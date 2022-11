Erfahrung, Sicherheit, Erfolg, Bestand Ascore zeichnet 10 Lebensversicherer als „hervorragend“ aus

Die Softfair-Tochter Ascore hat erneut die Bilanzkennzahlen deutscher Lebensversicherungen untersucht und daraus ein sogenanntes Unternehmensscoring erstellt. Dabei bewerten die Forscher die Erfahrung, die Sicherheit, den Erfolg und den Bestand der Unternehmen im Vergleich zum Markt. Dafür nehmen sie unter anderem das verwaltete Vermögen, die Eigenmittelquote, die Rückstellungen für Überschusszuteilungen, die Solvabilität sowie die Abschluss- und Verwaltungskosten unter die Lupe.

Für jedes erfüllte Kriterium vergeben die Forscher bei der Auswertung einen oder einen halben Punkt. Die so erreichte Gesamtpunktzahl stellen sie in Form von Kompassen dar. Die Bewertungsskala reicht von einem Kompass („schwach“) bis zu sechs Kompassen („hervorragend“). Insgesamt flossen in diesem Jahr 16 Kennzahlen und sechs Info-Kennzahlen (Ergebnisse anderer Ratinghäuser) in die Analyse ein.

Das Ergebnis

Das Ergebnis: Wie auch im Jahr 2020 kommen 2022 zehn Versicherer auf die Top-Wertung „hervorragend“ mit sechs Kompassen. Weitere 22 Gesellschaften erhalten die zweitbeste Note „ausgezeichnet“. 20 Versicherer schneiden „sehr gut“, 8 „gut“ und 2 „ausreichend“ ab. Die schlechteste Note „schwach“ (ein Kompass) haben die Forscher dieses Jahr kein einziges Mal vergeben.

Als „hervorragend“ kürte Ascore folgende Gesellschaften: Allianz, Alte Leipziger, die Bayerische, Condor, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, LV1871 und Württembergische.

