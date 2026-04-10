Attraktive Bewertungen, KI-getriebene Investitionen und neue Lieferketten machen die Region laut Joshua Crabb, Head of Asia-Pacific Equities bei Robeco, zum Renditetreiber.

Herr Crabb, der MSCI Asia Pacific hat zuletzt sowohl US- als auch globale Aktienindizes outperformt – und viele globale Portfolios sind noch immer stark auf US-Mega-Caps konzentriert. Warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht gerade jetzt, den Blick stärker auf die Region zu richten?

Joshua Crabb: Wir sind der Ansicht, dass es für Anleger an der Zeit ist, die Region Asien-Pazifik genauer in den Blick zu nehmen. Mehrere Schlüsselfaktoren stützen die dortigen Märkte: attraktive relative Bewertungen, eine Ausweitung des wirtschaftlichen Aufschwungs über die USA hinaus sowie die wachsende Erkenntnis, dass die Vorteile von Lieferketten und KI weit über die USA hinausreichen. Diese Entwicklung begann sich im Laufe des vergangenen Jahres abzuzeichnen und beschleunigte sich Anfang 2026.

Der Konflikt im Nahen Osten hat derweil zu einem allgemeinen Ausverkauf geführt, wodurch die Bewertungen sowie die kurzfristig überkaufte Marktsituation wieder attraktiv geworden sind. Es bestehen zwar erhöhte Risiken, dass die Ölpreise über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau bleiben – doch bei einer Normalisierung erscheinen die Bewertungen wieder recht attraktiv.

Grafik 1: Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten

Die kurzfristig überkaufte Marktsituation und die Bewertungen in der Asien-Pazifik-Region sind wieder attraktiv

Welche Unternehmen und Märkte in Asien-Pazifik profitieren Ihrer Ansicht nach am stärksten vom KI-Rollout – und wo sehen Sie noch unterschätzte Nutznießer jenseits der offensichtlichen Halbleiterwerte?

Crabb: Asien ist die Heimat der unverzichtbaren „Picks and Shovels“ des KI-Zeitalters – jener Zulieferer, die direkt von den massiven Investitionen globaler Hyperscaler profitieren. Da weltweit neue Rechenzentren entstehen, steigt die Nachfrage nach Kühlsystemen, Netzwerkausrüstung, Präzisionskomponenten und Lösungen für das Energiemanagement. Viele dieser wichtigen Zulieferer haben ihren Sitz in Asien, doch ihre Rolle beim Aufbau der globalen KI-Infrastruktur wird nach wie vor unterschätzt.

Energie entwickelt sich zu einem Engpass für KI. Das Trainieren und Ausführen von KI-Modellen erfordert enorme Mengen an Strom, was Chancen für asiatische Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette für Energieversorgungsanlagen und Energie schafft. Japan, Korea und Taiwan sind hier die Hauptakteure, und China könnte als kostengünstiger Anbieter ebenfalls von der Nachfrage aus Schwellenländern mit geringeren Anforderungen profitieren.

Asiatische Aktien werden weiterhin mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber US-Aktien gehandelt. Worin liegen aus Ihrer Sicht die Gründe dafür – und könnte sich diese Bewertungslücke künftig schließen?

Crabb: Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum werden im mittleren Bereich ihrer historischen Bewertungsspanne gehandelt – aufgrund des jüngsten Ausverkaufs im Nahen Osten derzeit eher im unteren Bereich – und weisen gegenüber US-Aktien Rekordabschläge auf. Gleichzeitig zieht die Konjunktur von einem niedrigen Niveau aus an, und die Gewinnrevisionen bei Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum entwickeln sich positiv, was eine nachhaltige Neubewertung stützt.

