Asien steht vor einem beispiellosen Stromnachfrage-Boom

Die Stromnachfrage in Asien könnte in den kommenden Jahren rasant steigen, da der Energiebedarf wächst und der Ruf nach einer besseren Luftqualität immer lauter wird. Dies dürfte attraktive Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie erneuerbare Energien, effiziente Kühlung, Netzmodernisierung und Energiespeicherung eröffnen.

Manish Bishnoi

Laut Manish Bishnoi, Portfoliomanager für asiatische Umweltstrategien bei Impax Asset Management, wird insbesondere die rasche Verbreitung von Elektrofahrzeugen, die Elektrifizierung der zahlreichen indischen Zweiräder sowie der Ausbau städtischer U-Bahn-Netze die Stromnachfrage weiter antreiben. Im Gespräch mit Daniel Morris, Chef-Marktstratege bei BNP Paribas AM, betonte er zudem, dass der Aufstieg der künstlichen Intelligenz und die damit verbundenen strukturellen Veränderungen die Dynamik des Strommarktes in ganz Asien maßgeblich beeinflussen werden.

Daniel Morris: Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump verändert sich die Umweltpolitik in den USA grundlegend. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass das umweltpolitische Engagement außerhalb der USA nach wie vor stark ist. Welche strukturellen Trends beobachten Sie in diesem Zusammenhang in Asien?

Manish Bishnoi: Während sich die US-Politik in diesem Bereich deutlich verändert hat, geht Asien seinen eigenen Weg. Ein wichtiger Trend ist die rasche Elektrifizierung der asiatischen Volkswirtschaften – sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie. Dies führt zu einem sprunghaften Anstieg der Stromnachfrage.

Lässt sich diese Entwicklung in Zahlen beziffern?

Bishnoi: Wir gehen davon aus, dass fast die Hälfte des Anstiegs des Spitzenstrombedarfs in den nächsten zehn Jahren auf die Raumkühlung entfallen könnte. In der Folge könnte sich die Zahl der installierten Klimaanlagen in Südostasien und Indien innerhalb der nächsten zehn Jahre verdreifachen. Durch den Einsatz energieeffizienter Geräte könnte der Stromverbrauch jedoch deutlich gesenkt werden.

Gleichzeitig steht der Verkehrssektor vor einem tiefgreifenden Wandel. In China machen Elektrofahrzeuge inzwischen mehr als 50 Prozent aller verkauften Autos aus – ein deutliches Zeichen für den rasanten Fortschritt der Elektromobilität in der Region.

Wie entwickelt sich die Elektrifizierung im Nachbarland Indien?

Bishnoi: In Indien dominieren Zweiräder den Verkehr – auf ein Auto kommen fünf Fahrräder oder Motorroller. Diese hohe Anzahl macht die Elektrifizierung des Zweirad-Segments besonders bedeutsam. Dank der niedrigeren Kosten setzt sich die E-Mobilität hier zuerst durch.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Indiens Eisenbahnnetz ist weltweit das viertgrößte, konnte aber aufgrund jahrelanger Unterinvestition mit dem wachsenden Bedarf nicht mithalten. Die aktuelle Modernisierung konzentriert sich auf zwei Bereiche: Den Ausbau der Schieneninfrastruktur und deren Elektrifizierung. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur die Transporteffizienz, sondern reduzieren auch den CO2-Ausstoß.

Zweifellos trägt die zunehmende Verstädterung zu Problemen wie Umweltverschmutzung und Überlastung der Straßen bei.

Bishnoi: Absolut. Der Ausbau der U-Bahn-Netze in Indien steht zwar noch ganz am Anfang, aber rund 40 indische Städte befassen sich mit der Planung oder sind bereits bei der Umsetzung.

Inwieweit verändert der Aufstieg der künstlichen Intelligenz und die dazu nötigen erheblichen Investitionen in die digitale Infrastruktur die asiatischen Strommärkte? Rechenzentren sind für den Betrieb der digitalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung; sie werden das Wachstum der Volkswirtschaften erheblich vorantreiben.

Bishnoi: Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass Rechenzentren viel Strom verbrauchen. Prognosen zufolge benötigen sie in den nächsten zehn Jahren etwa 8 bis 10 Prozent des weltweiten Strombedarfs, was fast eine Verfünffachung des derzeitigen Niveaus darstellt. Dieser sprunghafte Anstieg der Energienachfrage birgt immense Chancen, aber auch gewaltige Herausforderungen für den Energiesektor.

