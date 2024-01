Asmussen bleibt beim GDV – das denkt die Branche

So offensiv äußert man sich wahrscheinlich nur, wenn man sich seiner Sache sicher ist: Die Rede ist von Jörg Asmussen und seinen Aussagen zu einer Weiterbeschäftigung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) als Hauptgeschäftsführer. Er wolle über das Ende seines Vertrags am 31. März 2025 hinaus für den Verband weiterarbeiten. Die Modernisierung des GDV sei noch nicht abgeschlossen, es gebe viel zu tun. Es war Asmussens Antwort auf eine Journalistenfrage bei der Jahresmedienkonferenz des GDV vergangene Woche.

Vertragsverlängerung nur noch Formsache

Da half auch der formale Hinweis von GDV-Präsident Norbert Rollinger nicht mehr, sich zu Personalien bis zur nächsten Präsidiumssitzung am 1. Februar nicht äußern zu wollen. Dass die Entscheidung über die Zukunft des 57-jährigen Strippenziehers Asmussen an diesem Donnerstag auf der Agenda steht, war schon vorher bekannt, dass die Entscheidung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit nur noch Formsache ist, nicht. Dass eine Vertragsverlängerung tatsächlich auf der Tagesordnung steht, bestätigte Rollinger gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Der GDV-Präsident, der auch Chef der Wiesbadener R+V-Versicherung ist, sagte: „Es gibt keinerlei Zweifel daran, dass Herr Asmussen und ich sehr gut zusammenarbeiten.“

Große Versicherer schätzen Asmussen, kleinere eher nicht

Damit reagierte Rollinger auch auf Branchengerüchte, nach denen das Verhältnis zwischen den beiden Top-Managern angespannt sein soll. Asmussen selbst hatte Spekulationen über einen Abgang laut des SZ-Berichts befeuert. Er habe im kleinen Kreis Zweifel an dem Job angemeldet, wie Versicherungsmanager glaubwürdig berichtet hätten. Er habe keine Lust mehr und werde nicht länger bleiben, wird er zitiert. Das Verhältnis zu Rollinger sei schwierig, zudem gebe es wachsende Spannungen zwischen großen und kleinen Versicherern im Verband. Während die Chefs von Allianz, Munich Re und Generali Asmussen laut SZ mögen, fremdelten andere Versicherungsmanager mit ihm.

Das jedoch scheint Schnee von gestern zu sein. „Wenn mir das Präsidium einen Anschlussvertrag anbietet, werde ich ihn mit Freude annehmen“, sagte Asmussen der SZ. Bei der Modernisierung des Verbandes sei man erst auf halber Strecke. Diese Sicht bestätigte laut des Beitrags auch Rollinger.

Personal- und Kulturwandel im Verband durchgesetzt

Diskutiert wird über Asmussen und seine Rolle bereits mit seinem Jobantritt im Jahr 2020. Seitdem hat er den Verband fraglos gehörig durcheinandergewirbelt. Der ehemalige Staatssekretär im Bundesfinanz- wie Arbeitsministerium hat die erste Etage des Verbandes fast vollständig ausgetauscht und sich eine neue Mannschaft geholt, darunter auch branchenfremde Funktionäre. Insgesamt beschäftigt der GDV rund 200 Mitarbeiter.

Neuer Geschäftsführer soll von der Allianz kommen

Als auf seine Veranlassung hin der Vertrag mit dem Geschäftsführer und Lebensversicherungsexperten Peter Schwark 2023 nicht verlängert wurde, gab es großen Unmut. Der medienaffine Asmussen tritt seitdem noch mehr in der Öffentlichkeit auf, was offenbar nicht jedem GDV-Mitglied schmeckt. Laut SZ habe ein Versicherer den Finanzexperten als „Universalgenie Asmussen“ verspottet. Nun soll der erst 31-jährige Moritz Schumann, bisher Versicherungsmathematiker bei der Allianz, neuer Geschäftsführer werden. Er soll im politischen Berlin die Nachfolge Schwarks als Branchenexperte für die private Altersvorsorge antreten. Auch darüber will das GDV-Präsidium am Donnerstag beraten, so die SZ.

