Die A.S.I. Wirtschaftsberatung hat Martin Günther zum Vorstand berufen. Er folgt auf Jürgen Moll, der nach mehr als 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung hat Martin Günther (44) zum Vorstand berufen. Er folgt auf Jürgen Moll, der nach mehr als 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.

Günther startete seine Karriere bei der Barmenia, wo er in der Betreuung von Vertriebspartnern sowie in der Steuerung von Vertriebsorganisationen tätig war. Dabei arbeitete er nach Unternehmensangaben unter anderem auch mit der A.S.I. Wirtschaftsberatung zusammen.

Wachstum durch Vertrauen

Als Vorstand will Günther laut Mitteilung die Beratungsqualität weiterentwickeln, digitale Lösungen ausbauen und die Förderung der Berater intensivieren. „Mir ist besonders wichtig, Vertrauen, Transparenz und nachhaltige Beziehungen zu Mandanten mit wirtschaftlichem Wachstum zu verbinden“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung wurde 1969 gegründet und ist nach eigenen Angaben der älteste Spezialist für die Wirtschaftsberatung von Ärzten, Zahnärzten, Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Münster und ist mit 34 Standorten bundesweit vertreten. Als Makler arbeitet es mit über 150 Produktpartnern zusammen. Das Unternehmen gehört zur Barmenia Gothaer Gruppe