Der Iran-Konflikt setzt Asiens Märkte unter Druck. Welche Unternehmen widerstandsfähig bleiben – und wo Anleger genauer hinschauen sollten, erklären zwei Experten von Aberdeen.

Für Investoren, die auf einen ruhigen Start in das Jahr 2026 gehofft hatten, dient der Iran‑Konflikt als deutliche Erinnerung daran, dass geopolitische Risiken ein fester Bestandteil des Marktumfelds bleiben. Die US‑ und israelischen Militärschläge gegen den Iran haben die Energiepreise in die Höhe getrieben und die Unsicherheit hinsichtlich Lieferketten und Inflation erneut entfacht.

Asiens Volkswirtschaften haben die Inflation im vergangenen Jahr erfolgreich eingedämmt und daraufhin die geldpolitischen Bedingungen gelockert, da der Fokus zunehmend auf der Stimulierung der Binnennachfrage gerichtet wurde. Ein erneuter angebotsseitiger Schock stellt diesen Kurs nun auf die Probe.

Allerdings haben viele politische Entscheidungsträger im Umgang mit einer Reihe aufeinanderfolgender Angebotsschocks – Pandemie, Energie‑ und Lebensmittelpreisschub sowie US‑Zölle – an Glaubwürdigkeit gewonnen. Wie so oft gibt es Volkswirtschaften, die besser auf einen solchen Schock vorbereitet sind, etwa China, Indien oder Malaysia, während andere – darunter die Philippinen oder Indonesien – anfälliger erscheinen.

Asien stellt Energieversorgung breiter auf

Asien verfolgt seit Langem das Ziel, seine Anfälligkeit gegenüber Energieschocks zu verringern. Der aktuelle Schock dürfte den Fokus noch stärker auf eine Diversifizierung der Energieversorgung lenken, sowohl durch neue Energiequellen als auch durch eine stärkere regionale Integration der Stromnetze.

In der Vergangenheit haben asiatische Regierungen allerdings stärker eingegriffen, um die Weitergabe steigender Energiepreise an Verbraucher zu begrenzen. Abgesehen vom Einsatz strategischer Reserven hat sich das Denken jedoch in Richtung einer stärkeren Akzeptanz marktbasierter Anpassungen verschoben. Insofern wären höhere Energiekosten die unmittelbarste Folge. Energieimportierende Länder geraten durch steigende Transport‑, Versorgungs‑ und Lebensmittelpreise stärker unter Druck.

Krisen als Stresstest für die Märkte

Die geopolitischen Unsicherheiten wirken für die Märkte zugleich als Stresstest, der die Streuung der Renditen innerhalb der asiatischen Aktienmärkte vergrößern und widerstandsfähige Unternehmen aufgrund ihrer Bilanzstärke, Preissetzungsmacht und der Prognostizierbarkeit ihrer Nachfrage von den weniger robusten trennen wird.

Unternehmen mit geringen Margen, hoher Verschuldung oder einer starken Abhängigkeit von kurzfristiger Konsumnachfrage sind am anfälligsten. Firmen hingegen, die über solide Bilanzen verfügen, Kostensteigerungen weitergeben können und ihre Margen schützen, sind deutlich besser in der Lage, solche Schocks zu absorbieren.

Sektorübergreifend werden energieintensive Branchen unter Margendruck geraten, während Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen von langfristigen Verträgen und stabilen politischen Rahmenbedingungen profitieren. Im Technologiesektor könnten KI-bezogene Infrastruktur und Halbleiter-Lieferketten mit fest zugesagten Investitionen, hoher Ertragssichtbarkeit und vollen Auftragsbüchern deutlich widerstandsfähiger sein als zum Beispiel Unterhaltungselektronik, wo die Nachfrage elastischer ist und das Inventarrisiko hoch bleibt.

