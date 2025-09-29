In unterbewertete japanische Nebenwerte mit hohem Cash-Polster investieren – das will der Aspoma Japan Opportunities Fonds bieten. Wir stellen ihn im Detail vor.

Der japanische Aktienmarkt zeigt sich aktuell in guter Verfassung. Insbesondere bei Small und Mid Caps bieten sich viele interessante Möglichkeiten. Gerade erfahrene, gut vernetzte, aktive Manager kommen hier auf Ihre Kosten. Einer auf den diese Attribute zu treffen ist Aspoma Asset Management mit Sitz im österreichischen Linz. Deren Japan Opportunities Fonds wollen wir Ihnen heute näher vorstellen.

Japanische Aktien niedrig bewertet

Viele der Titel im Fonds verfügen über ein hohes Nettofinanzvermögen, welches teils höher als der Börsenwert des Unternehmens ist. Gleichzeitig gibt es Katalysatoren für eine zukünftige Aufwertung: Steigende Kapitaleffizienz und Ausschüttungen sowie Neubewertungen des Finanzvermögens ermöglichen hohe Wertsteigerungen. Aufgrund der niedrigen Bewertung und der hohen Cash-Reserven ist der reale Gegenwert bereits jetzt vorhanden und muss nicht erst in Zukunft erwirtschaftet werden.

Da das Thema Zölle und deren Auswirkungen durch den kürzlich ausgehandelten Deal mit den USA weitgehend eingepreist ist, gibt es nun in vielen Bereichen Aufholpotenzial. Insbesondere binnenwirtschaftlich sieht es im Land der aufgehenden Sonne gut aus: Positive Impulse kommen derzeit vom japanischen Arbeitsmarkt. Die Löhne steigen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr, was sich direkt auf den Konsum auswirkt. Die Inflation liegt zwar noch über dem Ziel der Notenbank, die Tendenz ist aber sinkend, sodass die Notenbank vorsichtig agieren kann. Einen Unsicherheitsfaktor stellt aktuell die innenpolitische Lage dar.

Der Premierminister Fumio Kishida ist künftig auf die Zustimmung der Opposition angewiesen, was gewisse Gesetzesinitiativen verlangsamen könnte. Generell ist das Umfeld aber speziell für binnenmarktorientierte Sektoren und Unternehmen ausgezeichnet. Dies wird durch die anhaltenden Corporate-Governance-Reformen und den zunehmenden Druck der Tokyo Stock Exchange auf die Unternehmen zur Verbesserung der Kapitaleffizienz unterstützt.

Da kleinere Titel eher weniger im Fokus der internationalen Analysten stehen, ist das Segment der japanischen Small und Mid Caps ein Eldorado für erfahrene aktive Manager wie die Aspoma Asset Management.

Das Fondsmanagement

Der verantwortliche Fondsmanager Harald Staudinger hat zusammen mit seinen Partnern 2010 Aspoma Asset Management gegründet. Er verwaltet den Fonds gemeinsam mit seinem Gründungspartner und Leiter des Research Teams Clemens Kustner und dem Leiter des Investment Research in Japan Koya Tabata. Alle Beteiligten arbeiten bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich zusammen. Aspoma ist insgesamt auf den asiatischen Aktienmarkt, insbesondere auf Japan und China fokussiert und sieht sich als Nischenspezialist für diese Märkte.

Ergänzende Information

Die Strategie wurde bereits 2012 als Fonds aufgelegt und wurde zum Jahresanfang 2019 nach dem Ausstieg des größten Investors neu ausgerichtet und verfolgt seither eine Deep Value Strategie.

In welche Unternehmen wird investiert?

Der Fonds fokussiert sich auf Firmen mit einem widerstandsfähigen operativen Geschäft, hohen Kapitalrenditen und einem besonders hohen Anteil an Nettofinanzvermögen, das oft bereits über 60 Prozent des aktuellen Börsenwerts ausmacht. Es werden bewusst Unternehmen ausgewählt, die unterbewertet sind und klare Katalysatoren für eine zukünftige Neubewertung besitzen, um so vom Potenzial zur Kurssteigerung zu profitieren. Der Managementansatz verzichtet auf eine Benchmark-Bindung und hält eine Kasseposition von meist 2 bis 3 Prozent zur Liquiditätssicherung. Derivate werden nur gezielt eingesetzt, um die Kasseposition auszugleichen.

Besonderheiten der Strategie

Die Strategie bietet eine hohe Sicherheit: Bei über 60 Prozent der Portfoliounternehmen ist der Börsenwert bereits durch vorhandene liquide Mittel und Finanzvermögen abgesichert, teilweise sogar vollständig. Das operative Geschäft gilt bei niedrigen Kursen als „Zugabe“. Dieses Vorgehen reduziert das Risiko deutlich, da potenzielle Verluste auf klar bewertbare Werte gestützt werden. Die Ertragsquellen liegen sowohl in laufenden Unternehmensgewinnen als auch in plötzlichen Kurssteigerungen durch angestoßene Bewertungsprozesse, die von den Marktteilnehmern erkannt werden.

Attraktives Risiko-Rendite-Profil, attraktive Diversifikationsmöglichkeit

Durch diese „Deep Value“-Strategie ergibt sich ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil. Die Korrelationen und Betas zum Topix und insbesondere zu globalen oder europäischen Aktienkategorien liegen deutlich unter eins, was darauf hindeutet, dass der Fonds als Zusatz im Portfolio für spürbare Diversifikation sorgen kann. Die Titelauswahl basiert auf einem bewährten Bottom-up-Ansatz und einem langjährig erprobten Bewertungsmodell.

Marktkompetenz und regelmäßige Reisen nach Japan sind integraler Bestandteil der Analyse des Managements. Investierte Unternehmen machen zwischen 1 und 5 Prozent des Portfolios aus, die Investments werden schrittweise aufgebaut, können aber auch direkt in Wunschgröße gewichtet werden. Neue und oder bessere Opportunitäten führen zum Verkauf einer bestehenden Position, wobei die durchschnittliche Haltedauer etwa drei Jahre beträgt. Neben unternehmensspezifischen Ereignissen wie Aktienrückkäufen oder Übernahmen stützen auch wirtschaftliche Trends die Wertsteigerung.

Trends und Entwicklungen für die kommenden Jahre

Japan bleibt laut dem Fondsmanagement ein stabiler Kernmarkt mit verlässlichen Rahmenbedingungen in Asien. Gesellschaft und Politik stehen hinter Reformen und Innovation, die laufende Anpassung sorgt für anhaltende Wettbewerbsfähigkeit. Reformdruck, Effizienzsteigerung und die Orientierung am Aktionär machen den japanischen Markt zukunftsfähig. Die Manager halten an ihrer Einschätzung fest, dass diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortbestehen wird.

Das Management rät, Japan als Ergänzung für ein europäisch oder US-fokussiertes Portfolio zu berücksichtigen. Japan bietet Stabilitätsvorteile in unsicheren Zeiten und ist gleichermaßen gut mit wichtigen Weltwirtschaftsräumen wie den USA und China vernetzt. Aspoma empfiehlt, Chancen in Japan nicht zu übersehen und den Markt als wichtigen Bestandteil einer Asien-Strategie ins Auge zu fassen.