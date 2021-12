Asgard Fixed Income Fund Hedgefonds: 19 % Ertrag mit Wette auf sicherste Anleihen

„Das ist der Kern unserer Strategie“, erklärt Morten Mathiesen, leitender Anlageberater für Moma Advisors in Kopenhagen, im Interview mit Bloomberg. „Die besten risikobereinigten Erträge gibt es eigentlich bei Low-Vol-Geschäften“.

Angesichts der negativen Zinsen in Europa und da sich die Europäische Zentralbank langsam in Richtung Verringerung ihrer geldpolitischen Impulse bewegt, sind die Risiken für Anleiheinvestoren hoch. Doch Mathiesen, der den Fonds berät, ignoriert weitgehend die Richtung der Zinsen.

Seit seiner Auflegung im Jahr 2003 hat der Fonds jährlich einen Ertrag von 14 Prozent geliefert und so die wichtigsten Bondindizes in den Schatten gestellt. Der Bloomberg-Index für Staatsanleihen kam im Laufe der letzten Dekade auf ein Plus von 5 Prozent jährlich.

Modell zur Prognose und Auswahl

„Wir versuchen nicht zu spekulieren, ob sich die Zinsen nach oben oder unten bewegen werden“, erklärte der 45-Jährige. „Wir sind normalerweise komplett abgesichert.“

Mathiesen benutzt ein eigenes Modell zur Prognose und Auswahl der besten Risikoaufschläge an Märkten für kurzlaufende, qualitativ hochwertige Anleihen. Die meisten der Bonds, die von dem Fonds gehalten werden, sind mit „AAA“ eingestuft, wie dänische Hypothekenanleihen.

„Wir sind bei Anleihen die Risikoprämien long“, sagte er. „Wir tendieren stark zu nordischen Ländern. Wir investieren in alles, das einen Risikoaufschlag aufweist, aber keine Kreditrisiken involviert.“

Leverage: bis zum 25-Fachen

Der 600 Millionen Euro schwere Fonds setzt am europäischen Rentenmarkt auf Rendite-Spreads, Länder-Spreads und Geldmarkt-Spreads. Am stärksten wird zwar auf skandinavische Covered Bonds gesetzt, allerdings hat der Fonds seine Position hier verringert, aufgrund einer „starken Spread-Einengung“. Um das Zinsrisiko auszugleichen, sichert der Fonds die Anleihen mit Derivaten ab und ist nur gegenüber dem Spread exponiert.

Der Spread ist normalerweise gering, darum muss der Fonds zur Steigerung der Erträge Fremdkapital aufnehmen. Die derzeitige Leverage beläuft sich auf das etwa 11-Fache, war früher aber auch beim 25-Fachen, so Mathiesen. Das Volatilitätsziel liegt bei etwa 6 Prozent.

„Wir sind erfolgreich gewesen, Alpha zu liefern“, sagt Mathiesen und meinte damit überdurchschnittliche Erträge. „Wir haben einen höheren risikobereinigten Ertrag erzielt als der Carry bei den von uns gehaltenen Positionen rechtfertigen sollte.“