Asscompact-Studie Hier schlummert noch Potenzial am BU-Markt

Eine aktuelle Studie des Fachmagazins Asscompact zeichnet ein insgesamt erfreuliches Bild für Vermittler von BU-Versicherungen: Vier von zehn unabhängigen Vermittlern berichteten in einer im März durchgeführten Online-Umfrage von höheren Courtage-Einnahmen im letzten Jahr. Bei etwa ebenso vielen Befragten lagen die Einnahmen auf dem Vorjahresniveau.Fast ein Drittel der Courtage-Einnahmen (29 Prozent) von Maklerunternehmen stammten 2015 aus dem Geschäft der privaten Vorsorge. Die befragten Vermittler sehen für die kommenden Jahre vor allem im Bereich der selbstständigen BU und der Pflegerentenversicherung nach Art von Lebensversicherungen wachsendes Potenzial.Etwa die Hälfte der Befragten sah in den BU-Alternativen Dread-Disease-Versicherung , Erwerbsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung einen wachsenden Umsatztrend, ein Drittel glaubt an eine positive Entwicklung bei Multi-Risk-Policen.Makler, die 2015 ein erfolgreiches Jahr im Geschäft mit Arbeitskraftabsicherung hatten, messen grundsätzlich allen Produkten weiteres Umsatzpotenzial bei. Wer im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang zu verzeichnen hatte, stuft die Geschäftsaussichten pessimistischer ein, stellt die Studie fest.