Nachfrage der Tech-Konzerne treibt Exporte

Die Zahlen unserer kürzlich durchgeführten Analyse Global Macro Research unterstreichen dies: Taiwans integrierte Schaltkreisexporte stiegen im Januar 2026 um 60 Prozent im Jahresvergleich, die Exporte in die USA sogar um 150 Prozent. Südkoreas Gesamtexporte legten um 34 Prozent zu, während der Halbleiteranteil an den Gesamtexporten um mehr als zehn Prozentpunkte auf über 30 Prozent kletterte.

Treiber dieser Dynamik ist der beschleunigte KI-Investitionszyklus: Allein für 2026 planen die großen US-Technologiekonzerne – darunter Alphabet, Meta, Microsoft und Amazon – Investitionsausgaben von über 610 Milliarden US-Dollar, nach bereits mehr als 865 Milliarden US-Dollar seit 2022. Diese Auftragslage schafft genau die Nachfragevisibilität und Planungssicherheit, die resiliente Unternehmen in volatilen Phasen auszeichnet.

Bemerkenswert ist, dass sich die Auswirkungen möglicher Rohstoffengpässe in den Lieferketten für einige Unternehmen bislang als relativ gut beherrschbar erwiesen haben. Dies dürfte auch auf Lehren aus den Lieferkettenstörungen während der Covid-Pandemie zurückzuführen sein. In manchen Branchen, etwa bei Halbleitern, bestehen bei bestimmten Vorprodukten weiterhin ausreichende Lagerbestände. Sollte sich der Iran‑Konflikt jedoch hinziehen, würden diese Bestände nach und nach schrumpfen und die weitergehende Frage einer möglichen Nachfrageschwäche aufwerfen.

Widerstandsfähige Unternehmen können ihre Stärken ausspielen

Auch wenn geopolitische Unsicherheit und makroökonomischer Stress belastend wirken können, neigen die Märkte in solchen Phasen dazu, verlässliche Cash‑Generierung, Bilanzdisziplin und nachhaltige Preissetzungsmacht stärker zu honorieren. Unternehmen mit geringer Nachfragesichtbarkeit oder kurzen Preissetzungszyklen hingegen geraten unter Druck und büßen Marktanteile ein. Genau in diesem Umfeld zeigt sich die Stärke qualitativ hochwertiger Unternehmen: Starke Cashflows, solide Bilanzen und eine widerstandsfähige Margenstruktur helfen Aktionären, Volatilitätsphasen besser zu navigieren.

Bemerkenswert ist zudem eine erneute Betonung von Sicherheit – nicht allein in der Verteidigung, sondern ebenso bei der Energieversorgung und der Robustheit von Lieferketten. Diese Themen gehören zu den strukturellen Chancen, die wir in unseren Portfolios gezielt adressieren, insbesondere dort, wo Kapitaldisziplin und langfristige Investitionszyklen ausschlaggebend sind.

Die regionale Handelsstärke beschränkt sich dabei nicht auf einzelne Märkte: Malaysia und Vietnam haben sich als zunehmend bedeutende Glieder innerhalb der APAC-Lieferketten etabliert, während Indien und Malaysia für den wachsenden Bedarf an Rechenzentrumskapazitäten besonders gut aufgestellt gelten.

Asiens Potenzial bleibt groß

Übergeordnet bleibt Asiens Potenzial ungebrochen: Große Binnenmärkte stützen den Konsum, die Urbanisierung sowie industrielle und infrastrukturelle Modernisierung. Zugleich spielt die Region eine Schlüsselrolle in den globalen Wertschöpfungsketten rund um KI, Innovation und Technologie. Der intraregionale Handel in Asien nimmt zu, während die Abhängigkeit von kurzfristiger externer Finanzierung weiter abnimmt.

Der Iran‑Konflikt wird diesen strukturellen Pfad kaum verändern, verstärkt aber das Argument, bei Engagements in Asien auf eine aktive und selektive Allokation innerhalb der asiatischen Aktienmärkte zu setzen.