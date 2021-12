Asia Stock Focus und Harvest Global Investments legen Asienfonds auf

Der Vermögensverwalter Focus Asset Management legt zusammen mit Harvest Global Investments einen Asien-Fonds auf. Der Asia Stock (AT0000A1ACS6) investiert in asiatische Schwellen- und Grenzmärkte.Das Fondsmanagement von Harvest legt 70 bis 90 Prozent des Vermögens in den Kernmärkten Asiens an. Dazu mischen die Manager Titel aus Grenzmärkten wie Bangladesch, Vietnam, Myanmar oder der Mongolei bei. Die Fondsmanager suchen nach wachstumsstarken Unternehmen, vor allem im Bereich Konsumgüter. Der Fonds kostet 1,25 Prozent Gebühr, einen Ausgabeaufschlag gibt es nicht.