleichen, so die Analysten.

Die Ergebnisse werden nach dem sogenannten „relativen Scoring-Verfahren“ ermittelt, indem die Bewertung einzelner Kennzahlen der Unternehmen im Vergleich zum Markt erfolgt. Bei Erfüllung eines Kriteriums wird dabei ein halber beziehungsweise ein ganzer Punkt vergeben. Die pro Kriterium erreichten Scores fließen dann ohne eine direkte Gewichtung in das Gesamtergebnis ein. Die so erreichte Gesamtpunktzahl wird anschließend auf sechs Wertungsklassen abgebildet und in Kompassen ausgegeben, wie Ascore angibt.

Die hinterlegten Daten zur Erfüllung oder Nichterfüllung der Kriterien basieren auf den öffentlich zugänglichen Informationen aus den Geschäftsberichten sowie Berichten über Solvabilität und Finanzlage. Mehr Informationen gibt es in der Dokumentation zur aktuellen Untersuchung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Anbieterfreundliche Benotung

Die vorgenommene Kompass-Einteilung („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik. In der Folge gehören bei der Vielzahl von vermeintlich „herausragenden“ und „ausgezeichneten“ Tarifen „sehr gute“ und „gute“ Produkte bei Ascore regelmäßig schon zu den vergleichsweise schwächeren im Markt. Die Produktart Wohngebäudeversicherung bietet hier eine seltene Ausnahme, da es auch eine relevante Zahl von Tarifen mit nur einem oder zwei Kompassen gibt.

Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben, und zwar auch noch für die Bewertung mit nur vier Kompassen.

Hallesche, LVM, Signal Iduna und Universa wieder vorn

Insgesamt verzeichnet das Scoring so gut wie keine Veränderungen. Bei sieben PKV-Anbietern änderte sich das Ergebnis um eine Bewertungsstufe. Die mit sechs Kompassen am besten bewerten Unternehmen sind wie in den Vorjahren die Hallesche, LVM, Signal Iduna und Universa. Dahinter folgen 13 Unternehmen, die Ascore immer noch als „ausgezeichnet“ und mit fünf Kompassen einstuft. Das schwächste Ergebnis im diesjährigen Jahrgang fahren wie auch im Vorjahr die Versicherer im Raum der Kirchen ein, die als einzige Krankenversicherung nur zwei Kompasse erhalten. Die Ergebnisse können hier abgerufen werden.