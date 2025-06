Investieren in Asien: Fondsmanager Mark Hammonds im Interview

Mark Hammonds: Die Bewertungen in Asien sehen gegenüber entwickelten Ländern schon länger sehr interessant aus. Was aber gerade im Mom...

DAS INVESTMENT: Herr Hammonds, wir leben in einer Welt des Umbruchs. Amerika ist nicht mehr die führende Macht, die als globales Vorbild gelten möchte , die geopolitischen Machtverhältnisse sind in Bewegung geraten. Wie wirkt sich das auf den asiatischen Raum aus?

Hammonds: Ich denke, dass es so eine Art Safe Space für beide Seiten ist. Die Beziehungen zwischen den USA und China dürften sich nach den jüngsten Gesprächen weiter verbessern. Das gibt den Rahmen für zukünftige Handelsgespräche. China ist in einer relativ starken Position. Auch wenn wir dort einige Schwächen im Industriesektor gesehen haben: In den letzten acht Monaten hat China versucht, die eigene Wirtschaft zu stabilisieren und Ausgaben im Konsumsektor zu stimulieren. Es hat mehr zielgerichtete Maßnahmen eingeleitet, als wir es zuvor gesehen haben.

Hammonds: Meiner Ansicht nach bringen Zölle vor allem Schaden für die US-Verbraucher. Die Märkte reagieren volatil, der Dollar ist schwach. Asiatische Währungen sind demgegenüber stärker geworden. Wir haben erlebt, dass einige der chaotisch anmutenden Ankündigungen Trumps offenbar dazu dienten, den jeweiligen Gegenpart zu Verhandlungen zu bewegen. Das hat etwas von einem Spiel. Man weiß nicht, was in diesem Szenario als nächstes passiert.

Mark Hammonds: Die Bewertungen in Asien sehen gegenüber entwickelten Ländern schon länger sehr interessant aus. Was aber gerade im Moment interessant ist: dass die Short-term-Faktoren immer mehr mit den Long-term-Faktoren übereinstimmen. Einkommen und Wohlstand wird innerhalb der Region erwirtschaftet. Der Blick einer US-zentrischen Welt verschiebt sich. Die Entwicklung verläuft sehr zu Asiens Gunsten.

Hammonds: Wir hatten keine Wechsel mit Blick auf kurzfristige Entwicklungen – das ist auch generell nicht unser Ansatz. Wir investieren außerdem mehr in chinesische Unternehmen, die auf den heimischen Markt ausgerichtet sind. Wir investieren in fundamental hochqualitative Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Unternehmen mit einer starken Marke, die ihren Anlegern hohe Kapitalrenditen gewähren. Wir werten noch aus, wie sich Zölle zum Beispiel auf den Chip-Markt auswirken. Aber wir wollen unsere Trades nicht von kurzfristigen Zollankündigungen abhängig machen.

Sie sehen China also langfristig positiv?

Hammonds: Was wir ganz generell sehen: China und Asien insgesamt haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, gerade auf dem Feld der Innovationen. China hat ausreichend Wissen und Fähigkeiten und auch Kapital. Wir sehen große Fortschritte zum Beispiel auf den Gebieten KI oder auch bei Ladetechnologie für E-Autos. Dort, wo China wirkliche Durchbrüche vermeldet hat, hat das den Markt jeweils überrascht. Ganz offensichtlich wird China vor dem Hintergrund dieser spektakulären Durchbrüche nun ganz neu wahrgenommen.

Können Sie die strukturellen Veränderungen in China näher erläutern?

Hammonds: China hat während der vergangenen rund zehn Jahre sehr stark in den Hochtechnologiesektor investiert. Jetzt sehen wir die Früchte dieser Investments. Es ist eine interessante langfristige Entwicklung. Wir haben lange vor allem auf den problematischen Immobilienmarkt in China geschaut, das hat ein bisschen die Sicht auf das Land insgesamt verstellt. Denn Chinas Ökonomie bewegt sich, weg von einer zu starken Bindung an den Immobiliensektor. Und auch weg von einem Fokus auf billige Exporte. Jetzt geht China in die Entwicklung von Hochtechnologie. Mit einem weiteren Stimulus hat Chinas Wirtschaft auch die Chance, stärker in Richtung Konsum zu gehen. Diese Transition hat lange Zeit gedauert. Aber die letzten Entwicklungen zeigen, dass China die Möglichkeit hat, sich in diese Richtung zu bewegen.

„Taiwan dürfte aktuell nicht der Hauptfokus von China sein“

China erklärt immer wieder seinen Anspruch auf Taiwan. Taiwan hat als Markt das zweitstärkste Gewicht in Ihrem Portfolio. Wie beeinflusst diese Situation Ihre Anlageentscheidungen?

