Der Allianz Oriental Income im Porträt
Wenn man sein Portfolio global ausrichten möchte, kommt man an der Region Asien-Pazifik (inklusive Japan) nicht vorbei. Als Beimischung in einem Depot kann dies attraktiv sein, weil sie langfristig einen anderen Wachstumsmotor als Europa oder die USA darstellt. In vielen Ländern der Region steigen Bevölkerung, Einkommen, Urbanisierung und technologische Dynamik weiter an. Laut IWF dürfte Asien in den kommenden Jahren, die am schnellsten wachsende Weltregion bleiben.