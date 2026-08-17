Wenn man sein Portfolio global ausrichten möchte, kommt man an der Region Asien-Pazifik (inklusive Japan ) nicht vorbei. Als Beimischung in einem Depot kann dies attraktiv sein, weil sie langfristig einen anderen Wachstumsmotor als Europa oder die USA darstellt. In vielen Ländern der Region steigen Bevölkerung, Einkommen, Urbanisierung und technologische Dynamik weiter an. Laut IWF dürfte Asien in den kommenden Jahren, die am schnellsten wachsende Weltregion bleiben.

Pro-Argumente

Ein zentrales Argument ist die Diversifikation. Wer nur auf die USA und Europa setzt, hängt stark an wenigen Wirtschaftsräumen, Währungen und Bewertungszyklen. Asien-Pazifik kann dieses Klumpenrisiko reduzieren. Gerade weil die Region wirtschaftlich sehr heterogen ist, verteilt sich das Chancenprofil auf mehrere Märkte wie beispielsweise Indien, Japan, Südkorea oder Australien.

Hinzu kommt, dass Asien längst nicht mehr nur „Emerging Markets“ im klassischen Sinn ist. Die Region ist in vielen globalen Wertschöpfungsketten mittlerweile fest verankert, sowohl als Produktionsstandort als auch als Absatzmarkt. Für deutsche Unternehmen ist sie bereits heute ein bedeutender Handelsraum; 2024 gingen rund 13 Prozent der deutschen Exporte nach Asien-Pazifik, und etwa 22 Prozent der deutschen Importe kamen von dort.

Ausblick

Ein wichtiger Treiber ist das Wachstum des Mittelstands und des Konsums. Wenn Einkommen steigen, wächst die Nachfrage nach Konsumgütern, Dienstleistungen, Wohnen, Mobilität, Gesundheit und digitaler Infrastruktur. Experten erwarten in der Region weiter steigende Haushaltseinkommen und eine anhaltende Urbanisierung, was die langfristige Nachfrage stützen sollte.

Dazu kommt der demografische Rückenwind in vielen Teilen Süd- und Südostasiens. Dort leben junge, wachsende Bevölkerungen, die den Arbeitsmarkt, den Binnenkonsum und die Unternehmensgewinne stützen können. In einigen Ländern wird bis 2030 ein sehr deutlicher Bevölkerungszuwachs er-wartet, während Japan zwar altert, dafür aber eigene Chancen etwa im Bereich Gesundheitswesen, Automatisierung und altersgerechtes Wohnen bietet.

Die Rolle von Japan in der Region

Japan ist innerhalb der Region besonders interessant, weil es ein reifer, großer und kapitalmarktorientierter Markt ist. Während viele Anleger bei Asien zuerst an China oder Indien denken, rückt Japan durch Reformen, Verbesserungen in der Unternehmensführung, Aktienrückkäufe und einen stärkeren Fokus auf Aktionärsrenditen in den Vordergrund.

Außerdem können japanische Aktien für internationale Anleger durch Bewertungen, Marktbreite und die Einbindung in globale Industrieketten attraktiv sein. Japan ist eine Top-Ergänzung zu den wachstumsstarken Emerging Markets der Region. Japan bietet mehr Stabilität, größere Börsenqualität und Zugang zu Weltmarktführern in verschiedenen Bereichen. Genau diese Mischung macht einen Asien-Pazifik-Baustein im Depot so interessant. Es gibt aber auch Kontra-Argumente.

Worauf man achten sollte

Die Kehrseite ist, dass Asien-Pazifik kein homogener Markt ist. China, Japan, Indien oder Australien unterscheiden sich stark bei Wachstum, Regulierung, Währungen und Risikoprofil. Dazu kommen geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und unterschiedliche Konjunkturzyklen, weshalb ein breit gestreuter Ansatz meist sinnvoller ist als ein reiner Länder- oder Themen-Fonds.