Social-Media-Aktivitäten geben Anlass zur Kritik

Asmussen hat all die Diskussionen über seine Person bisher schadlos überstanden. So auch einen missglückten Tweet auf der Nachrichtenplattform „X“ (früher Twitter) im Februar 2022 aus Anlass des Kriegsbeginns in der Ukraine. Statt diesen zu verurteilen, ging er in einem Statement allein auf die vermeintlich geringen direkten wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges auf deutsche Versicherer ein, die kaum in der Ukraine und in Russland engagiert seien. Der GDV verbreitete diese Aussagen als Stellungnahme von Asmussen. Nach Reaktionen wie „Beschämend unempathischer Tweet“ entschuldigte sich Asmussen öffentlich.

An seiner Attitüde, bei Social Media so ziemlich jedes für den Verband relevante Thema zu kommentieren, hat sich nichts geändert. Asmussen kommt bei „X“ auf mittlerweile über 4.700 Posts. Gerne teilt er dabei auch Inhalte von Finanzminister Christian Lindner. Zugleich präsentiert sich der GDV-Hauptgeschäftsführer als „Wahlberliner, Radfahrer, Europäer oder Urban Gardener“, was wohl so viel wie Hobbygärtner in der Großstadt bedeuten soll. Schon in seiner politischen Karriere galt der „Star-Ökonom“ vielen als zu selbstbewusst.

Verband modernisiert und Zukunftsthemen platziert

Auf der Habenseite stehen Erfolge, die Asmussen für sich verbuchen kann: Der einstige Ministerialbeamte, der unter SPD- wie CDU-Chefs Karriere machte, als Merkels Krisenmanager in der Bankenkrise 2008 galt und später Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank war, ist im Politikbetrieb bestens vernetzt. Er hat dem Verband einen moderneren Anstrich verpasst, Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema auserkoren und die Interessenpolitik der Lobbymacht GDV statt in Hinterzimmern stärker im öffentlichen Raum platziert.

Auch wenn das öffentliche Ansehen der Branche weiterhin schlecht ist und die Versicherer laut SZ-Bericht mit den Berliner Parteien bei Themen wie Riester-Rente oder Provisionszahlungen in der Lebensversicherung im Dauerstreit liegen, scheint Asmussens Standing außerhalb der Mitgliedsunternehmen durchaus positiv zu sein. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von DAS INVESTMENT.

Andere Verbände loben Asmussen

So sagt Michael Niebler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland, dass man mit dem Schwesterverband GDV eng und vertrauensvoll zusammenarbeite. „Dies gilt insbesondere für die beiden Hauptgeschäftsführer, Jörg Asmussen und mich, wir tauschen uns jede Woche mehrfach aus.“ Der GDV habe insbesondere das Zukunftsthema Nachhaltigkeit in seiner Breite medial sehr gut besetzt. Niebler: „Ich bin nahezu jede Woche in Berlin und stelle dabei fest: Der GDV ist bestens politisch vernetzt und hat einen engen Draht zu allen Bundestagsfraktionen der politischen Mitte.“

Kleine Versicherungsvereine fühlen sich gut vertreten

Auch aus Sicht des Verbands der Versicherungsvereine hat sich der GDV gut entwickelt, wie es das geschäftsführende Vorstandsmitglied, Monika Köstlin, ausdrückt. „Die verstärkte mediale Präsenz des GDV ist heute sicherlich notwendig für eine moderne Interessenvertretung in Berlin und Brüssel.“ Sehr wichtig für die vornehmlich kleineren Unternehmen, die der Verband vertritt, sei, dass ihre Interessen sich regelmäßig in der Lobbyarbeit des GDV wiederfänden. Als Beispiel nennt sie Proportionalitätsaspekte im Solvency II-Review. Und: „Regelmäßig besuche ich mit Herrn Asmussen Versicherungsunternehmen aus unserem Mitgliederkreis vor Ort, der dabei stattfindende Austausch ist immer sehr wertvoll für alle Beteiligten“, so Köstlin.