Hammonds: Unsere jetzige Aufstellung halten wir schon lange bei, wir haben uns nicht erst in jüngster Zeit so positioniert. Das Bild war eher das einer langfristigen Evolution, es hat sich nichts daran plötzlich dramatisch geändert. Was Taiwan betrifft: China muss sich gerade im Heimatmarkt auf viele Gebiete fokussieren: die ökonomische Transition, weitere Investments im Technologiesektor. Die Handelsbeziehungen mit den USA und Europa austarieren. Wir sehen ein Streben nach Stabilität und einen Fokus auf den weiteren Ausbau der Wirtschaft, gerade mit Blick auf den Heimatmarkt. In den Berichten über die Spannungen mit Taiwan ist viel Lärm in den Nachrichten. Wir haben das Thema zwar im Blick, aber unser Basisszenario ist, dass Taiwan aktuell nicht der Hauptfokus von China ist.

Welche Rolle spielen aufstrebende Ökonomien wie Indien oder Vietnam in Ihrer Strategie?

Hammonds: In Indien finden wir nach unseren Maßstäben interessante Unternehmen im Bereich IT-Services. Dort gibt es vernünftige Bewertungen und interessante Kapitalrenditen. Unsere Strategie ist auf Dividenden ausgerichtet. Wir sehen also auf die Dividendenrenditen unserer Investments. Es war lange eine Herausforderung, wo in Indien man noch attraktiv bewertete Unternehmen findet, denn der Markt ist mittlerweile sehr populär geworden. In den vergangenen Monaten sind allerdings die Bewertungen in Indien in vernünftige Bereiche gekommen. Es könnten sich in Zukunft dort noch mehr interessante Gelegenheiten ergeben.

Und Vietnam?

Hammonds: Beim Markt Vietnam haben wir nicht direkt in Unternehmen aus Vietnam investiert. Wir haben aber Unternehmen, die Exposure zu Vietnam haben oder in Vietnam Geschäft betreiben. Zum Beispiel Shenzhou International, ein chinesischer Bekleidungshersteller. In China sind die Löhne gestiegen, weil sich die chinesische Ökonomie weiterentwickelt hat. Deswegen sehen sich Textilhersteller nach Standorten um, an denen sie günstiger produzieren können, weil die Arbeitskosten dort niedriger sind. Und stoßen zum Beispiel auf Vietnam, aber auch andere Länder der Region. Die Zolldiskussion hat gezeigt, dass viele chinesische Unternehmen mittlerweile versuchen, ihre Produktionsstandorte zu diversifizieren und auch außerhalb Chinas zu produzieren. Teils wegen der geopolitischen Situation, aber eben auch, weil durch den ökonomischen Erfolg die Löhne in China gestiegen sind.

Inwiefern beeinflussen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan Ihre Entscheidungen?

Hammonds: Ich sehe da keinen Investment-Impact. Auch die Anlegerstimmung in der Region sehe ich nicht beeinträchtigt. Die Handelsbeziehungen zu den USA machen da eher einen Unterschied.

In welchen Sektoren sehen Sie in Asien besonders stabile Dividenden?

Hammonds: Wir finden interessante Gelegenheiten bei Konsumgütern. Bei Basiskonsumgütern (Consumer Staples), aber ebenso bei zyklischen Konsumgütern (Consumer Discretionary). Dort finden wir einige Unternehmen, die unsere Investmentkriterien treffen. Wir halten einige Finanzunternehmen, Banken und Versicherungsunternehmen. Auch in eine Anzahl von IT-Unternehmen haben wir investiert, die für unterschiedliche Subsektoren stehen: Halbleiterproduktion, Hersteller von Komponenten zum Beispiel für Smartphones oder auch IT-Services. Wir sind also auch innerhalb des Sektors diversifiziert.

Stellen Sie uns mal bitte eine konkrete Investmentidee vor, die Ihnen aktuell besonders spannend erscheint.

Hammonds: Zum Beispiel die Bank Rakyat. Das ist eine indonesische Bank, die sich auf den Mikrofinanzsektor spezialisiert. Also den Teil der indonesischen Bevölkerung, der schlechten Zugang zu Finanz- und Bankdienstleistungen hat. Wir sind auf sie gestoßen, als wir uns eine andere indonesische Bank, die Bank Mandiri, angesehen haben. Beide Banken sind zu Teilen in Staatsbesitz. Aber Mandiri ist sehr viel enger mit der Regierung und Regierungsinitiativen verbunden. Rakyat ist mehr eine private Bank. Sie waren Vorreiter bei der Digitalisierung und in anderen Bereichen und sind von ihrer Eigentümerstruktur her besser aufgestellt. Im vergangenen Jahr gab es makroökonomischen Gegenwind, was sich gewöhnlich stark auf den Mikrofinanzsektor und kleinere Businesses auswirkt. Rakyat hat sich aber auch unter diesen Bedingungen gut geschlagen. Mittlerweile wird es für sie auch wieder einfacher.

Haben Sie noch ein weiteres Beispiel?