Unterm Strich ist die Region attraktiv, weil sie Wachstum, Demografie, Konsum, Industrie und geopolitische Relevanz verbindet. Wer sein Depot robuster und globaler aufstellen möchte, findet in Asien-Pazifik inklusive Japan einen Baustein mit langfristigem Potenzial. Einer der Aktienfonds, der seit vielen Jahren überaus erfolgreich in diese Region investiert, heißt AGIF Allianz Oriental Income (ISIN: LU0348784397).

Das Fondskonzept

Der Allianz Oriental Income gehört zu jenen Fonds, die ihre Stärke nicht aus kurzfristigen Marktmeinungen, sondern aus Disziplin, Erfahrung und konsequentem Stockpicking beziehen. Das Konzept dahinter: Im Fokus stehen hochwertige Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (inklusive Japan), deren Börsenbewertung das Potenzial nach Ansicht des Fondsmanagements noch nicht vollständig widerspiegelt.

Dabei verfolgt der Fonds einen flexiblen All-Cap-Ansatz und ist nicht an enge Stil- oder Größenvorgaben gebunden. Je nach Marktumfeld kann das Portfolio stärker in Mid- und Small-Caps investieren, wenn dort die besseren Chancen gesehen werden, oder auch Large-Caps beimischen, wenn sie aus Sicht des Managements attraktiver erscheinen. Der Fonds ist damit kein statisches Asienprodukt, sondern ein aktiv gesteuertes Portfolio mit einem langfristigen Horizont und einem klaren Fokus auf Substanz.

Die Verantwortlichen

Der Allianz Oriental Income wird von Stuart Winchester geführt, einem der erfahrensten Asien-Manager bei Allianz Global Investors. Winchester verantwortet den Fonds seit mehr als 30 Jahren und investiert seit über 40 Jahren in Asien. Diese außergewöhnliche personelle Kontinuität ist ein zentraler Teil der langen Geschichte des Fonds (Auflage 30. September 2008), denn sie steht für tiefes Regionenverständnis und ein klares Gespür für unternehmerische Qualität.

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Unterstützt wird er von Ian Lee, dem stellvertretenden Fondsmanager, der bereits seit über 20 Jahren an seiner Seite arbeitet. Ergänzt wird das Duo durch ein erfahrenes Team von Portfoliomanagern und Research-Analysten im asiatisch-pazifischen Raum. Hinzu kommt das hauseigene Grassroots Research, also eine Form von investigativer Marktforschung, die den Blick auf Unternehmen, Branchen und Markttrends zusätzlich schärfen soll. Die Berichte, die dadurch generiert werden, gehen weit über normale Finanzberichte hinaus. Die Manager stehen in aller Regel in direktem Dialog mit dem Management der Beteiligungsunternehmen.

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Die Philosophie

Die Philosophie des Fonds lässt sich wie folgt zusammenfassen: Qualität zu vernünftigen Preisen, mit langem Anlagehorizont und ohne Orientierung an einem Index (Benchmark: MSCI AC Asia Pacific TR). Das Management glaubt an die strukturelle Stärke Asiens, an die Innovationskraft der Region und an die Möglichkeit, über viele Jahre hinweg durch gezieltes Stockpicking Mehrwert zu schaffen.

Der Fonds will genau dort investiert sein, wo Veränderungen zu echtem Wertschöpfungspotenzial erkennbar sind: von exportgetriebenen Modellen hin zu stärkerer Binnennachfrage, von reiner Fertigung hin zu technologischem Fortschritt, von traditionellen Geschäftsstrukturen hin zu besserer Corporate Governance.

Besonders wichtig ist dem Management die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle. Unternehmen sollen nicht nur kurzfristig von einem Trend profitieren, sondern über den Konjunkturzyklus hinweg Bestand haben und idealerweise auch für Kunden, Gesellschaft und Aktionäre einen Mehrwert schaffen. Diese langfristige Perspektive gehört zum Kern des Ansatzes.

