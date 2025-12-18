Asiens neue Tigerstaaten avancieren zu zentralen Treibern im globalen KI-Aufwuchs. Was Anleger jetzt wissen sollten, erläutert Schwellenländer-Expertin Naomi Waistell.

Naomi Waistell, Fondsmanagerin

Nach einer kürzlich unternommenen Research-Reise nach Taiwan und Südkorea hebt Naomi Waistell, Co-Fondsmanagerin des Carmignac Portfolio Emergents, die wiedergewonnene Stärke und globale Bedeutung der neuen asiatischen Tigerstaaten hervor.

Diese Volkswirtschaften, einst Synonym für die Industrialisierung der Nachkriegszeit, haben sich zu entscheidenden Wegbereitern der globalen Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt.

Asiens verborgene Stärke in der KI-Lieferkette

KI wird oft als eine Erfindung des Silicon Valley dargestellt, doch ihre Grundlagen sind fest im technologischen Ökosystem Asiens verankert.

Von Taiwans hochmoderner Chipproduktion bis zu Südkoreas Expertise bei Speichertechnologien – diese Märkte bilden das Rückgrat des weltweiten Technologiefortschritts. Doch obwohl Taiex und Kospi 2025 Rekordstände erreicht haben, investieren internationale Anleger noch immer deutlich zu wenig in die Region. Genau diese Lücke schafft attraktive Möglichkeiten für aktive Fondsmanager.

Grafik: Entwicklung der Märkte in Korea und Taiwan über 1 Jahr

Quelle: Bloomberg, Oktober 2025

Während unserer Research-Reise im September haben wir über 30 Unternehmen aus der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette besucht – vom Anbieter von Platinen-Controllern bis hin zu Herstellern von kupferbeschichteten Leiterplatten (CCL), die eine zentrale Rolle in der Chip-Produktion spielen.

Diese Nischenanbieter, oft mittelständische Unternehmen, verzeichnen aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI ein außergewöhnliches Wachstum. Ein Unternehmen erreichte sein Zehnjahres-Margenziel sogar in weniger als zwölf Monaten – ein Beweis für das außergewöhnliche Nachfragetempo.

Die KI-getriebene Nachfrage bleibt ungebrochen, mit Auslastungsraten von nahezu 100 Prozent. Mit der Verknappung der Lieferketten wächst die Preissetzungsmacht – und es entstehen strukturelle Chancen für langfristiges Alpha.

TSMC: Der unverzichtbare Taktgeber der globalen KI-Infrastruktur

Im Zentrum dieser Transformation steht TSMC, der weltweit führende Halbleiterfertiger und der strategische Schlüsselakteur für die globale KI-Recheninfrastruktur.

Fast jeder KI-Prozessor, der große Sprachmodelle antreibt, wird in taiwanesischen Fabriken hergestellt.

Die Umsätze haben sich in vier Jahren verdoppelt 1 , angetrieben durch die explosive Nachfrage nach KI.

, angetrieben durch die explosive Nachfrage nach KI. Ein Investitionsprogramm in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar 2 konzentriert sich auf die modernsten 2-nm- und 3-nm-Technologien.

konzentriert sich auf die modernsten 2-nm- und 3-nm-Technologien. TSMC hält über 90 Prozent Anteil3 im Bereich fortschrittlicher Fertigungstechnologien.

TSMC revolutionierte die Branche durch die Einführung des Fabless-Foundry-Modells, das es Designfirmen ermöglicht, innovativ zu sein, ohne sich um die Fertigung kümmern zu müssen.

Das Unternehmen stellt den nachhaltigen Erfolg seiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt – und erzielt dabei eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 30 Prozent4, während es zugleich massiv in den Ausbau der Fertigungskapazitäten investiert.

Während KI-Anwendungen zunehmend in Unternehmenssoftware, autonome Fahrzeuge und Robotik Einzug halten, bleibt TSMC der Eckpfeiler des Superzyklus Computing.

1Quelle: TSMC-Daten, Bloomberg, September 2025.

2Quelle: TSMC-Daten, Bloomberg, September 2025.

3Quelle: TSMC-Daten, Bloomberg, September 2025.

4Quelle: Bloomberg, TSMC-Daten, Goldman Sachs, BoAML Research, September 2025

Die unterschätzte Lieferkette

Die Chancen Asiens gehen aber weit über TSMC hinaus.