Die Renditen an den Aktienmärkten stammen aus drei Quellen: Veränderte Bewertungskennzahlen, Gewinnwachstum und Dividenden. Da US-Aktien bereits mit Spitzenbewertungen gehandelt werden, ist hier der Stimulus durch Neubewertungen weitgehend ausgeschöpft, während er in Teilen Asiens vorhanden ist. Gleichzeitig verbessert sich die Gewinndynamik in Asien – gestützt durch Unternehmensreformen, eine sich festigende Binnennachfrage sowie spätere Zyklusschübe durch KI, den Ausbau der elektrischen Infrastruktur und höhere Verteidigungsausgaben. Asien bietet mittlerweile außerdem Dividendenrenditen, deren Attraktivität zunimmt.

Welche Faktoren könnten dazu beitragen, dass sich die Bewertungslücke zwischen US- und asiatischen Aktien künftig schließt?

Crabb: Die Bewertungslücke spiegelt auch Unterschiede in der Marktstruktur wider. Die USA haben von der Wahrnehmung höherer Aktionärsrenditen profitiert, die oft durch eine höhere Verschuldung und eine höhere Eigenkapitalrendite gestützt wurden. Gleichzeitig verbessert sich Asien stetig in Bereichen, die die Bewertungen in der Vergangenheit gedrückt haben; vor allem mit Blick auf Governance-Probleme bei der Unternehmensführung und Praktiken zur Aktionärsrendite. Da hier Fortschritte zu verzeichnen sind und sich die Fundamentaldaten festigen, besteht ein klares Potenzial, dass sich der Bewertungsabschlag im Laufe der Zeit verringert.

Grafik 2: Asien-Pazifik-Aktien weisen im Kurs-Buchwert-Verhältnis einen erheblichen Abschlag gegenüber den USA auf

Welche strukturellen Wachstumstreiber sehen Sie derzeit in der Region – beispielsweise in Ländern wie Indien, Japan und den ASEAN-Staaten?

Crabb: Indien und Südostasien profitieren von günstiger Demografie, steigenden Einkommen und einer raschen Urbanisierung, die einen mehrjährigen Aufschwung beim Binnenkonsum und bei der Nachfrage nach Dienstleistungen bewirken sollten, vor allem in den Bereichen Finanzwesen, Konsumgüter und infrastrukturbezogene Sektoren.

In Japan sorgen Reformen in der Unternehmensführung und an der Börse in Tokio zu effizienterer Kapitalallokation, höheren Rückkäufen/Dividenden – die Ausschüttungsquoten erreichen teils fast 40 Prozent – und eine verbesserte Bilanzstruktur. Das führt zu einer nachhaltigeren Verbesserung der Eigenkapitalrendite (ROE) und unterstützt Wachstumschancen am Aktienmarkt.

In Korea verbessert die „Value-up“-Agenda die Kapitaldisziplin, Transparenz und Ausrichtung auf die Aktionäre durch höhere Ausschüttungen und das Potenzial für eine Neubewertung. Koreanische Exporteure profitieren zudem von globalen Investitionsthemen, in denen sie starke Wettbewerbsvorteile haben, darunter Stromnetzausrüstung, Schiffbau, Kernkraft und Verteidigung.

Welche Rolle spielt die Diversifizierung globaler Lieferketten für die wirtschaftliche Entwicklung in Asien-Pazifik und für Investmentchancen in der Region?

Crabb: Die Diversifizierung globaler Lieferketten ist ein zunehmend wichtiger struktureller Treiber für den asiatisch-pazifischen Raum. Ausländische Direktinvestitionen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung von Lieferketten nehmen zu, insbesondere in den ASEAN-Staaten. Diese Entwicklung stützt das Wachstum und erzeugt Multiplikatoreffekte, da Unternehmen ihre Produktionskapazitäten, Logistiknetzwerke und die dafür erforderliche Infrastruktur ausbauen.

Welche konkreten Chancen ergeben sich für Investoren durch die Diversifizierung der Lieferketten?

