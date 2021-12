Redaktion 02.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Asscompact-Studie Diese Maklerpools sind am erfolgreichsten

Das Branchenblatt Asscompact hat in einer aktuellen Umfrage ermittelt, welche Maklerpools die größten Geschäftsanteile haben. Ganz vorn liegt Fonds Finanz. Der Pool kann Makler besonders in den Bereichen Vorsorge/Leben und Kranken überzeugen. Vema belegt den ersten Platz in der Komposit-Sparte und BCA/BfV belegt Rang 1 bei den Finanzanlagen. Ein Überblick, wie die großen Maklerpools abschneiden.