Könnten Sie ins Detail gehen? Welche Auswirkungen hat die technologische Dynamik?

Bishnoi: Bis Ende 2025 wird erwartet, dass etwa die Hälfte des weltweiten Strombedarfs auf Asien entfällt. Zum Vergleich: Anfang der 2000er-Jahre lag dieser Anteil noch bei etwa einem Viertel. Dieser Anstieg ist insbesondere auf China zurückzuführen, aber auch Indien und die Länder Südostasiens gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Der rasant wachsende Verbrauch von Energierohstoffen führt derweil zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsproblemen. Asiatische Städte sind für ihre schlechte Luftqualität berüchtigt. Die Regierungen sind sich dessen bewusst und wollen daher nicht nur die Energiesicherheit erhöhen, sondern gleichzeitig auch die Lebensqualität ihrer Bürger verbessern.

Schafft es Asien, diese Herausforderungen zu bewältigen?

Bishnoi: Für Asien spricht, dass es von den sinkenden Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energie profitiert. Die Kosten sind in den letzten Jahren um etwa ein Drittel gesunken. Asiens Unternehmen führen in rasantem Tempo Innovationen ein, was die Erschwinglichkeit von Strom aus Erneuerbaren erhöht und zu höheren Akzeptanzraten führt.

Asiens Unternehmen können sich dabei „Leap-Frogging“ zunutze machen; sie können sich auf Innovationen konzentrieren. Welche Anlagemöglichkeiten sehen Sie in Verbindung mit diesen Trends?

Bishnoi: Wir sehen insbesondere Chancen bei den Wegbereitern der Elektrifizierung, die sich in drei zentralen Bereichen abzeichnen.

Erstens ist der Ausbau moderner Stromnetze von entscheidender Bedeutung. Um das prognostizierte Nachfragewachstum zu bewältigen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind massive Investitionen in die Netzinfrastruktur erforderlich. Die Stromnetze der Region müssen nicht nur ausgebaut, sondern auch flexibler gestaltet werden, um der dezentralen und schwankenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie den bidirektionalen Stromflüssen gerecht zu werden.

Zweitens spielen Energiespeichersysteme eine immer zentralere Rolle. Da erneuerbare Energien in Asien immer wichtiger werden, ist eine effiziente Energiespeicherung essenziell, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen und die Netzstabilität zu gewährleisten. In den letzten Jahren sind die Preise für Batterien stark gefallen. Wir gehen davon aus, dass Batteriespeicher in Kombination mit Solarenergie in Asien, insbesondere in China, schon bald mit der traditionellen Stromerzeugung konkurrieren können.

Drittens bietet das Energiemanagement große Chancen. Rechenzentren sind nicht nur extrem energieintensiv, sondern stellen auch hohe Anforderungen an Hochspannungslasten, eine konstante Stromversorgung und eine effiziente Kühlung. Die hohen Temperaturen in Asien verschärfen diese Herausforderungen zusätzlich. Zudem ist die Effizienz der Stromnutzung in Asien tendenziell geringer als in anderen Regionen. Gefragt sind daher innovative Stromversorgungslösungen, die nicht nur eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten, sondern vor allem den Energieverbrauch nachhaltig senken.

Welche fortschrittlichen Lösungen für Rechenzentren bieten sich hier an?

Bishnoi: Rechenzentren benötigen viel Kühlung; die Kühlsysteme sind für etwa 40 Prozent ihres Stromverbrauchs verantwortlich. In der Vergangenheit war die Luftkühlung die gängigste Lösung, aber das reicht für zeitgemäße Rechenzentren nicht mehr aus.

Fortschrittliche Lösungen wie die Flüssigkeitskühlung oder sogar neue Kühltechnologien sind daher unverzichtbar. Für Unternehmen, deren Produkte die Kühleffizienz verbessern, ergeben sich neue Marktchancen.

Haben Sie auch hier eine Zahl für uns?

Bishnoi: Der Weltmarkt für fortschrittliche Kühllösungen könnte sich in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen.

Wie fällt, dies als letzte Frage, Ihr Fazit zur Elektrifizierung Asiens aus?

Bishnoi: Asien steht vor einem beispiellosen Boom der Stromnachfrage – getrieben durch Digitalisierung, E-Mobilität und wachsenden Kühlungsbedarf. Das eröffnet Chancen für Investoren, die auf innovative Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien, Netzmodernisierung und effizienter Kühltechnologien setzen. Der Kontinent wird damit zum globalen Taktgeber der Energiewende.