Crabb: Dieser Trend spiegelt sowohl geopolitische Überlegungen wider als auch den Fokus der Unternehmen auf Resilienz durch breit aufgestellt Lieferketten. Standortverlagerungen und Reshoring befeuern einen neuen regionalen Investitionszyklus, der sich über die Bereiche Industrieautomation, Halbleiterausrüstung, Transport- und Hafeninfrastruktur sowie Energie- und Strominvestitionen erstreckt. Märkte wie Indonesien, Vietnam, Malaysia und Indien entwickeln sich zu den Hauptnutznießern, was die Binnennachfrage stärkt und die Aktienchancen in den Sektoren Industrie und Technologie-Hardware sowie in infrastrukturbezogenen Bereichen erweitert.

Insgesamt wächst sich die Diversifizierung der Lieferketten zu einem langfristigen Investitionszyklus aus, der die Wachstumsmotoren Asiens erweitert und die Chancen für aktiv ausgewählte Aktien vergrößert.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben zuletzt für erhöhte Unsicherheit an den Märkten gesorgt. Welche Auswirkungen haben solche Ereignisse auf die asiatischen Aktienmärkte – und wie gehen Sie als aktiver Investor damit um?

Crabb: Zu Jahresbeginn war das Interesse der Anleger am asiatisch-pazifischen Raum groß, und die Aktienkurse verzeichneten eine deutliche Neubewertung. Während unsere mittelfristige Anlagehypothese weiterhin Bestand hat, hielten wir die kurzfristige Entwicklung für überzogen und haben daher Gewinne bei ausgewählten Positionen mitgenommen. Gleichzeitig haben wir das Engagement in defensiven Titeln und den Cash-Anteil erhöht. Nach der Eskalation im Nahen Osten Ende Februar und dem daraus resultierenden Rückgang der Bewertungen haben wir die gestiegene Volatilität genutzt, um selektiv Positionen mit hoher Überzeugung aufzustocken.

Wir analysieren weiterhin verschiedene mögliche Entwicklungen. Derzeit sehen wir aber ein günstiges Umfeld, da Anleger in Asien bislang untergewichtet sind, sich die regionalen Fundamentaldaten verbessern und die Nachfrage nach Investments in der Region steigt.

Wie hat sich Robeco derzeit positioniert?

Crabb: Im Robeco Asia-Pacific Equities investieren wir nicht direkt im Nahen Osten, auch wenn einige der Unternehmen dort aktiv sind. Wir halten gezielt Positionen in Verteidigungs-, Energie- und Goldunternehmen, die vom jüngsten Anstieg der Risikoprämien profitiert haben. Wenn die Ölpreise über längere Zeit hoch bleiben, würde das in Teilen Asiens wegen höherer Inflation und Belastungen der Handelsbilanz Probleme verursachen, während Energieexporteure in der Region davon eher profitieren könnten. Insgesamt bieten Phasen erhöhter Volatilität in der Regel attraktive Chancen für eine aktive Aktienauswahl und die Erzielung von zusätzlichem Alpha.

Wo sehen Sie aktuell die interessantesten Chancen innerhalb der Region und welche strukturellen Wachstumstreiber machen Märkte wie Indien und Japan aus Ihrer Sicht besonders attraktiv?

Crabb: In Indien steigt der Konsum dank einer wachsenden Mittelschicht, während der leichtere Zugang zu Krediten und Finanzdienstleistungen sowie eine stabilere Vermögenslage die Bankenlandschaft stärkt. Gleichzeitig durchläuft Indien einen mehrjährigen Investitionszyklus im Infrastrukturbereich, der den groß angelegten Ausbau der Stromübertragung, die Elektrifizierung und die Modernisierung des Stromnetzes umfasst, um die Industrialisierung und die schnell wachsende Nachfrage nach Rechenzentren zu unterstützen. Diese Trends untermauern das langfristige Wachstumspotenzial Indiens.

In Japan bevorzugen wir den Industriesektor, wo wir starke Restrukturierungen, Kapitaleffizienz sowie Vorschub bei Themen wie Verteidigung, Elektrifizierung und Kernkraft sehen. Gleichzeitig setzen wir auf von Inflation begünstigte Sektoren wie Finanzwerte und Immobilien.

