Redaktion 29.03.2019 Lesedauer: 1 Minute

Asien-Experte Sanjiv Duggal „Das Thema Konsum reizt uns sehr“

Sanjiv Duggal ist Aktienchef für Titel aus der Region Asia-Pacifik & Indien bei HSBC Global AM in Hongkong. Im Gespräch erklärt Duggal, warum er in Indien bevorzugt in die Sektoren Finanzen, Gesundheit und Konsum investiert.