Neue BYD-E-Autos vor der Verladung: Die Wettbewerbsdynamik des Elektrofahrzeugherstellers verbessert sich im Heimatmarkt, während das wachsende Exportgeschäft eine zusätzliche und profitablere Wachstumsquelle bietet.

Seit ein bis zwei Jahren blickt die asiatische Aktienwelt vor allem auf Technologieunternehmen. Dafür gibt es gute Gründe. Die rasant steigende Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen und Rechenzentren hat die Gewinne von Halbleiterunternehmen in Korea und Taiwan kräftig unterstützt. Technologie wurde damit zum wichtigsten Treiber der regionalen Aktienmarktentwicklung.

Zu den starken Fundamentaldaten kam zunehmend Momentum. Die Angst, etwas zu verpassen, hat viele Privatanleger dazu bewegt, mehr Kapital in eine relativ kleine Gruppe von Aktien zu lenken. Dadurch wurden Kursentwicklung und Bewertungen zusätzlich verstärkt. Solches Herdenverhalten ist an den Märkten nicht neu. Steigende Kurse ziehen neue Zuflüsse an, die das Momentum weiter antreiben können.

Das bedeutet nicht, dass die Technologiechancen ausgeschöpft sind. Nach dem außergewöhnlichen Gewinnwachstum und den deutlichen Kursanstiegen kommt es jedoch stärker darauf an, zwischen Unternehmen mit weiterhin überzeugenden langfristigen Perspektiven und Bereichen zu unterscheiden, in denen Erwartungen und Bewertungen zu weit vorausgelaufen sein könnten.

Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, wie sie an der langfristigen Dynamik des Technologiesektors teilhaben können, ohne sich allein vom Momentum leiten zu lassen. Phadnis setzt auf eine selektive Betrachtung: Wo Geschäftsmodell, Wachstumsperspektiven und Bewertung überzeugen, können Technologiewerte weiterhin attraktiv sein. Nach der stark konzentrierten Rally ist Bewertungsdisziplin jedoch wichtiger denn je.

Attraktive Möglichkeiten sieht Phadnis zum Beispiel bei Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise, sogenannter ASIC-Chips, beteiligt sind. Diese Bauteile werden für bestimmte Einsatzbereiche statt für allgemeine Rechenaufgaben entwickelt. Für große Cloud-Anbieter, die eigene Chips vorantreiben, sind sie besonders gefragt.

Mehr als eine Wette auf KI

Die Begeisterung für KI hat den Blick von anderen Marktbereichen abgelenkt. Dadurch übersehen viele Anleger attraktive Wachstumsperspektiven in weiteren Branchen. Da Aufmerksamkeit und Kapital stark konzentriert bleiben, sind die Bewertungen dort vielfach interessanter geworden. Phadnis sieht deshalb weiterhin Chancen abseits der großen Technologiewerte, sofern Unternehmen solide Fundamentaldaten und langfristiges Wertpotenzial mitbringen.

Indien ist ein Beispiel. Obwohl sich zahlreiche Unternehmen operativ solide entwickelt haben, bewegte sich der Markt seitwärts. Das hat attraktivere Einstiegsmöglichkeiten geschaffen. Staatliche Maßnahmen federn zugleich einen Teil der gesamtwirtschaftlichen Belastungen ab.

In China haben Sorgen über das Wirtschaftswachstum, den Immobiliensektor und geopolitische Spannungen zuletzt auf der Stimmung gelastet. Dennoch finden wir attraktive, unternehmensspezifische Chancen, bei denen sich Fundamentaldaten und Wettbewerbspositionen verbessern. Günstige Bewertungen bieten zusätzlichen Rückhalt. Chinesische Exporte halten sich gut, besonders bei innovativen Unternehmen, die europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbern Marktanteile abnehmen.

Ein Beispiel ist der Elektrofahrzeughersteller BYD. Nach Einschätzung von Phadnis verbessert sich die Wettbewerbsdynamik im Heimatmarkt, während das wachsende Exportgeschäft eine zusätzliche und profitablere Wachstumsquelle bietet. Der große chinesische Binnenmarkt verschafft Unternehmen wie BYD eine starke Basis, um international zu expandieren. Das trägt dazu bei, dass chinesische Anbieter weltweit weiter Marktanteile gewinnen.

Auch ausgewählte Aktien aus Thailand erscheinen interessant, nachdem der Markt lange wenig Beachtung fand. Eine relativ stabile Regierung sowie Maßnahmen zur Förderung von Infrastruktur und Konsum schaffen ein konstruktiveres Umfeld. Besonders Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Reisebranche könnten von einer Normalisierung der Wirtschaft und des Tourismus profitieren.

Disziplin bleibt der rote Faden

Für Phadnis gehört die ESG-Analyse zu einer umfassenden Beurteilung von Unternehmen. Sie ergänzt die klassische Finanzanalyse und kann helfen, langfristige Risiken, Chancen und die Qualität der Unternehmensführung besser einzuordnen. Auch der aktive Dialog mit Unternehmen und die Ausübung von Stimmrechten spielen dabei eine wichtige Rolle.

Der Ansatz besteht also nicht darin, Bereiche wie KI grundsätzlich zu meiden. Entscheidend ist vielmehr, diszipliniert auszuwählen und über Länder und Branchen hinweg nach hochwertigen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen zu suchen. Ein breiter Blick kann zudem das Risiko verringern, dass ein einzelnes Marktthema die Anlageentscheidung dominiert.

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Stand, soweit nicht anders angegeben: Oktober 2026.

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