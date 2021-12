Asiens Börsen ticken anders: Vermögensverwalter Ekkehard Wiek über Finanzmärkte in Singapur & Co.

Auch die weiteren Chancen sind geradezu phantastisch. Denn wo Dynamik ist, entstehen auch Chancen auf gute Anlageergebnisse – zumindest für diejenigen, die mit großen Schwankungen umgehen können. So fällt eines besonders auf: An Asiens Börsen geht es eigentlich so gut wie nie seitwärts, sondern immer aufwärts oder abwärts. Das liegt in der Natur der Asiaten im Allgemeinen und der Chinesen im Besonderen, deren ethnischer Einfluss heute in vielen Ländern Asiens und an deren Börsen zu sehen ist.Auch wenn Verallgemeinerungen der Vielfalt eines so großen Kontinents nicht gerecht werden, so gilt doch: Im Vergleich zu Europäern sind Asiens Anleger deutlich optimistischer, risikofreudiger und auf kurzfristige, hohe Gewinne aus. Ihre Zügellosigkeit und Spekulationsfreude treiben sie allerdings auch in tiefe Verluste, wenn sie falsch liegen. Während deutsche Anleger ein Elefantengedächtnis vor allem für schlechte Erfahrungen haben, sind Asiaten in der Regel um vieles leidensfähiger und stecken Rückschläge rascher weg. Im Lichte des Behavioral Investing besehen, verlaufen die Kursentwicklungen an den Börsen damit kalkulierbarer.