Der Anlageprozess

Der Kern des Auswahlprozesses ist eine fundamentale Analyse einzelner Unternehmen. Gesucht werden Geschäftsmodelle mit Qualität, Marktführerschaft, solider Bilanz, belastbarer Ertragskraft und einem Management, das seine Erfolgsbilanz bereits unter Beweis gestellt hat. Wichtig ist dabei nicht nur, was ein Unternehmen heute darstellt, sondern auch, wie nachhaltig sein Geschäftsmodell in einem wechselhaften Marktumfeld funktionieren kann.

Der Fokus liegt im Rahmen der Unternehmensanalyse auf einer Kombination aus Wachstum, Qualität und Bewertung. Das heißt: Ein Titel muss nicht nur strukturell attraktiv sein, sondern auch preislich attraktiv sein. Genau dieser Punkt ist wichtig, denn der Fonds will nicht einfach nur die besten Unternehmen besitzen, sondern jene, deren Börsenkurs das Potenzial noch nicht vollständig widerspiegelt.

Hinzu kommt, dass der Fonds aktiv in Marktbereichen investiert, die häufig weniger stark analysiert werden. Vor allem im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen sieht das Management regelmäßig Chancen, weil dort Ineffizienzen größer sind und aussichtsreiche Investmentideen häufiger übersehen werden. Der Fonds hält in der Regel 55 bis 75 Unternehmen und gewichtet sie nach Überzeugung und Aufwärtspotenzial, was die Aktivität der Manager unterstreicht.

Warum kleinere und mittelgroße Unternehmen?

Der Fonds arbeitet mit einem All-Cap-Ansatz ohne harte Größenbeschränkung. In der Praxis bedeutet das: Das Portfolio kann Large-Caps enthalten, aber der Schwerpunkt liegt häufig auf Mid- und Small-Caps. Die Innovationsdichte in Asien ist außergewöhnlich hoch und ein großer Teil davon entfällt auf kleinere Unternehmen. In Verbindung mit dem starken Wachstumspotenzial der Region und der zunehmenden technologischen Transformation ergibt sich daraus ein attraktives Feld für aktives Stock Picking. Der Fonds nutzt diese Struktur gezielt aus, statt sich auf die bekannten Großkonzerne zu be-schränken.

Gleichzeitig agieren die Fondsmanager flexibel. In den vergangenen Jahren wurde das Portfolio immer mal wieder stärker in Richtung Large-Caps verschoben, etwa durch höhere Japan- und China-Exposures, als sich dort verbesserte Rahmenbedingungen und attraktivere Bewertungen ergaben. Der Fonds hat zwar eine klare Anlagestrategie, sie wird aber nicht stur umgesetzt.

Risiko und Charakter

Der Allianz Oriental Income ist ausdrücklich kein defensiver Mischfonds oder ähnliches, sondern ein aktiver Aktienfonds mit deutlichen Schwankungen. Die Konzentration auf Asien-Pazifik und kleinere Unternehmen kann zu erhöhter Volatilität führen, ebenso Währungsbewegungen und temporäre Marktverwerfungen. Wer in den Fonds investiert, kauft daher nicht nur Wachstum, sondern auch die Bereitschaft, kurzfristige Rückschläge auszuhalten.

Doch genau darin liegt aber auch die Stärke des Ansatzes. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, in jedem Quartal möglichst nah an einem Index zu laufen und dessen Wertentwicklung abzubilden. Ziel ist es vielmehr, über viele Jahre hinweg von den genannten Chancen und dem Potenzial der Region zu profitieren. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, akribischem Stockpicking und hoher Flexibilität macht ihn zu einem Asienfonds mit klarer Handschrift.

Wenngleich es eher selten vorkommt, wollen wir es nicht unerwähnt lassen: Trotz des Fokus auf Aktien gab es auch Phasen, in denen Anleihen und Cash eine größere Rolle spielten, so beispielsweise in den Jahren 1998, 2000, 2002 sowie 2009, in denen sich die Anleihenquote temporär im mittleren zweistelligen Prozentbereich bewegte. Die Manager dürfen maximal 50 Prozent des Portfolios in Cash beziehungsweise Anleihen allokieren.