Hammonds: Yili, der größte chinesische Produzent von Milch und Milchprodukten. Von ihnen hatten wir schon einige Jahre gehört. Sie sind ganz unabhängig von jeglichen Zollimplikationen. In China konsumieren ungefähr 50 Prozent weniger Menschen Milch oder Milchprodukte als in Japan oder Korea. Wenn die Menschen zunehmend Produkte wie Milch, auch haltbare Milch, Joghurt, Käse oder Eis für sich entdecken, könnten wir hier noch ein starkes Wachstum sehen. Das klingt vielleicht etwas unspektakulär, es ist kein Bereich, an den man als Investor sofort denken würde. Aber es ist für uns ein interessantes Geschäft. Yili ist stark auf den Heimatmarkt ausgerichtet. Es hat dort eine starke Marke und erwirtschaftet hohe Kapitalrenditen.

„Chinas Durchbrüche haben den Markt überrascht“

Welche Rolle spielen Währungsrisiken in Ihrem Portfolio?

Hammonds: Wir sichern das Portfolio nicht gegen Währungsschwankungen ab, also haben wir ein Währungsrisiko. Die Volatilität lokaler Währungen kann die ausgezahlten Dividenden beeinflussen. Aktuell, wo der Dollar so schwach geworden ist, sehen wir allerdings ein großes Vertrauen in lokale asiatische Währungen. Zuletzt wurde es zu einem Vorteil für uns. Wenn wir aber für ein Land ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Stabilität der Währung haben, dann würden wir in Unternehmen dieses Landes nicht investieren.

Das Thema Nachhaltigkeit spielte in der Investmentwelt eine Zeitlang eine große Rolle, doch mittlerweile wenden sich viele große Investoren wieder davon ab. Wie gehen Sie damit um?

Hammonds: Wir sind ein Artikel-8-Fonds nach SFDR. Nachhaltigkeitsfragen sind für uns relevant. Das ist Teil des breiteren nicht finanziellen Analyseprozesses, mit dem wir Firmen screenen. Als wir die Artikel-8-Zuschreibung gewählt haben, haben wir unseren Investmentprozess nicht tiefgreifend verändert. Denn wir hatten auch schon zuvor viele dieser Überlegungen in unseren Investmentprozess einbezogen. Ein Fokus auf Governance ist uns zum Beispiel sehr wichtig. Gerade in Asien ist das etwas, wofür man als Investor sensibilisiert sein sollte.

Warum halten Sie Governance speziell in Asien für wichtig?

Hammonds: Asiens Aufstieg ist teilweise durch die günstigen Kosten von Arbeitskraft gespeist. Wir wollen sicherstellen, dass in den Unternehmen, in die wir investieren, ein Management ist und Strukturen existieren, die mögliche Probleme angehen können. Unsere Returns sollten auf lange Sicht stabil sein. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter gut behandeln und gute Beziehungen zu ihren Kunden herstellen. Das ist für uns ein Kernpfeiler von Nachhaltigkeit.

Was macht das Investieren in Asien für einen Portfoliomanager so besonders?

Hammonds: Wir sehen, dass immer mehr Geld in den Markt fließt – und zwar nicht nur als Zwischenstation für den US-Markt. Man hat eine aufsteigende Mittelklasse in Asien, Konsumprodukte bleiben zunehmend dort. Wenn die Verbraucher immer wohlhabender werden, gibt das auch Investoren mehr Möglichkeiten. Außerdem: Es gibt eine gewisse Dysbalance bei den Informationen – gerade im chinesischen Markt.

Sie meinen, es gibt weniger verfügbare Analysen?

Hammonds: Ich denke, es liegt vor allem an der Sprachbarriere. Bei Guinness sind wir in der guten Lage, Spezialisten für China, auch chinesisch sprechende Experten, bei uns zu haben. Viele chinesische Unternehmen, vor allem börsennotierte, reporten nur in Mandarin. Wir haben die Möglichkeit, entsprechende Berichte auszuwerten. Wir haben ein sehr diverses Team. Einer unserer Mitarbeiter fährt jedes Jahr drei Wochen nach China, um Unternehmen zu besuchen. So lässt sich die Stimmung vor Ort erfahren und sehen, wie der Markt die Menschen beeinflusst.

Früher hat man Investmentgelegenheiten vor allem in der westlichen Welt gesucht. Aber jetzt, wo in Asien, speziell China, Menschen zunehmend wohlhabend werden, wird auch der nicht englischsprachige Bereich interessant. Dort sehen wir noch viele Möglichkeiten.

Über den Interviewten:

Mark Hammonds kam 2012 zu der Londoner Fondsgesellschaft Guinness Global Investors und managt dort als Hauptverantwortlicher neben Edmund Harriss den Guinness Asian Equity Income Fund (ISIN: IE00BGHQF631). Zuvor war er für das Beratungs- und Wirtschaftsprüfunternehmen Ernst & Young tätig gewesen.