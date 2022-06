Barings-Experte zu Chancen in Fernost Asiatische Aktien haben solides Fundament

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Asiatische Aktien haben solides Fundament

Während alle Augen gebannt auf China und seine geschlossenen Häfen gerichtet sind, bleibt ihnen verborgen, dass der asiatische Markt interessante Investitionsmöglichkeiten zu bieten hat.

So gibt es eine ganze Reihe von Schlüsselfaktoren, die den asiatischen Aktienmarkt aktuell antreiben. Zum einen haben, nach den Wiedereröffnungsinitiativen der westlichen Länder, im ersten Quartal dieses Jahres auch mehrere Volkswirtschaften in Asien ihre Grenzen wieder geöffnet – und infolgedessen begannen sich die inländischen Aktivitäten und die Zahl der internationalen Reisenden zu erholen. Andererseits setzt China, Asiens größtes Touristen-Herkunftsland, weiterhin auf eine “Null-Toleranz“-Politik bei COVID-19, was die ohnehin schon fragile globale Lieferkette weiter beeinträchtigen dürfte. Letztendlich wird die Pandemie allmählich abflauen, da mRNA-Impfstoffe und orale Medikamente in China in ausreichendem Maße eingeführt werden, doch das wird noch einige Zeit dauern. Wir gehen davon aus, dass die unterschiedlichen Ansätze zur Bewältigung von COVID-19 in den kommenden Monaten zu einem differenzierenden Faktor für das Wirtschaftswachstum in der Region werden.

Überdies wird erwartet, dass die Politik der wichtigsten Zentralbanken in diesem Jahr divergieren wird, wobei die US-Notenbank Fed eine restriktive Haltung einnimmt und die People's Bank of China zurückhaltend bleibt. Während die Aussichten für einen starken US-Dollar den Aktien der Schwellenländer viel Gegenwind beschert, könnten die restriktivere Politik Chinas und die besseren Leistungsbilanzsalden der asiatischen Länder dazu beitragen, einen Teil der negativen Auswirkungen abzufedern. In der Zwischenzeit hat der Krieg in der Ukraine die Rohstoffpreise, zusätzlich zur weltweiten Erholung von der Pandemie, weiter in die Höhe getrieben. Das Ausbleiben einer klaren diplomatischen Lösung könnte zu längeren Unterbrechungen der vorgelagerten Rohstoffversorgung und zu Problemen in der gesamten globalen Lieferkette führen.