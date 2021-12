Ekkehard J. Wiek 27.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Asiens Werthaltigkeitsaktien Schnäppchenpreise mit Netz und doppeltem Boden

2013 war kein gutes Jahr für Anleger in Asien. Während Börsianer in Europa und Amerika hohe Aktiengewinne feierten, schlossen die meisten Börsen in Fernost mit negativen Vorzeichen. Doch die Trendwende könnte bald anstehen. Asiens Aktien sind derzeit fast so billig wie nach einem Börsencrash. Schnäppchenjäger sollten sich in Stellung bringen.