BDVM hat mit den Versicherern mehr Probleme als mit dem GDV

Ein positives Echo kommt auch von Bernhard Gause, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler – und das, obwohl er selbst nach langjähriger Tätigkeit vom Personalumbau beim GDV betroffen war. Dazu wolle er sich nicht äußern, sagt aber: „Im Übrigen finde ich die Entwicklung des GDV seit 2020 gut, guter medialer Außenauftritt, gute Formate – auch die Aktivitäten des Präsidenten (zum Beispiel auf Social Media) tragen sehr dazu bei.“ Es gebe eine gute Zusammenarbeit beziehungsweise Kooperation. Für das schlechte Branchenimage sieht Gause nicht den GDV in erster Linie verantwortlich: „Die Menschen im Land kennen weniger den Verband, da geht es um die Unternehmen der Branche, ihre Produkte und das Regulierungsverhalten.“

Was die Vereinbarung von Regeln zur digitalen Kommunikation zwischen Versicherern und Maklern angeht, wünscht sich der Vermittlervertreter Gause dennoch mehr Einsatz vom GDV. Im Übrigen habe man Probleme mit dem Markt im Bereich Gewerbe und Industrie, auf die der Gesamtverband aber nur bedingt Einfluss habe. Dabei geht es laut Gause um Preiserhöhungen bei gleichzeitigem Rückfahren von Kapazitäten in schwierigen Branchen, die unzureichende Kommunikation der Versicherer vor Kündigungen und zu wenige Ansprechpartner bei den Versicherern, auch im Schadenfall.

BVK bemängelt Einsatz für Vermittlerthemen

Am kritischsten fällt die Beurteilung des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute aus. So sagt Präsident Michael H. Heinz: „Wir arbeiten auf Arbeitsebene sehr gut und konstruktiv mit dem GDV zusammen, unter anderem im Gemeinschaftsausschuss und in diversen Arbeitsgruppen. Trotz vieler Schnittmengen verfolgen beide Verbände jedoch nicht immer gleichgerichtete Interessen. Wir vermissen von der Verbandsspitze zudem klarere Aussagen zu Vermittlerthemen.“ Man habe bereits in der Vergangenheit bei einigen Themen auf mehr Rückendeckung bei den Vermittlerinteressen gehofft, zum Beispiel beim Thema Vertrieb ohne Beratung und bei den Provisionsdebatten oder der privaten Altersvorsorge.

Unterschiedliche Wahrnehmung der GDV-Rolle

Dass das Interesse an den Anliegen der Vermittler ausbaufähig ist, zeigte auch eine Anfrage an den GDV nach Ausstrahlung einer RTL-Sendung mit fragwürdigen Verbraucher-Empfehlungen in Sachen Versicherungen Ende vergangenen Jahres. Damals empörten sich viele Vermittler und forderten ein Eingreifen des GDV. Doch dieser schwieg, selbst der medial omnipräsente Hauptgeschäftsführer Asmussen.

Ein Sprecher schrieb stattdessen auf Anfrage an DAS INVESTMENT: „Der GDV ist die Dachorganisation der Versicherer in Deutschland. Gegenüber Parlament, Regierung und Öffentlichkeit vertritt er die Interessen der Branche. Darüber hinaus erbringt er Dienstleistungen für seine Mitglieder. Die Interessen der Vermittler vertreten die Vermittlerverbände.“ Doch in der Assekuranz herrscht weithin ein Verständnis vor, dass der Verband eine Gesamtverantwortung für die Branche hat. Hier dürfte ein Thema der Verbandsarbeit in den kommenden Jahren liegen, sollte Asmussen diesen Donnerstag einen neuen Vertrag bekommen.

Der Verband öffentlicher Versicherer und der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft wollten sich auf Nachfrage von DAS INVESTMENT zur Personalie Asmussen und ihrer Sicht auf den GDV nicht äußern.