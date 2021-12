Teja Gothe 31.07.2012 Aktualisiert am 02.01.2013 - 15:50 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Asien-Fonds: Wegen Überfüllung geschlossen

First State schließt die Fonds First State Asia Pacific Leader und First State Global Emerging Markets Select. Als Begründung gibt die Fondsgesellschaft zu starke Mittelzuflüsse an.