Was spricht für die ASEAN-Staaten insgesamt?

Crabb: Die ASEAN-Region bietet starke langfristige Chancen: Banken in Indonesien, auf den Philippinen und in Thailand profitieren noch immer von einer niedrigen Kreditnutzung. Wir setzen auf lokale Unternehmen in Immobilien und Konsum, die vom wachsenden Urbanisierungstrend, Wohnungsbauprogrammen und steigenden Einkommen profitieren. Gleichzeitig wird die Region zu einem wichtigen Zentrum für digitale Infrastruktur, was sich in unseren Investments in Vietnam und Singapur zeigt.

China bleibt ein polarisierendes Thema für viele Investoren – zwischen taktischen Einstiegschancen und strukturellen Unsicherheiten. Wie gehen Sie mit diesem Markt in Ihrem Portfolio um?

Crabb: Trotz anhaltender Schwankungen erzielte der MSCI China 2025 eine starke Entwicklung, weil sich die Anleger von der Ansicht, der Markt sei kaum investierbar, hin zu einer selektiven, wertorientierten Chancenwahrnehmung bewegten. Unterstützt wird diese Entwicklung durch wachstumsfreundliche politische Maßnahmen, weniger Zolldiskussionen, solide Gewinne großer Technologieunternehmen und wachsende KI-Kompetenzen, was einen gezielten Bottom-up-Investitionsansatz sinnvoll macht.

Die folgende Grafik zeigt den Kursverlauf und das Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI China. Statt kurzfristig auf Schlagzeilen zu reagieren, passen wir unsere Positionen aktiv an: Wir erhöhen gezielt unser Engagement, wenn die Bewertungen besonders niedrig sind, und verringern es wieder, wenn die Bewertungen sich zyklischen Höchstständen nähern.

Welche Rolle spielt aktives Management in einer so heterogenen Region wie Asien-Pazifik?

Crabb: Aktives Management ist im asiatisch-pazifischen Raum besonders wichtig. Die Region ist komplex: Sie umfasst Länder mit sehr unterschiedlichen Wachstumsraten und Pro-Kopf-BIPs, entwickelte und aufstrebende Volkswirtschaften, verschiedene Schlüsselbranchen, kulturelle Unterschiede und unterschiedliche Währungen – all das schafft zahlreiche Chancen für überdurchschnittliche Renditen (Alpha). Um diese Chancen gezielt zu nutzen, ist es entscheidend, die Besonderheiten und aktuellen Entwicklungen jedes einzelnen Marktes genau zu verstehen. Einige aktuelle Beispiele dafür sind:

Nach vielen Jahren unterdurchschnittlicher Performance durchlief Japan einen eindrucksvollen Wandel in der Unternehmensführung, der große Chancen mit sich bringt. Dies zeigte sich weniger auf Marktebene als auf Aktienebene, wodurch die aktive Aktienauswahl für die Generierung von Alpha entscheidend wurde.

Ähnliches haben wir kürzlich in Korea beobachtet.

Das Verständnis der wichtigsten Zusammenhänge im Technologiebereich ist ein weiteres Beispiel. Die Einsicht, dass HBM-Speicher – ein besonders leistungsfähiger, direkt auf dem Chip gestapelter Hochgeschwindigkeitsspeicher mit sehr großer Bandbreite – eine zentrale Rolle für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz spielt, hat in letzter Zeit besonders attraktive Möglichkeiten eröffnet, um eine überdurchschnittliche Rendite (Alpha) zu erzielen.

Unser von Überzeugungen und Research getriebener Prozess konzentriert sich auf eine Bottom-up-Aktienauswahl, unterstützt durch Einblicke vor Ort von Teams in Hongkong, Singapur, Shanghai und Mumbai. Dies ermöglicht es uns, sich verbessernde Fundamentaldaten frühzeitig zu erkennen, Value-Fallen zu vermeiden und sehr unterschiedliche Marktzyklen effektiver zu meistern als es passive Ansätze leisten können.

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