Kupferbeschichtete Leiterplatten (CCL) bilden ein essenzielles Grundmaterial in der Leiterplattenfertigung. Da sich die Anzahl der GPUs (Grafikprozessoren) vervielfachen werden, wird erwartet, dass sich der Komponentenwert pro Recheneinheit in der nächsten Generation 5 verdreifacht, wobei das knappe Angebot hohe Margen sichert.

verdreifacht, wobei das knappe Angebot hohe Margen sichert. Flüssigkeitskühlung: Mit zunehmender Rechenleistung und Energiebedarf könnten Lösungen zur Flüssigkeitskühlung den Wert der eingesetzten Komponenten um das Drei- bis Sechsfache steigern6, was sowohl den Umsatz als auch die Margen der Anbieter erhöhen würde.

Diese wenig beachteten Unternehmen sind die „Spaten und Schaufeln“ des KI-Booms – unverzichtbar, profitabel und unterschätzt.

SK Hynix und die Wertetransformation Südkoreas

SK Hynix ist dank seiner Führungsrolle im Bereich der High-Bandwidth-Memory-Technologie (HBM) – einer wichtigen Komponente für fortschrittliche KI-Chips – das Herzstück der KI-Infrastruktur.

Straffes Kapazitätsmanagement, disziplinierte Preispolitik und starke Partnerschaften mit Großkunden wie Nvidia versetzen das Unternehmen in die Lage, bis 2026 und darüber hinaus ein nachhaltiges Gewinnwachstum zu erzielen.

Unterdessen sorgen die „Value-Up”-Reformen der südkoreanischen Regierung für einen starken langfristigen Impuls. Jüngste Gesetzesänderungen – darunter strengere Vorschriften zur Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, stärkere Aktionärsrechte und höhere Transparenz – zielen darauf ab, den seit langem bestehenden „Korea-Discount“ zu beseitigen.

Die Anteilsrückkäufe sind im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent gestiegen7, was auf eine echte Verlagerung hin zu Kapitaleffizienz hindeutet, wobei koreanische Unternehmen positiv auf diese Reformen reagieren.

Taiwan und Südkorea als attraktive Alternativen zum Silicon Valley

Die makroökonomischen Bedingungen in der gesamten Region verbessern sich:

Taiwans BIP wuchs im zweiten Quartal 2025 um 8 Prozent 8 , das ist das schnellste Wachstum seit vier Jahren.

, das ist das schnellste Wachstum seit vier Jahren. Südkorea profitiert von einer expansiveren Finanzpolitik und einer Erholung der Exporte.

Beide Volkswirtschaften profitieren von moderaten Zinsen (2,5 Prozent)9, günstigen Währungen und steigenden Unternehmensgewinnen.

Das Gewinnwachstum in Taiwan und Südkorea liegt derzeit über dem aller wichtigen asiatischen Wettbewerber. Trotzdem sind diese Märkte in internationalen Portfolios noch immer unterrepräsentiert – ein Hinweis auf zahlreiche ungenutzte Chancen. Für Investoren bedeutet das: Wer in KI investieren möchte, muss nicht zwangsläufig auf die teuren Bewertungen im Silicon Valley setzen. Die neuen asiatischen Tigerstaaten punkten mit hoher technologischer Expertise, diszipliniertem Kapitalmanagement und einer zentralen Rolle im globalen Technologie-Ökosystem – eine attraktive Alternative.

Während die Welt sich von Schlagzeilen treiben lässt, arbeiten Taiwan und Südkorea leise als zentrale Treiber des KI-Zeitalters und bieten den idealen Nährboden für die nächste Welle technologischer Innovationen.

Den vollständigen Bericht können Sie hier lesen.

5Quelle: Bloomberg, BofA Research, September 2025.

6Quelle: Bloomberg, BofA Research, September 2025.

7Quelle: Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan Equity Macro Research, NVIDIA, BofA Global Research Estimates, September 2025.

8Quelle: IWF-Weltwirtschaftsausblick, September 2025.

9Quelle: IWF-Weltwirtschaftsausblick, Septem

Disclaimer:

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt des Fonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieses Dokument richtet sich an professionelle Kunden.

Bildnachweis: Citywire. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind.

Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.