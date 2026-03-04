Der eskalierte Konflikt im Nahen Osten setzt die asiatischen Aktienmärkte massiv unter Druck. Südkoreas Kospi bricht um bis zu zwölf Prozent ein. Auch Japans Börse fällt.

Die asiatischen Aktienmärkte verzeichnen am Mittwoch massive Verluste. Fünf Tage nach Ausbruch des Iran-Kriegs greift die Nervosität unter Investoren weiter um sich.

Den stärksten Einbruch erleidet Südkorea: Der Leitindex Kospi schließt mehr als zwölf Prozent im Minus und verzeichnet damit den größten Tagesverlust in der Geschichte des Index. Die Börse in Seoul verhing vorübergehend einen Handelsstopp, um eine weitere Panikwelle zu verhindern. Besonders hart trifft es die Chipriesen Samsung Electronics und SK Hynix, die beide rund zehn Prozent verloren. Auch der Technologieindex Kosdaq brach um bis zu 14 Prozent ein.

In Japan verliert der Nikkei 225 rund 3,6 Prozent. Hongkongs Hang Seng und die übrigen Märkte in der Region folgen dem Abwärtstrend mit Verlusten zwischen einem und drei Prozent. Trotz des heutigen Kurseinbruchs liegt der Kospi seit Jahresbeginn noch immer rund 20 Prozent im Plus.

Straße von Hormuz als Nadelöhr

Hintergrund ist die wachsende Sorge vor einem anhaltenden Energiepreisschock. Südkorea und Japan sind in hohem Maß auf Ölimporte aus dem Nahen Osten angewiesen, die größtenteils durch die Straße von Hormuz transportiert werden. Seit Beginn des Konflikts ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Der Ölpreis der Sorte Brent steigt weiter und notiert bei rund 84 US-Dollar je Barrel – ein Plus von rund 15 Prozent seit Ausbruch des Krieges.

Zusätzlich schwindet die anfängliche Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende. Investoren ziehen sich aus den zuvor stark gestiegenen Märkten zurück und lösen Gewinne auf. Ausländische Anleger verkaufen allein in dieser Woche südkoreanische Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump versichert, die US-Marine werde Schiffe in der Region bei Bedarf schützen. Experten bezweifeln jedoch, ob diese Aussagen ausreichen, um das Vertrauen der Märkte kurzfristig wiederherzustellen.