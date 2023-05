Gründer zieht sich etwas zurück Ex-DWS-Chef Asoka Wöhrmann übernimmt das Ruder bei Patrizia

Asoka Wöhrmann, zuvor Geschäftsführer (CEO) der DWS Group, wird neuer Chef von Patrizia. Der 57-Jährige ist mit sofortiger Wirkung vom Verwaltungsrat zum designierten CEO ernannt worden und wird nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO. Bisher waren Patrizia-Gründer Wolfgang Egger und Thomas Wels Co-CEOs. Egger bleibt Mehrheitsgesellschafter und will eng mit dem neuen Führungsteam zusammenarbeiten. Wels bleibt als Senior Advisor im Unternehmen und konzentriert sich auf die Region Asien-Pazifik und Japan. Zudem wird Slava Shafirzum ab 1. Juni das operative Geschäft bei Patrizia leiten (COO). Er kommt von Corsair Capital.

„Asoka Wöhrmann verstärkt Patrizia mit seiner umfassenden internationalen Führungserfahrung, fundierten Kenntnissen der Finanzmärkte und der globalen Vermögensverwaltung sowie einem breiten internationalen Kundennetzwerk. Er teilt unsere unternehmerische Haltung, unsere langfristige Vision und unsere Werte und verkörpert die Prinzipien von Inklusivität, Offenheit und Zusammenarbeit“, sagt Wolfgang Egger, Gründer und CEO von Patrizia.

Er ergänzt: „Außerdem freue ich mich, Slava Shafir als COO willkommen zu heißen. Seine eindrucksvolle Erfolgsbilanz und seine ausgezeichnete Branchenexpertise machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung unseres Teams. Beide Führungspersönlichkeiten ergänzen unser bestehendes Führungsteam hervorragend, um unsere nächste Wachstumsphase als globaler Investmentanbieter von Real Assets erfolgreich zu gestalten. Dies wird es mir ermöglichen, mich in Zukunft auch in meiner Rolle als Mitglied des Verwaltungsrats auf unsere strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren.“

„Mit der Umwandlung zu einer SE im vergangenen Jahr hat Patrizia ihre Führungsstruktur neu aufgestellt und gestärkt. Das Unternehmen hat mit seiner neuen mittelfristigen Strategie die Basis dafür geschaffen, das nächste Kapitel seiner globalen Wachstumsambition zu gestalten“, so Uwe Reuter, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

„Thomas Wels hat unsere mittelfristige Strategie maßgeblich gestaltet, unser Geschäft weiter international ausgebaut, mit Fokus auf Investmentperformance, skalierbarem Wachstum und einer beschleunigten Expansion in Asien-Pazifik“, ergänzt Wolfgang Egger. „Im Namen des gesamten Executive Committee bedanke ich mich herzlich bei Thomas Wels für seinen wertvollen Beitrag, seinen strategischen Rat und seinen großen Einsatz für Patrizia in den vergangenen drei Jahren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er uns in einer beratenden Funktion mit seinem großen internationalen Erfahrungsschatz und seinem breiten Netzwerk weiter unterstützt.“